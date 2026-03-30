Altın Eldiven ödülünün lideri David Raya ve Emi Martinez, "ideal" bir numaralı kaleciyi oluşturmak üzere belirlenen Premier Lig'in en iyi üç kalecisi listesinde yer almadı

Crossley, Bally Bet All-Stars kadrosunu oluştururken GOAL’a özel olarak verdiği röportajda, Premier Lig’deki en iyi üç oyuncuyu sıralaması istendiğinde şöyle dedi: “En sevdiğim oyuncu Gianluigi Donnarumma; bunu, geçen yıl [Paris Saint-Germain’de] Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performanslardan beri uzun zamandır söylüyorum. Onun fiyatının bu kadar düşük olduğuna inanamamıştım. Sadece 26 yaşında olduğunu fark etmemiştim. Çok daha yaşlı görünüyor! Ama onu geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde izledim ve Premier Lig'e geldi. Benim en sevdiğim oyuncu haline geldi çünkü benim dönemimdeki Schmeichel gibi, biraz eski tarz bir kaleci.

“Alisson da aynı şekilde ve ben bu tarzı seviyorum, bu yüzden Donnarumma'yı seçeceğim. Alisson da ona çok benziyor, kaleyi dolduruyor, iri bir çocuk, çok, çok sakin. Hata yapsa bile telaşlanmayan bir kaleciyi izlemeyi seviyorum.

“Bu yüzden onu ikinci kalecim olarak seçtim ve üçüncü kalecim olarak da kendi takımımızdan Jordan Pickford'u seçtim, çünkü onun pas dağıtımını çok seviyorum. O sol ayaklı, ben de sol ayaklıydım, bu yüzden sol ayaklı kalecileri çok seviyorum ve bence bu üçünü bir araya getirirseniz ideal kaleciyi elde edersiniz. Jordan Pickford, onu İngiltere formasıyla kötü oynarken hiç görmedim. Bence son üç, dört sezondur en iyi oyuncu ve onu seçmemin nedeni de bu, çünkü tutarlılığı seviyorum.”