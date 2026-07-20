Altın Top ödülü sahibi, eski İngiltere ve Newcastle teknik direktörü Kevin Keegan vefat etti

Efsanevi eski İngiltere forveti ve teknik direktörü Keegan, kanserle verdiği mücadelenin ardından 75 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi bu haberi Pazartesi günü doğruladı; bu haber, İngiliz futbolunda bir döneme damga vuran bu isme spor dünyasının dört bir yanından anma mesajları yağmasına neden oldu.

Yürek burkan bir açıklamada, Keegan'a erken dönemde dördüncü evre kanser teşhisi konulduğu ortaya çıktı.

Aile tarafından yapılan açıklamada, “Kevin Keegan’ın 75 yaşında vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz” denildi. “Kevin, kanserle mücadele ediyordu ve son anlarında eşi ve kızlarının yanında idi. İki kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Kevin, çok sevilen bir eş, baba ve dedeydi.”



