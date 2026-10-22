Altın Top, Yamal'ın büyüsü ile Kvara'nın olağanüstü sezonu arasında: Kim daha çok hak ediyor?

Ballon d'Or töreninden sadece birkaç gün önce, Lamine Yamal ile Khvicha Kvaratskhelia arasındaki kıyaslama, büyük bireysel ödüllerin doğasının bir yönünü özetleyen bir futbol paradoksunu andırıyor. Bu yön bize açıkça şunu söylüyor: "En öne çıkan Avrupa başarısına sahip olan kişinin, ışıkların altındaki yarışta en çok görünür olan kişi olması şart değildir; aynı şekilde, en göz kamaştırıcı yeteneğe sahip olmak da otomatik olarak sezon boyunca en iyi karneye sahip olmak anlamına gelmez."

Barcelona'nın cevheri ve dünyanın en heyecan verici yeteneklerinden biri olan Yamal, töreni devasa bir medya ve taraftar coşkusuyla sarılmış olarak karşılıyor. Sahnenin diğer tarafında ise Kvaratskhelia duruyor; Paris Saint-Germain ile olağanüstü bir Avrupa sezonu geçirdikten sonra, iki takımın son karşılaşmasında çapraz bağlarında yırtık yaşayarak sert bir darbe aldı. Bu acı verici sahne, ödülün en öne çıkan adaylarından biri olarak tüm gözlerin çevrildiği oyuncunun gözleri önünde yaşandı.

Ancak Kvara'nın sakatlığına duyulan üzüntünün ya da Yamal'ın yeteneğine duyulan hayranlığın ötesinde, bu kıyaslama daha önemli bir soruyu dayatıyor: Bir oyuncuyu diğerine kıyasla Ballon d'Or'a daha yakın kılan şey nedir? Başarı mı? Bireysel performans mı? Yetenek mi? Yoksa taraftarların ve medyanın bilincinde daha geniş bir yer edinme kabiliyeti mi?



