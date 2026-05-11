Getty Images
Çeviri:
Alvaro Arbeloa, El Clásico mağlubiyetinin ardından Kylian Mbappé'nin sakatlığı hakkında net bir açıklama yaptı ve La Liga şampiyonluğunu kazanan "iyi organize olmuş" Barcelona'yı tebrik etti
Mbappé'nin sahalardan uzak kalması nedeniyle baskı artıyor
Katalonya'da maç başlamadan önce Mbappé'nin yokluğu en çok konuşulan konu oldu; zira Fransız oyuncu, sezonun kaderini belirleyecek bu mücadelede deplasman kadrosuna alınmamıştı. Kas sakatlığından zamanında iyileşeceği umulsa da Arbeloa, yıldız forvetinden yoksun olarak sahaya çıkmak zorunda kaldı ve maç sonrası gelen haberler Madrid taraftarlarını pek de rahatlatmadı.
Sonuçta, Mbappe'nin yokluğu Real Madrid için aşılması imkansız bir engel oldu ve takım Spotify Camp Nou'da 2-0 mağlup oldu. Maçtan sonra yıldız forvetinin bu sezon tekrar forma giyip giymeyeceği veya El Clásico'da oynayabilmesi için daha fazlasının yapılıp yapılamayacağı sorulduğunda Arbeloa, ağzını sıkı tuttu. "Bilmiyorum. Yaralanmasının nasıl ilerlediğini göreceğiz," dedi teknik direktör gazetecilere. Bu belirsizlik, son dönemde sahalardan uzak kaldığı süre boyunca taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kalan 27 yaşındaki oyuncuyu çevreleyen merakı daha da artırıyor.
- AFP
Arbeloa, VAR'ı sert bir şekilde eleştirdi ve şampiyonluğu kaybetti
Dikkatler maçın skoruna odaklanmışken, Arbeloa, Jude Bellingham ve Eric Garcia'nın dahil olduğu belirli bir hakem kararından dolayı hayal kırıklığına uğradı. Real Madrid teknik direktörü, takımının çok önemli bir müdahale hakkından mahrum bırakıldığını düşünse de, maçın sonucuna ilişkin şaşırtıcı bir şekilde olgun bir tavır sergiledi. Ev sahibi takımın o gece ritmini yakaladıktan sonra işin çok zorlaştığını belirtti.
"Gördüğümüz kadarıyla durum açıktı. Muhtemelen VAR'ın neden müdahale etmediğini sormalıyız," diye ekledi Arbeloa. "Barça'yı şampiyonluklarından dolayı tebrik ederim. Çok güçlü bir başlangıç yaptılar. Maç çok erken bir aşamada zorlu bir mücadeleye dönüştü. Öne geçtiklerinde çok iyiler. Çok iyi organize olmuş bir takım. Skor ne olursa olsun, son ana kadar ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını istedim."
'Zehirli' bir ortamda takımı savunmak
Real Madrid'in bir kez daha büyük bir kupa kazanamadan sezonu bitirmeye hazırlanırken, yaz transfer döneminde köklü bir revizyon yapılması yönündeki çağrılar giderek güçlendi. Son zamanlarda ortaya çıkan kulüp içi gerginlik haberleri ortamı daha da gerginleştirdi, ancak Arbeloa mevcut kadronun temellerinin sarsıldığı yönündeki iddiaları hemen reddetti. Gelecekteki başarıların temellerinin Valdebebas'taki soyunma odasında zaten hazır olduğunu vurguladı.
"Elimizde büyük bir etki yaratabilecek harika bir kadro var," diye savundu teknik direktör. "Avrupa'daki herhangi bir takımın isteyeceği oyunculara sahibiz; geriye kalan tek şey geleceğe odaklanmak. Hayal kırıklığını ve hüsranı anladığımız için fazla bir şey söyleyemeyiz, tek yapabileceğimiz şey çok çalışmak ve geleceğe bakmak. Real Madrid'in her zaman geri döndüğünü biliyoruz ve şu anda taraftarların öfkesini biz de en az onlar kadar anlıyoruz."
- Getty Images Sport
Huijsen'in hastalığı nedeniyle son anda kadro değişikliği yapıldı
Maçın başlamasına saniyeler kala Dean Huijsen'in ilk 11'den çekilmek zorunda kalması, taktiksel planı daha da altüst etti. Genç savunma oyuncusunun Barcelona hücumunu durdurmada kilit bir rol oynaması bekleniyordu, ancak ani bir rahatsızlık Arbeloa'ya son anda yedek kulübesine yönelmekten başka seçenek bırakmadı ve Raul Asencio'yu derbinin ortasına attı.
Arbeloa, bu son dakika değişikliğini açıklarken, oyuncunun fiziksel durumuna rağmen sahada yer almak istediğini belirtti. "Oynamak istiyordu. Ancak kendini zayıf hissediyordu ve karar benimdi. Enerjiye ihtiyacımız vardı, bu yüzden onun yerine Raul [Asencio]'yu ilk 11'de oynatmaya karar verdim," diye konuştu.