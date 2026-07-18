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Altın ve gözyaşları arasında… Messi son noktayı nereye koyacak?

FEATURES
L. Messi
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
Arjantin
İspanya
ABD

Mükemmel bir son yazacak mı, yoksa hüzünle ayrılmayı reddedecek mi?

2026 Dünya Kupası finali artık sadece dünya şampiyonunu belirleyecek bir maç olmaktan çıkıp, futbol tarihini baştan yazabilecek bir geceye dönüştü. Arjantin, dünya şampiyonluğunu korumak için kader belirleyici bir mücadeleden önce hazırlıklarını sürdürürken, milyonlarca kişinin gözü tek bir adamda: Lionel Messi. Messi, Dünya Kupası'ndaki son maçına, belki de Arjantin milli takımındaki son maçına çıkmak üzere.

Messi’nin geleceği hakkındaki konuşmalar artık sadece medyada yer alan spekülasyonlar değil, final öncesindeki basın toplantısının en önemli başlıklarından biri haline geldi. İki on yıldan fazla süren kariyerinin ardından Arjantin’in kaptanı, futbol hayatının belki de en önemli anıyla karşı karşıya: tarihin en büyük oyuncularından birine yakışır mükemmel bir final mi, yoksa 2030 Dünya Kupası’na kadar uzanabilecek yeni zorluklara doğru devam mı?

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    Scaloni, kararı Messi’ye bırakıyor

    İspanya ile oynanacak final maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Lionel Scaloni’ye Dünya Kupası finali’nin Messi’nin milli takımdaki son maçı olup olmayacağı soruldu.

    Arjantinli teknik direktörün cevabı hem açık hem de kısa ve öz oldu: “Ben ne bileyim ki? Bu soruyu ona sormalısınız, benim hiçbir fikrim yok… Çünkü o bizi şaşırtmaya devam ediyor ve bu soru onu kişisel olarak ilgilendiriyor.”

    Scaloni’nin cevabı, kaptanının kararı hakkında herhangi bir ipucu vermedi, ancak Arjantin milli takımı içinde herkesin bildiği bir gerçeği vurguladı: Sonun ne zaman geleceğine karar verme hakkı sadece Messi’ye aittir.

    Yıllardır “Tango”nun kaptanı herkesi şaşırtmaya alışık; ister 2016 Copa América finalinde yenildikten sonra milli takımdan emekli olduğunu açıklayıp aylar sonra geri dönmüş olsun, ister Katar Dünya Kupası öncesinde bu turnuvanın kendisi için son olacağını belirtip ardından milli takımdaki kariyerine devam etmiş olsun.

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    Mükemmel Son

    Arjantin şampiyonluğu kazanmayı başarırsa, bu senaryo olağanüstü bir serüvenin sinemaya yakışır bir sonu gibi görünecek.

    Messi, bir önceki turnuvada şampiyon olduktan sonra ülkesini Dünya Kupası’nda üst üste iki şampiyonluğa taşıyacak ve bu başarıyı elde eden ilk Arjantinli kaptan olacak; böylece futbol tarihinin en büyük isimleri arasındaki yerini pekiştirecek yeni bir şampiyonluk daha siciline ekleyecek.

    Ayrıca Arjantin, Dünya Kupası’nı üst üste ikinci kez elinde tutarak tarihi bir başarıya imza atacak; bu, Pelé liderliğindeki efsanevi Brezilya milli takımı 1958 ve 1962 turnuvalarında şampiyon olduktan sonra hiçbir milli takımın başaramadığı bir başarıdır.

    O zaman, Messi için bundan daha iyi bir son hayal etmek zor olacaktır.

    Dünya Kupası’nı bir kez daha kaldırdıktan sonra, bu zaferi uzun zamandır hayal eden Arjantin taraftarlarının arasında emekli olması, yirmi yılı aşkın süredir en üst seviyede devam eden kariyerine yakışır olağanüstü bir veda olacaktır.

    Neredeyse her şeyi kazanmış olacak: Dünya Kupası, Copa América, Finalissima, Şampiyonlar Ligi, ulusal ligler ve Altın Top. Kariyeri boyunca peşinde koştuğu tüm hedefleri gerçekleştirdikten sonra, milli takımdan zirvede ayrılmış olacak.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Peki ya finalde yenilirse?

