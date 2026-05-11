Katalonya'da maç başlamadan önce Mbappé'nin yokluğu en çok konuşulan konu oldu; zira Fransız oyuncu, sezonun kaderini belirleyecek bu mücadelede deplasman kadrosuna alınmamıştı. Kas sakatlığından zamanında iyileşeceği umulsa da Arbeloa, yıldız forvetinden yoksun olarak sahaya çıkmak zorunda kaldı ve maç sonrası gelen haberler Madrid taraftarlarını pek de rahatlatmadı.

Sonuçta, Mbappe'nin yokluğu Real Madrid için aşılması imkansız bir engel oldu ve takım Spotify Camp Nou'da 2-0 mağlup oldu. Maçtan sonra yıldız forvetinin bu sezon tekrar forma giyip giymeyeceği veya El Clásico'da oynayabilmesi için daha fazlasının yapılıp yapılamayacağı sorulduğunda Arbeloa, ağzını sıkı tuttu. "Bilmiyorum. Yaralanmasının nasıl ilerlediğini göreceğiz," dedi teknik direktör gazetecilere. Bu belirsizlik, son dönemde sahalardan uzak kaldığı süre boyunca taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kalan 27 yaşındaki oyuncuyu çevreleyen merakı daha da artırıyor.