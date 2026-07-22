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Alvaro Arbeloa, eski forvetiyle yeniden bir araya gelmeyi hedeflerken Fulham ve Real Madrid görüşmelerde
Arbeloa, Garcia’nın peşinde başı çekiyor
The Athletic’e göre, Garcia’nın olası transferi, forvetin bu yaz onu en önemli önceliği haline getiren Fulham’ın yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa ile yeniden bir araya gelmesini sağlayacak. Arbeloa, Garcia'nın futbol akıl hocası olarak görülüyor ve İspanyol oyuncuyu Batı Londra'ya getirmek için iki kulüp arasında süren görüşmelere aktif olarak katıldığı bildiriliyor. Arbeloa, Bernabeu'dan ayrılmasının ardından bu ayın başlarında Cottagers tarafından göreve getirildi; onun yerine ise Jose Mourinho geçti.
Anlaşma başarılı bir şekilde sonuçlanırsa, Garcia Fulham’ın yaz transfer dönemindeki ilk yeni transferi olacak. İsveçli forvet Jonah Kusi-Asare, Bayern Münih’ten kalıcı olarak kulübe katılmış olsa da, bu transferi 2025-26 sezonunda Craven Cottage’da geçirdiği başarılı kiralık döneminin ardından gerçekleşmişti. Garcia, İspanya’daki etkileyici performansları nedeniyle yıl boyunca Avrupa’daki birçok kulübün büyük ilgisini çeken, çok rağbet gören bir oyuncu.
- AFP
Real Madrid’in tutumu ve Mourinho faktörü
Madrid, aylar önce Garcia’nın bu yaz takımdan ayrılmasına izin verileceğine karar vermişti. Ancak Mourinho’nun göreve gelmesinin ardından bu süreç geçici olarak askıya alındı. Portekizli teknik direktör, ayrılığa onay vermeden önce sezon öncesi hazırlık döneminde forveti değerlendirmek için zaman talep etti. Mourinho’nun oyuncunun profilinden hoşlandığı söylense de, şu anda ona önümüzdeki sezonda ilk on birde önemli bir rol garanti edemiyor.
Oynama süresinin garanti edilememesi, Garcia’nın geleceğine ilişkin nihai kararı oyuncunun kendisine bırakmış durumda. Müzakereye açık olsalar da, Los Blancos’un kalıcı bir transfer anlaşmasına belirli şartlar eklemesi bekleniyor. İspanyol devi, genellikle kendi altyapısından yetişen oyuncuların geleceği üzerinde bir ölçüde kontrol veya öncelik hakkı elinde tutmaya çalışır; böylece önümüzdeki yıllarda oyuncuyu tekrar İspanya’nın başkentine geri getirmek isterse avantajlı bir konumda olur.
La Fabrica’dan yükselen bir yıldız
Garcia, ünlü Real Madrid altyapısının gurur verici bir ürünü olup, kademeli olarak A takıma yükselmiştir. Kasım 2023’te Carlo Ancelotti’nin yönetiminde A takımdaki ilk maçına çıkmış ve o günden bu yana kulüp adına 51 maça çıkmıştır. A takımda geçirdiği süre boyunca 13 gol atıp 7 asist yaparak gol önündeki etkinliğini kanıtlayan Garcia, Arbeloa’nın Premier Lig’in fiziksel zorluklarına kolayca uyum sağlayacağına inandığı çok yönlülüğünü sergilemiştir.
Uluslararası sahnede büyük çıkışını ise geçen yaz Real Madrid’in Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı finale yükselme serüveni sırasında yaptı. Garcia, o turnuvada İspanyol takımının en göze çarpan oyuncusu oldu ve attığı dört golle Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Yükselişi o kadar dikkat çekiciydi ki, kulüp onu şu anda 2030 yılına kadar geçerli olan yüksek ücretli yeni bir sözleşmeyle ödüllendirdi. Bu uzun vadeli taahhüde rağmen, Madrid’de forma için yaşanan şiddetli rekabet, artık ayrılmasının önünü açtı.
- AFP
Real Madrid’de yaşanan yoğun rekabet ve İspanya milli takımındaki durumu
Geçen sezon, tüm turnuvalarda 39 maçta 8 gol atmayı başaran Garcia için verimli bir sezon oldu. Ancak La Liga’daki fırsatları, büyük ölçüde Mourinho yönetiminde tartışmasız ilk tercih forvet olmaya devam eden Fransa kaptanı Kylian Mbappé’nin varlığı nedeniyle sadece 9 ilk 11’de yer almakla sınırlı kaldı. Bu sınırlı süre, uluslararası düzeydeki gelişimini engellese de, çeşitli yaş gruplarında İspanya milli takım kadrosu içinde hâlâ son derece saygın bir figür olmaya devam ediyor.
Garcia, Haziran ayında Irak ile oynanan bir hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna girerek İspanya A Milli Takımı’ndaki ilk maçına çıktı. Potansiyeline rağmen, Luis de la Fuente tarafından bu yaz düzenlenen ve sonunda turnuvayı kazanan Dünya Kupası kadrosuna seçilmedi.
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