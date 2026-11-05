Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin Portekiz ve Arjantin milli takımlarıyla olan yolculukları sıradan bir futbol kariyeri değil, uzun yıllara yayılan ve beraberinde pek çok sevinç, hayal kırıklığı ve tarihi anı taşıyan bir hikâyeydi.

Ancak çelişkili olan nokta, yıllarca dünya futbolunun tahtını paylaşan iki yıldızın, uluslararası veda anı geldiğinde tamamen farklı iki yol seçmiş olmaları.

5 Kasım'da Ronaldo, resmi hesaplarında paylaştığı bir video aracılığıyla uluslararası kariyerini sonlandırma kararını açıkladı. Tecrübeli yıldızın hayranları ve Portekiz taraftarları için şok edici görünen bu adımda, ülkesinin milli takımıyla olan yolculuğuna sahaların ve taraftar kutlamalarının atmosferinden uzak bir şekilde son verdi.

Diğer yandan Messi'nin vedası 6 Ekim'de, ailesinin ve Arjantin taraftarlarının arasında, kendisini selamlamak için toplanan binlerce taraftarın önünde gerçekleşti. Bu duygusal sahne, ülkesini dünya futbolunun zirvesine geri taşıyan oyuncuya yönelik büyük bir takdir taşıyordu. İki tarih arasında yalnızca yaklaşık bir ay bulunuyor, ancak veda biçimindeki fark oldukça büyüktü.