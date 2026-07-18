Altın ve gözyaşları arasında… Messi son noktayı nereye koyacak?

2026 Dünya Kupası finali artık sadece dünya şampiyonunu belirleyecek bir maç olmaktan çıkıp, futbol tarihini baştan yazabilecek bir geceye dönüştü. Arjantin, dünya şampiyonluğunu korumak için kader belirleyici bir mücadeleden önce hazırlıklarını sürdürürken, milyonlarca kişinin gözü tek bir adamda: Lionel Messi. Messi, Dünya Kupası'ndaki son maçına, belki de Arjantin milli takımındaki son maçına çıkmak üzere.
Messi’nin geleceği hakkındaki konuşmalar artık sadece medyada yer alan spekülasyonlar değil, final öncesindeki basın toplantısının en önemli başlıklarından biri haline geldi. İki on yıldan fazla süren kariyerinin ardından Arjantin’in kaptanı, futbol hayatının belki de en önemli anıyla karşı karşıya: tarihin en büyük oyuncularından birine yakışır mükemmel bir final mi, yoksa 2030 Dünya Kupası’na kadar uzanabilecek yeni zorluklara doğru devam mı?