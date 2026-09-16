Deplasman takımının teknik direktörü, savunmasının kendi görüşüne göre tamamen kontrol edilebilir iki pozisyonda geçilmesinin ardından şaşkınlığını dile getirdi. Arbeloa, maçın ardından Sky Sports'a konuşarak, "İlk yarıda çok iyiydik ama oyunu tamamen kontrol etmemize rağmen nasıl iki gol yediğimizi hâlâ soruyorum.

"Birçok fırsat yakaladık. Maçın kontrolümüz altında olduğu hissine sahiptik, bu yüzden devre arasına giderken hayal kırıklığı yaşadık. Savunma yaparken biraz daha agresif olmamız gerekiyor. Ama son iki günde üzerinde çalıştığımız her şeyi sahada yaptık."