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Altın ile hüsran arasında: Ronaldo ve Messi'nin destansı başlangıcı ve sıra dışı sonu!

FEATURES
C. Ronaldo
L. Messi
Portekiz
Arjantin
Premier Lig
Portekiz
Arjantin
Suudi Arabistan

Altın ikili uluslararası sahneyi terk ediyor

Gelecek maçlar
ARG

ARG

Hazırlık Maçları

13 Kas 2026

URU

URU

POR

POR

UEFA Nations League A

14 Kas 2026

DEN

DEN

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin Portekiz ve Arjantin milli takımlarıyla olan yolculukları sıradan bir futbol kariyeri değil, uzun yıllara yayılan ve beraberinde pek çok sevinç, hayal kırıklığı ve tarihi anı taşıyan bir hikâyeydi.

Ancak çelişkili olan nokta, yıllarca dünya futbolunun tahtını paylaşan iki yıldızın, uluslararası veda anı geldiğinde tamamen farklı iki yol seçmiş olmaları.

5 Kasım'da Ronaldo, resmi hesaplarında paylaştığı bir video aracılığıyla uluslararası kariyerini sonlandırma kararını açıkladı. Tecrübeli yıldızın hayranları ve Portekiz taraftarları için şok edici görünen bu adımda, ülkesinin milli takımıyla olan yolculuğuna sahaların ve taraftar kutlamalarının atmosferinden uzak bir şekilde son verdi.

Diğer yandan Messi'nin vedası 6 Ekim'de, ailesinin ve Arjantin taraftarlarının arasında, kendisini selamlamak için toplanan binlerce taraftarın önünde gerçekleşti. Bu duygusal sahne, ülkesini dünya futbolunun zirvesine geri taşıyan oyuncuya yönelik büyük bir takdir taşıyordu. İki tarih arasında yalnızca yaklaşık bir ay bulunuyor, ancak veda biçimindeki fark oldukça büyüktü.

  • TOPSHOT-FBL-EUR2004-POR-NEDAFP

    Destansı bir başlangıç: Ronaldo, Portekiz'i büyüklerin haritasına yerleştiriyor

    Ronaldo uluslararası kariyerine büyük hedeflerle başladı, ancak tarih boyunca Portekiz futbolunun en büyük sembollerinden biri haline geleceğini hayal etmiyordu.

    Yıllar süren denemeler ve başarısızlıkların ardından ülkesini 2016 Avrupa Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşıdı; bu tarihi başarı Portekiz'e ilk büyük kupasını kazandırdı. Ardından 2019 ve 2025 yıllarında UEFA Uluslar Ligi şampiyonluklarını da koleksiyonuna ekledi.

    Ronaldo'nun etkisi yalnızca kupalarla sınırlı kalmadı; 146 uluslararası golle hem Portekiz Milli Takımı'nın hem de milli takımların tarihi gol kralı oldu. Böylece adını tarih boyunca uluslararası gol kralları listesinin zirvesine yazdırarak tekrarlanması güç bir miras bıraktı.

    Uluslararası kariyerine son verme kararına rağmen önünde son bir kişisel meydan okuma daha var; zira futbol kariyerinde 1000'inci gol sayısına ulaşmasına yalnızca 15 gol kaldı. Bu, kesin emekliliğinden önce gerçekleştirmeye çalıştığı bir rakam.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Messi: Çile dolu yıllardan dünya zaferine

    Messi'ye gelince, Arjantin Milli Takımı ile çok daha karmaşık bir yolculuk yaşadı. Büyük finallere ulaşmasına ve 2014 Dünya Kupası finalini kaybetmesine, ayrıca 2015 ve 2016 yıllarında arka arkaya iki Copa America finali oynamasına rağmen, kupa kazanamadığı için sert eleştirilere maruz kaldı.

    Ancak Arjantinli yıldız, bu hayal kırıklıklarının hikâyesinin sonu olmasını reddetti ve ülkesini daha sonra iki kez Copa America şampiyonluğuna, 2022 Dünya Kupası'na ve ayrıca Finalissima kupasına taşıdı. Böylece eleştirileri övgülere dönüştürdü ve Arjantin taraftarlarının uzun süredir beklediği hayali gerçekleştirerek futbol tarihinin en heyecan verici hikâyelerinden birini kapattı.

    Uluslararası kariyeri boyunca Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı forması altında olağanüstü rakamlara imza attı. 208 maça çıkarak "Tango" tarihinin en çok forma giyen oyuncusu oldu, ayrıca 126 golle tarihi gol kralları sıralamasının zirvesine yerleşti ve en yakın takipçisi olan 54 gollü Gabriel Batistuta'yı büyük bir farkla geride bıraktı.

    Messi'nin etkisi fileleri havalandırmakla sınırlı kalmadı; takım arkadaşlarına 66 gol de hazırladı ve uluslararası kariyeri boyunca toplam katkısı 192 gol katkısına yükseldi. Bu rakamlar, ülkesinin milli takımındaki olağanüstü izinin büyüklüğünü yansıtıyor.

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    Farklı bir son: Ronaldo'nun videosu ve Messi'nin kutlaması

    Büyük benzerliğe rağmen, iki efsane arasındaki son sahne dikkat çekici biçimde farklılaştı; Messi ailesi ve ülkesinin taraftarları arasında, Arjantin forması altında sunduklarına duyulan minnetin büyüklüğünü yansıtan kutlama atmosferinde duygusal bir veda anı yaşarken, Ronaldo kararını resmi hesaplarındaki bir video aracılığıyla açıklamayı tercih etti; bu, daha sakin ve sürpriz bir nitelik taşıyan bir sahneydi.

    Ancak fark yalnızca veda biçiminde değildi, yolculuğun sonunu çevreleyen koşullara da uzandı; Ronaldo kararına, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlıklar ve gerginlikler arasında vardı. Bu durum milli takımla ilişkisine gölge düşürdü ve uluslararası kariyerinin sona erdiğini açıklamasından önceki en belirgin etkenlerden biri haline geldi.

    Messi'ye gelince, onun anı takdir ve kutlama atmosferinde geldi; Arjantin forması altında hayallerinin çoğunu gerçekleştirdikten sonra, ülkesinin taraftarlarını yolculuğunun sonu bir kriz ya da anlaşmazlıkla ilişkilendirilmek yerine sunduklarını kutlarken buldu.

    Şok ve anlaşmazlık niteliği taşıyan Ronaldo'nun sonu ile kutlama ve minnetle öne çıkan Messi'nin vedası arasında, iki olağanüstü kariyerde son bir çelişki vücut buluyor; her ikisi için de başlangıç destansıydı, ancak sona giden yol benzer değildi; futbolun ikisine de kolay kolay tekrarlanmayacak bir çağ bahşetmiş olmasına rağmen.

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ARG

Hazırlık Maçları

13 Kas 2026

URU

URU

POR

POR

UEFA Nations League A

14 Kas 2026

DEN

DEN