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"Altın bir fırsat" - Erik ten Hag, Eredivisie takımı için eski Manchester United kiralık oyuncusunu kadrosuna kattıktan sonra "gururlu" olduğunu belirtti
Eredivisie takımı bir forvet transfer etti
Enschede merkezli kulüp, 33 yaşındaki forvetin bedelsiz transferiyle ilgili önemli anlaşmayı resmen tamamladı. Şu anda Dünya Kupası’nda Hollanda milli takımıyla görev yapan tecrübeli forvet, iki sezonda 20 gol attıktan sonra Amsterdam’dan ayrılıyor. Ten Hag, anlaşmayı sonuçlandırmak için perde arkasındaki idari nüfuzunu kullandı ve eski Old Trafford forvetini, uzun vadeli geleceğini kulübe bağlamaya ikna etmeyi başardı.
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Ten Hag, bu transferi övüyor
Eski Manchester United teknik direktörü, golcü yerli forveti kadrosuna kattıktan sonra büyük bir memnuniyetini dile getirdi. Tecrübeli forvetin üstün çalışma ahlakı ve zengin uluslararası deneyiminin, kulübün hem saha içinde hem de saha dışında standartlarını önemli ölçüde yükselteceğine inanıyor.
Ten Hag şunları söyledi: "Wout Weghorst'un FC Twente forması giyecek olmasından son derece gurur duyuyoruz. Uluslararası maçlarda 50'den fazla kez forma giymiş bir Oranje forveti kulübünüze katıldığında kim heyecanlanmaz ki?
"Bu transfer bizim için altın bir fırsat. O birinci sınıf bir profesyonel ve bir futbolcunun elinden gelenin en iyisini yaptığında neler başarabileceğinin en iyi örneği. Böylesine etkileyici bir geçmişe sahip bir oyuncu, normalde FC Twente için ulaşılamaz bir hedeftir.
"Her zaman muazzam bir irade ve azim sergilemiştir ve hırsla doludur. Buralı bir oyuncu olarak Wout, burada özel bir şey başarmak için son derece motive. FC Twente’nin gelecekteki başarılarında kilit bir rol oynayacağına eminiz. Wout bize o ekstra artıyı kazandıracak."
Çocukluk hayali gerçeğe dönüşüyor
Borne’da doğan ve Enschede merkezli kulübü destekleyerek büyüyen Weghorst için bu transfer, derin bir duygusal anlam taşıyor. Genç bir taraftar olarak tribünlerden kulübün tarihi ulusal kupa zaferlerini kutlamasıyla tanınan tecrübeli milli futbolcu, çocukluk takımında forma giymenin profesyonel futboldaki son kalan hedefini gerçekleştirdiğini açıkladı.
Weghorst şunları ekledi: "Bu benim için çok özel bir transfer. Gelecek sezondan itibaren FC Twente forması giyecek olmaktan inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Genç bir taraftar olarak, 2001 ve 2011 yıllarında De Kuip’te FC Twente’nin kupa zaferlerini kutladım, kulübün 2010’da lig şampiyonluğunu kazandığı sırada Oude Markt’ta bulundum ve De Grolsch Veste’de yaşanan pek çok unutulmaz Avrupa gecesini tribünden izledim. Bunların hepsi unutulmaz anılar.
"Futbolla ilgili hayallerimin çoğu çoktan gerçekleşti, ama hâlâ bir tanesi kalmıştı… Bu transferle her şey tam anlamıyla yerine oturdu. Gelecek sezondan itibaren, FC Twente ile başarıları kutlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım – bu sefer bir taraftar olarak değil, bir oyuncu olarak."
- Getty Images Sport
Sezon öncesi hazırlık dönemi yaklaşıyor
Weghorst, Dünya Kupası’ndaki görevlerini tamamladıktan sonra yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Öncelikli görevi, zorlu bir ulusal ve kıtasal sezon hazırlığı kapsamında, sezon öncesi antrenmanlar sırasında hücum hattına sorunsuz bir şekilde uyum sağlamak olacak. Bu yoğun hazırlık süreci, 7–9 Ağustos hafta sonu 2026–27 Eredivisie sezonunun resmi olarak başlamasıyla birlikte doğrudan resmi maçlara geçecek.