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cm grafica cristiano ronaldo messi 2026 16 9Getty Images
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Altın ve şok arasında: Ronaldo ve Messi için destansı bir başlangıç, sıra dışı bir son!

FEATURES
C. Ronaldo
L. Messi
Portekiz
Arjantin
Premier Lig
Portekiz
Arjantin
Suudi Arabistan

Altın ikili uluslararası sahneyi terk ediyor

Gelecek maçlar
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13 Kas 2026

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POR

POR

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Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin Portekiz ve Arjantin milli takımlarıyla olan yolculuğu sıradan bir futbol kariyerinden ibaret değildi; aksine, uzun yıllara yayılan ve beraberinde birçok sevinç, hayal kırıklığı ve tarihi an taşıyan bir hikâyeydi.

Ancak ilginç olan şu ki, yıllarca dünya futbolunun tahtını paylaşan iki yıldız, milli takıma veda zamanı geldiğinde tamamen farklı iki yol seçti.

5 Kasım'da Ronaldo, resmi hesaplarında paylaştığı bir video aracılığıyla milli takım kariyerini sonlandırma kararını açıkladı. Bu adım, deneyimli yıldızın ülkesinin milli takımıyla olan yolculuğuna sahaların atmosferinden ve taraftar kutlamalarından uzak bir şekilde son vermeyi tercih etmesinin ardından, Portekiz taraftarları ve sevenleri için şok edici göründü.

Diğer tarafta ise Messi'nin vedası 6 Ekim'de, ailesinin ve Arjantin taraftarlarının arasında, kendisini selamlamak için toplanan binlerce taraftarın önünde gerçekleşti. Ülkesini yeniden dünya futbolunun zirvesine taşıyan oyuncuya duyulan büyük takdiri taşıyan duygusal bir sahneydi bu. İki tarih arasında yalnızca bir ay kadar bir süre vardı, ancak veda şeklindeki fark büyüktü.

  • TOPSHOT-FBL-EUR2004-POR-NEDAFP

    Destansı bir başlangıç: Ronaldo, Portekiz'i büyüklerin haritasına yerleştiriyor

    Ronaldo uluslararası kariyerine büyük hedeflerle başladı, ancak Portekiz futbolunun tarihteki en büyük simgelerinden biri hâline geleceğini hiç hayal etmemişti.

    Yıllarca süren denemeler ve başarısızlıkların ardından ülkesini 2016 Avrupa Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşıdı; bu tarihi başarı Portekiz'e ilk büyük kupasını kazandırdı, ardından 2019 ve 2025 yıllarında UEFA Uluslar Ligi kupasını da ekledi.

    Ronaldo'nun etkisi kupalarla sınırlı kalmadı; 146 uluslararası golle Portekiz Millî Takımı'nın ve millî takımların tarihi gol kralı oldu, böylece adını tarih boyunca uluslararası gol kralları listesinin zirvesine yazdırdı ve tekrarlanması güç bir miras bıraktı.

    Uluslararası kariyerini sonlandırma kararına rağmen önünde son bir kişisel meydan okuma daha var; zira futbol kariyerinde 1000. gole ulaşmasına yalnızca 15 gol kaldı ki bu, nihai emekliliğinden önce gerçekleştirmeyi hedeflediği bir rakam.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Messi: Çile dolu yıllardan dünya zaferine

    Messi'ye gelince, Arjantin Milli Takımı ile çok daha karmaşık bir yolculuk yaşadı. Büyük finallere ulaşmasına rağmen kupa kazanmayı başaramaması nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı; 2014 Dünya Kupası finalini kaybetmesinin yanı sıra 2015 ve 2016 yıllarında üst üste iki Copa America finalini de kaybetti.

    Ancak Arjantinli yıldız, bu hayal kırıklıklarının hikâyesinin sonu olmasını reddetti ve daha sonra ülkesini iki kez Copa America ve 2022 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı; buna bir de Finalissima kupasını ekledi. Böylece eleştirileri övgülere dönüştürdü ve Arjantin taraftarının uzun süredir beklediği hayali gerçekleştirerek futbol tarihinin en heyecan verici hikâyelerinden birini kapattı.

    Uluslararası kariyeri boyunca Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı forması altında olağanüstü rakamlara imza attı. 208 maça çıkarak "Tango"nun tarihindeki en çok forma giyen oyuncu oldu. Ayrıca 126 golle tarihi gol kralları listesinin zirvesine yerleşerek, 54 golle en yakın takipçisi Gabriel Batistuta'nın büyük farkla önüne geçti.

    Messi'nin etkisi ağları havalandırmakla da sınırlı kalmadı; takım arkadaşlarına 66 gol pası vererek uluslararası kariyeri boyunca toplam gol katkısını 192'ye çıkardı. Bu rakamlar, ülkesinin milli takımındaki olağanüstü izinin büyüklüğünü yansıtıyor.

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    Farklı bir son: Ronaldo'nun videosu ve Messi'nin kutlaması

    Büyük benzerliklere rağmen iki efsanenin son sahnesi dikkat çekici biçimde farklılaştı; Messi, ülkesinin taraftarları ve ailesi arasında duygusal bir veda anı yaşadı. Arjantin forması altında sunduklarına duyulan minnettarlığın büyüklüğünü yansıtan kutlama havasındaki bu anın aksine Ronaldo, kararını resmi hesaplarından paylaştığı bir video aracılığıyla duyurmayı tercih etti; bu sahne ise daha sakin ve sürpriz bir nitelik taşıyordu.

    Ancak fark yalnızca veda biçiminde değil, yolculuğun sonunu çevreleyen koşullara kadar uzandı; Ronaldo, kararına teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlıklar ve gerginlikler ortasında ulaştı. Bu durum, milli takımla olan ilişkisine gölge düşürdü ve uluslararası kariyerinin sonunun ilan edilmesinden önceki en belirgin etkenlerden biri haline geldi.

    Messi'nin anı ise, Arjantin forması altında hayallerinin çoğunu gerçekleştirdikten sonra, bir takdir ve kutlama atmosferi içinde geldi; ülkesinin taraftarları, onun yolculuğunun sonunu bir kriz ya da anlaşmazlıkla ilişkilendirmek yerine, sunduklarını kutluyordu.

    Şok ve anlaşmazlık izleri taşıyan Ronaldo'nun sonu ile kutlama ve minnettarlıkla öne çıkan Messi'nin vedası arasında, iki olağanüstü kariyere dair son bir paradoks somutlaşıyor; başlangıç her ikisi için de destansıydı, ancak futbol onlara kolay kolay tekrarlanmayacak bir çağ armağan etmiş olsa da sona giden yol benzer değildi.

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URU

URU

POR

POR

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