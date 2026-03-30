Altın Eldiven ödülünün lideri David Raya ve Emi Martinez, "ideal" bir numaralı kaleciyi oluşturmak üzere belirlenen Premier Lig'in en iyi üç kalecisi listesinde yer almadı
Premier Lig'de pek çok efsanevi kaleci boy göstermiştir
Modern dönemde Peter Schmeichel ve David Seaman’dan Petr Cech ve Edwin van der Sar’a kadar pek çok efsanevi kaleci, İngiltere’nin en üst liginde boy göstermiştir. Günümüzde ise Premier Lig, uluslararası düzeyde kalecilerle doludur.
Bunların en önde gelenleri, yurtiçi ve yurtdışında şampiyonluk hedefleri olan takımların son savunma hattını oluştururken, birçoğu da kendi ülkelerini temsil ederek 2026 Dünya Kupası'na katılacak.
2025-26 sezonunda Premier Lig'in en iyi kalecileri kimler?
Peki, bu grup içinde en iyisi kim olarak gösterilebilir ve en iyileri diğerlerinden ayıran nedir? Bir zamanlar Forest’ın Premier Lig’de üçüncü olmasını ve Avrupa kupalarına katılmasını sağlayan Crossley, bu zorlu görevi yerine getirmek için ne gerektiğini çok iyi biliyor ve 2025-26 sezonunun yetenek havuzunu mercek altına aldı.
Oldukça şaşırtıcı bir şekilde, bu sezon 15 maçta kalesini gole kapatan Arsenal'in 1 numaralı kalecisi Raya, Dünya Kupası şampiyonu Aston Villa'nın yıldızı Martinez ile birlikte göz ardı edildi. Ancak, elit oyuncuları seçebileceğiniz derin bir yetenek havuzu var.
Eski Forest yıldızı Crossley, Premier Lig'deki en iyi üç kalecisini seçti
Crossley, Bally Bet All-Stars kadrosunu oluştururken GOAL’a özel olarak verdiği röportajda, Premier Lig’deki en iyi üç oyuncuyu sıralaması istendiğinde şöyle dedi: “En sevdiğim oyuncu Gianluigi Donnarumma; bunu, geçen yıl [Paris Saint-Germain’de] Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performanslardan beri uzun zamandır söylüyorum. Onun fiyatının bu kadar düşük olduğuna inanamamıştım. Sadece 26 yaşında olduğunu fark etmemiştim. Çok daha yaşlı görünüyor! Ama onu geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde izledim ve Premier Lig'e geldi. Benim en sevdiğim oyuncu haline geldi çünkü benim dönemimdeki Schmeichel gibi, biraz eski tarz bir kaleci.
“Alisson da aynı şekilde ve ben bu tarzı seviyorum, bu yüzden Donnarumma'yı seçeceğim. Alisson da ona çok benziyor, kaleyi dolduruyor, iri bir çocuk, çok, çok sakin. Hata yapsa bile telaşlanmayan bir kaleciyi izlemeyi seviyorum.
“Bu yüzden onu ikinci kalecim olarak seçtim ve üçüncü kalecim olarak da kendi takımımızdan Jordan Pickford'u seçtim, çünkü onun pas dağıtımını çok seviyorum. O sol ayaklı, ben de sol ayaklıydım, bu yüzden sol ayaklı kalecileri çok seviyorum ve bence bu üçünü bir araya getirirseniz ideal kaleciyi elde edersiniz. Jordan Pickford, onu İngiltere formasıyla kötü oynarken hiç görmedim. Bence son üç, dört sezondur en iyi oyuncu ve onu seçmemin nedeni de bu, çünkü tutarlılığı seviyorum.”
Raya, Donnarumma ve Pickford, 2025-26 Altın Eldiven yarışında ilk üç sırayı paylaşıyor. Arsenal’in İspanyol kalecisi başı çekiyor; bu sezon Manchester City ve Everton’da forma giyen rakipleri ise 11’er kez kalesini gole kapattı.
Gunners'ın yıldızı Raya, son iki sezonda Altın Eldiven ödülünü kazandı, ancak bu çabalarının karşılığında önemli bir başarı elde edemedi. Raya, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda İspanya kadrosunda yer alması beklenirken, Pickford İngiltere'nin kalecilik pozisyonundaki ilk tercihi olacak, Alisson Brezilya'nın 1 numarası olmaya emin görünüyor ve Donnarumma, Salı günü Bosna-Hersek ile oynayacakları kritik play-off finalinde İtalya'nın 2014'ten bu yana ilk kez FIFA'nın en önemli turnuvasına katılmasını sağlayabilir.
