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Altın Top ödülü sahibi, eski İngiltere ve Newcastle teknik direktörü Kevin Keegan vefat etti
Bir futbol efsanesinin vefatı
Efsanevi eski İngiltere forveti ve teknik direktörü Keegan, kanserle verdiği mücadelenin ardından 75 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi bu haberi Pazartesi günü doğruladı; bu haber, İngiliz futbolunda bir döneme damga vuran bu isme spor dünyasının dört bir yanından anma mesajları yağmasına neden oldu.
Yürek burkan bir açıklamada, Keegan'a erken dönemde dördüncü evre kanser teşhisi konulduğu ortaya çıktı.
Aile tarafından yapılan açıklamada, “Kevin Keegan’ın 75 yaşında vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz” denildi. “Kevin, kanserle mücadele ediyordu ve son anlarında eşi ve kızlarının yanında idi. İki kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Kevin, çok sevilen bir eş, baba ve dedeydi.”
- Getty
Liverpool ve Hamburg’da altın bir dönem
Keegan’ın futbolculuk kariyeri, özellikle Bill Shankly yönetimindeki Liverpool’da geçirdiği çığır açan dönemiyle, olağanüstü denilebilecek bir seyir izledi. 1971 yılında sadece 33.000 sterline transfer edilen Keegan, hem ulusal hem de Avrupa sahnesinde hakimiyet kuran takımın itici gücü haline geldi.
Anfield’da geçirdiği süre boyunca üç Birinci Lig şampiyonluğu, bir FA Kupası, iki UEFA Kupası ve 1977 Avrupa Kupası’nı kazandı.
Merseyside’ın ötesinde Keegan, İngiliz futbolcuların nadiren ulaştığı bir bireysel başarı seviyesine ulaştı. O, Ballon d’Or’u iki kez kazanan tek İngiliz futbolcu olmaya devam ediyor; bu prestijli ödülü, Almanya’da Hamburg forması giydiği 1978 ve 1979 yıllarında arka arkaya kazandı.
“The Entertainers” ve “Bunu seveceğim” tiradı
Futbol sahasından emekli olduktan sonra Keegan, özellikle Newcastle United’da geçirdiği iki dönem boyunca teknik direktör olarak mirasını pekiştirdi. 1992’de zor günler geçiren Magpies takımının başına geçti ve onları Premier Lig’in hayal gücünü ele geçiren “The Entertainers” adıyla anılan bir takıma dönüştürdü.
Meşhur “I will love it” (Bunu seveceğim) sözleri, Keegan’ı bu kadar etkileyici bir figür yapan saf tutkuyu ve değişken kişiliğini yansıtan, Premier Lig tarihinin vazgeçilmez bir parçası olarak kalmaya devam ediyor.
Newcastle United, haberin ardından şu duygusal anma mesajını yayınladı: “Kevin, efsanevi bir futbolcu ve teknik direktörden çok daha fazlasıydı. O, nesiller boyu taraftarlar için Newcastle United’ın atan kalbi oldu.”
- Hulton Archive
Vatandaşlık hizmeti ve kalıcı bir miras
Keegan’ın teknik direktörlük serüveni onu İngiltere milli takımına da götürdü; burada 1999 ile 2000 yılları arasında teknik direktörlük görevini üstlendi. Görev süresi boyunca hayal kırıklığı yaratan bir Euro 2000 kampanyası yaşansa da ve eski Wembley’deki son maçta Almanya’ya yenildikten sonra istifa etmesiyle sona erse de, “Üç Aslanlar”a olan bağlılığı hiçbir zaman sorgulanmadı.
Son yıllarında Keegan, futbol dünyasında bazen tartışmalı olsa da öne çıkan bir ses olmaya devam etti ve değişmez görüşlerini ifade etmekten asla çekinmedi. Brut 33’ün yüzü olarak elde ettiği ticari başarıdan hit şarkılarına kadar, 1970’lerin gerçek bir pop kültür fenomeniydi.
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