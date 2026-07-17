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Yokohama F.Marinos v Al Nassr: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

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Alvarez’in alternatifi… Barcelona, Al-Nassr’ın yıldızına yeniden ilgi gösteriyor

Transfers
J. Duran
La Liga
Premier Lig
Barcelona
Al Nassr FC
J. Alvarez
Atletico Madrid
Benfica
İspanya
Suudi Arabistan

Barcelona, hücum hattını güçlendirme çabalarını sürdürüyor. Robert Lewandowski’nin ayrılmasının ardından, Ferran Torres’in de Paris Saint-Germain’e transfer olma ihtimali nedeniyle Katalan kulübü, bu transfer döneminde bir veya iki forvet ile anlaşma yapmak zorunda kaldı.

Barcelona yönetiminin en büyük önceliği, Atlético Madrid'in forveti Julián Álvarez'i kadroya katmak olsa da, Barça yetkilileri bu transferin son günlerde daha da karmaşık hale geldiğinin farkında. 

Barcelona’nın önümüzdeki hafta içinde Atlético Madrid’i forvetini bırakmaya ikna edip edemeyeceğine karar vermesi beklenirken, sportif direktör Deco ise mevcut alternatifleri incelemeye devam ediyor.

"Sport" gazetesi, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Kolombiyalı forvet John Durán'ın son dönemde Barcelona'ya önerilen isimler arasında yer aldığını bildirdi.

Duran, bir yıldan fazla bir süre önce Katalan kulübünün ilgisini çekmişti; ancak şu anda Kolombiyalı oyuncuyu kadrosuna katma konusunda Portekiz ekibi Benfica en önde görünüyor. Barcelona’nın hamleleri ise henüz ilk bilgi alma aşamasını geçemedi.

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    John Duran yeni bir yer arıyor

    John Duran, Suudi Roshen Ligi’ne uyum sağlayamayınca ligden ayrılmaya hazırlanıyor.

    Al-Nassr, 2025 kış transfer döneminde, İngiltere Premier Ligi'nde dikkat çekici performanslar sergileyen Duran'ı Aston Villa'dan 80 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

    O dönemde Deco, Kolombiyalı oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaparak onu Barcelona'ya transfer etme olasılığını değerlendirmişti, ancak oyuncu Suudi Ligi'ne transfer olmayı tercih etmişti. 

    Ancak Durán’ın Al-Nassr’daki deneyimi başarılı olmadı; sınırlı sayıda maçta forma giydikten sonra önce Rus takımı Zenit St. Petersburg’a, ardından da Türk takımı Fenerbahçe’ye kiralandı ve burada potansiyelinin bir kısmını sergilemeyi başardı.

    Son haftalarda Al-Nassr, Kolombiyalı oyuncunun temsilcilerine yeni bir kulüp arayışına çıkmaları için yeşil ışık yaktı ve birçok Avrupa kulübüyle görüşmeler başladı; taraflar arasındaki geçmiş ilişki nedeniyle Barcelona da bu kulüplerden biriydi.

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  • Yokohama F.Marinos v Al Nassr: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Benfica müzakerelere katıldı

    Benfica da bu oyuncuyla sözleşme imzalamak için bir teklif aldı ve şu anda transferin ayrıntılarını inceliyor. Portekizli kulübün yetkililerinin, oyuncunun maaşı konusunda bir anlaşmaya varılması şartıyla, kiralık transferi satın alma opsiyonuyla sonuçlandırmak amacıyla Suudi Arabistan’a gitmesi planlanıyor.

    Haberlere göre, John Duran, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Al-Nassr’dan ayrılabilir; bu da onu transfer piyasasında ilgilenen kulüpler için cazip bir seçenek haline getiriyor.

    22 yaşındaki oyuncu, ne pahasına olursa olsun Avrupa’ya dönmek istiyor. Suudi Arabistan’a transfer olduktan sonra erken bir şekilde durma noktasına gelen futbol kariyerini yeniden canlandırabileceğine inanıyor; özellikle de gelecekte parlamasını sağlayacak büyük fiziksel ve teknik yeteneklere sahip olduğu için.

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