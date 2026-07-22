Alvaro Arbeloa, eski forvetiyle yeniden bir araya gelmeyi hedeflerken Fulham ve Real Madrid görüşmelerde

The Athletic’e göre, Garcia’nın olası transferi, forvetin bu yaz onu en önemli önceliği haline getiren Fulham’ın yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa ile yeniden bir araya gelmesini sağlayacak. Arbeloa, Garcia'nın futbol akıl hocası olarak görülüyor ve İspanyol oyuncuyu Batı Londra'ya getirmek için iki kulüp arasında süren görüşmelere aktif olarak katıldığı bildiriliyor. Arbeloa, Bernabeu'dan ayrılmasının ardından bu ayın başlarında Cottagers tarafından göreve getirildi; onun yerine ise Jose Mourinho geçti.

Anlaşma başarılı bir şekilde sonuçlanırsa, Garcia Fulham’ın yaz transfer dönemindeki ilk yeni transferi olacak. İsveçli forvet Jonah Kusi-Asare, Bayern Münih’ten kalıcı olarak kulübe katılmış olsa da, bu transferi 2025-26 sezonunda Craven Cottage’da geçirdiği başarılı kiralık döneminin ardından gerçekleşmişti. Garcia, İspanya’daki etkileyici performansları nedeniyle yıl boyunca Avrupa’daki birçok kulübün büyük ilgisini çeken, çok rağbet gören bir oyuncu.