    Buna karşılık, yenilgi senaryosu ise bambaşka bir kapı açar. Peki Messi, Arjantin formasıyla son görüntüsünün Dünya Kupası finalinde bir yenilgi olması durumunu kabul edecek mi?

    Bu sorunun cevabı kolay değil, özellikle de kariyerindeki bazı önemli dönüm noktalarının nasıl sona erdiğini hatırlarsak.

    Barcelona'da Messi, hayal ettiği sonu yaşayamadı. Kulüpten kendi isteğiyle ayrılmadı, "Camp Nou" taraftarlarına stadyumda veda edemedi; aksine, kulüp ve oyuncunun tarihindeki en hüzünlü anlardan birinde, finansal adalet krizi nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı.

    Arjantin Milli Takımı’ndaki yolculuğu da kolay geçmedi; finallerde bir dizi başarısızlık yaşadıktan sonra, 2021 Copa América şampiyonluğuyla her şeyi tersine çevirdi, ardından 2022 Dünya Kupası’nı kazandı ve en büyük şampiyonluklar için rekabete devam etti.

    Bu nedenle, Messi gibi bir oyuncunun final maçını kaybetmesi halinde uluslararası kariyerini hüzünlü bir şekilde sonlandırması zor olabilir. Belki de hâlâ vereceği bir şeyleri olduğunu ve milli takımın hâlâ rekabet edebilecek durumda olduğunu düşünerek, emeklilik konusunda nihai kararını vermeden önce, üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanmak amacıyla bir sonraki Copa América turnuvasına kadar devam etmeye karar verebilir.

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  • Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 Final Press ConferencesGetty Images Sport

    Bu rüya 2030 Dünya Kupası’na kadar uzanacak mı?

    Daha zor görünse de bir başka olasılık da Messi’nin 2030 Dünya Kupası’na kadar devam etmesidir. O zaman 43 yaşında olacak ve bu, onun pozisyonundaki bir oyuncu için neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir zorluktur; ancak Messi denince akla her zaman beklentileri alt üst etmesi gelir.

    Yaş faktörünün büyük bir engel olacağı doğru, ancak fiziksel hazırlık yöntemlerindeki muazzam gelişme, zekâya, pozisyon almaya ve oyun kurmaya daha fazla dayanan mevcut oyun tarzıyla birleştiğinde, hâlâ takıma katkı sağlayabileceğini hissederse ona devam etme şansı verebilir.

    Ayrıca, Dünya Kupası’nın başlangıcının yüzüncü yılı vesilesiyle 2030 turnuvasının şenlikli bir atmosferde düzenlenmesi, fiziksel ve teknik durumu buna izin verdiği sürece, onun için ek bir motivasyon kaynağı olabilir.

    Bununla birlikte, bu senaryo öncelikle oyuncunun isteğine, ardından da önümüzdeki yıllarda seviyesini koruyabilme yeteneğine bağlıdır.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tarihe geçebilecek bir gece

    Messi, finalin ardından emekli olmaya karar verse de ya da kariyerine devam etse de, bu maç futbol kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kalacaktır.

    Arjantin kazanırsa, bu mükemmel bir veda gecesi olabilir; bu gece, neslinin en büyük oyuncusu, üst üste ikinci kez Dünya Kupası’nı kaldırarak uluslararası kariyerini sonlandıracak ve geride tekrarlanması zor bir miras bırakacaktır.

    Arjantin milli takımı yenilirse ise Messi, farklı bir son arayışıyla emeklilik kararını yeniden gözden geçirebilir; belki de Copa América’da yeni bir şampiyonluk ya da hatta 2030 Dünya Kupası’na doğru son bir macera peşinde olabilir.

    Her halükarda, Scaloni’nin de söylediği gibi, karar tamamen Messi’ye kalmış. Ancak kesin olan bir şey var ki, final maçının bitiş düdüğü çaldığı anda tüm dünya, sadece bir Dünya Kupası şampiyonluğu maçı izlemediğini, belki de modern çağın tanık olduğu en büyük futbol hikayesinin son bölümünü izlediğini fark edecek.

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