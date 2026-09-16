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West Ham United v Fulham - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Alvaro Arbeloa, Fulham'ın Carabao Cup'ta West Ham karşısında beş gollü gerilimden sağ çıkmasının ardından savunmada gelişim talep etti

A. Arbeloa
Fulham
West Ham United - Fulham
West Ham United
Lig Kupası
Premier Lig

Alvaro Arbeloa, salı gecesi oynanan tempolu Carabao Cup maçında takımının West Ham'ı 3-2 yenmesinin ardından Fulham'a savunmada daha agresif olmaları çağrısında bulundu. Oyuna sonradan giren Oscar Bobb, kulüp adına ilk golünü atarak takımı dördüncü tura taşıdı ancak İspanyol teknik direktör, savunma hattının kontrolü bu kadar kolay bırakmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadı.

  • Dağınık savunma endişe yaratıyor

    Arbeloa, takımı London Stadyumu'nda West Ham'ı 3-2 mağlup ederek dramatik bir şekilde dördüncü tura yükselmesine rağmen savunmada acil bir gelişim çağrısında bulundu. İspanyol teknik direktör, Rodrigo Muniz ve Cesar Palacios'un golleriyle kurulan üstünlüğün takımının savunmadaki basit hataları nedeniyle iki kez kaybedilişini izledi. Sert geçen Londra derbisinde Bobb'ın kulübeden gelip 78. dakikada kritik galibiyet golünü soğukkanlı bir vuruşla atması, onun hayal kırıklığının daha da büyümesini engelledi.


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  • imago-sport-1083366707.jpgMartin Dalton

    Arbeloa savunmada disiplin istiyor

    Deplasman takımının teknik direktörü, savunmasının kendi görüşüne göre tamamen kontrol edilebilir iki pozisyonda geçilmesinin ardından şaşkınlığını dile getirdi. Arbeloa, maçın ardından Sky Sports'a konuşarak, "İlk yarıda çok iyiydik ama oyunu tamamen kontrol etmemize rağmen nasıl iki gol yediğimizi hâlâ soruyorum. 

    "Birçok fırsat yakaladık. Maçın kontrolümüz altında olduğu hissine sahiptik, bu yüzden devre arasına giderken hayal kırıklığı yaşadık. Savunma yaparken biraz daha agresif olmamız gerekiyor. Ama son iki günde üzerinde çalıştığımız her şeyi sahada yaptık."

  • Teknik direktör, gençler konusunda sabır çağrısı yaptı

    Bu sonuç, Craven Cottage ekibinin etkileyici kupa karnesini korudu; takım bu turnuvada artık alt liglerden rakiplerine karşı oynadığı son dokuz eşleşmenin sekizinde tur atladı.

    Savunmadaki eksiklerine dikkat çekmesine rağmen teknik adam, gelişmekte olan yeteneğini korumakta gecikmedi ve gelişim sürecinde sabır çağrısı yaptı: "Yetenekli çok sayıda genç oyuncumuz var ve onlara karşı sabırlı olmamız gerekiyor. Onlara yardım etmeli, gelişimlerini desteklemeliyiz ama sahip oldukları yeteneği ve kaliteyi görebiliyorsunuz. Oyunu anlıyorlar ve sezon boyunca gelişecekler."

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    United maçı ilerlemeyi test ediyor

    Çarşamba gecesi yapılacak kura çekimi öncesinde güvenli şekilde dördüncü tura yükselen Fulham, şimdi pazar günü Manchester United'ı ağırlayacağı sezonun ilk lig galibiyetini ararken savunmadaki eksiklerini gidermek zorunda. West Ham için ise cumartesi günü Millwall'a yapılacak kısa deplasman yolculuğu, sezondaki ilk yenilginin ardından hemen toparlanmak adına anında bir fırsat sunuyor. Her iki kulüp de ligin sonbahar milli ara nedeniyle durmasından önce araya maksimum puanla girmeyi isteyecektir.

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