Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin Portekiz ve Arjantin milli takımlarıyla olan yolculuğu sıradan bir futbol kariyerinden ibaret değildi; aksine, uzun yıllara yayılan ve beraberinde birçok sevinç, hayal kırıklığı ve tarihi an taşıyan bir hikâyeydi.

Ancak ilginç olan şu ki, yıllarca dünya futbolunun tahtını paylaşan iki yıldız, milli takıma veda zamanı geldiğinde tamamen farklı iki yol seçti.

5 Kasım'da Ronaldo, resmi hesaplarında paylaştığı bir video aracılığıyla milli takım kariyerini sonlandırma kararını açıkladı. Bu adım, deneyimli yıldızın ülkesinin milli takımıyla olan yolculuğuna sahaların atmosferinden ve taraftar kutlamalarından uzak bir şekilde son vermeyi tercih etmesinin ardından, Portekiz taraftarları ve sevenleri için şok edici göründü.

Diğer tarafta ise Messi'nin vedası 6 Ekim'de, ailesinin ve Arjantin taraftarlarının arasında, kendisini selamlamak için toplanan binlerce taraftarın önünde gerçekleşti. Ülkesini yeniden dünya futbolunun zirvesine taşıyan oyuncuya duyulan büyük takdiri taşıyan duygusal bir sahneydi bu. İki tarih arasında yalnızca bir ay kadar bir süre vardı, ancak veda şeklindeki fark büyüktü.