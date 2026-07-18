Altın ve gözyaşları arasında… Messi son noktayı nereye koyacak?

Arjantin şampiyonluğu kazanmayı başarırsa, bu senaryo olağanüstü bir serüvenin sinemaya yakışır bir sonu gibi görünecek.

Messi, bir önceki turnuvada şampiyon olduktan sonra ülkesini Dünya Kupası’nda üst üste iki şampiyonluğa taşıyacak ve bu başarıyı elde eden ilk Arjantinli kaptan olacak; böylece futbol tarihinin en büyük isimleri arasındaki yerini pekiştirecek yeni bir şampiyonluk daha siciline ekleyecek.

Ayrıca Arjantin, Dünya Kupası’nı üst üste ikinci kez elinde tutarak tarihi bir başarıya imza atacak; bu, Pelé liderliğindeki efsanevi Brezilya milli takımı 1958 ve 1962 turnuvalarında şampiyon olduktan sonra hiçbir milli takımın başaramadığı bir başarıdır.

O zaman, Messi için bundan daha iyi bir son hayal etmek zor olacaktır.

Dünya Kupası’nı bir kez daha kaldırdıktan sonra, bu zaferi uzun zamandır hayal eden Arjantin taraftarlarının arasında emekli olması, yirmi yılı aşkın süredir en üst seviyede devam eden kariyerine yakışır olağanüstü bir veda olacaktır.

Neredeyse her şeyi kazanmış olacak: Dünya Kupası, Copa América, Finalissima, Şampiyonlar Ligi, ulusal ligler ve Altın Top. Kariyeri boyunca peşinde koştuğu tüm hedefleri gerçekleştirdikten sonra, milli takımdan zirvede ayrılmış olacak.