Alvarez’in alternatifi… Barcelona, Al-Nassr’ın yıldızına yeniden ilgi gösteriyor

Barcelona, hücum hattını güçlendirme çabalarını sürdürüyor. Robert Lewandowski’nin ayrılmasının ardından, Ferran Torres’in de Paris Saint-Germain’e transfer olma ihtimali nedeniyle Katalan kulübü, bu transfer döneminde bir veya iki forvet ile anlaşma yapmak zorunda kaldı.

Barcelona yönetiminin en büyük önceliği, Atlético Madrid'in forveti Julián Álvarez'i kadroya katmak olsa da, Barça yetkilileri bu transferin son günlerde daha da karmaşık hale geldiğinin farkında.

Barcelona’nın önümüzdeki hafta içinde Atlético Madrid’i forvetini bırakmaya ikna edip edemeyeceğine karar vermesi beklenirken, sportif direktör Deco ise mevcut alternatifleri incelemeye devam ediyor.

"Sport" gazetesi, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Kolombiyalı forvet John Durán'ın son dönemde Barcelona'ya önerilen isimler arasında yer aldığını bildirdi.

Duran, bir yıldan fazla bir süre önce Katalan kulübünün ilgisini çekmişti; ancak şu anda Kolombiyalı oyuncuyu kadrosuna katma konusunda Portekiz ekibi Benfica en önde görünüyor. Barcelona’nın hamleleri ise henüz ilk bilgi alma aşamasını geçemedi.