"Altın bir fırsat" - Erik ten Hag, Eredivisie takımı için eski Manchester United kiralık oyuncusunu kadrosuna kattıktan sonra "gururlu" olduğunu belirtti

Eski Manchester United teknik direktörü, golcü yerli forveti kadrosuna kattıktan sonra büyük bir memnuniyetini dile getirdi. Tecrübeli forvetin üstün çalışma ahlakı ve zengin uluslararası deneyiminin, kulübün hem saha içinde hem de saha dışında standartlarını önemli ölçüde yükselteceğine inanıyor.

Ten Hag şunları söyledi: "Wout Weghorst'un FC Twente forması giyecek olmasından son derece gurur duyuyoruz. Uluslararası maçlarda 50'den fazla kez forma giymiş bir Oranje forveti kulübünüze katıldığında kim heyecanlanmaz ki?

"Bu transfer bizim için altın bir fırsat. O birinci sınıf bir profesyonel ve bir futbolcunun elinden gelenin en iyisini yaptığında neler başarabileceğinin en iyi örneği. Böylesine etkileyici bir geçmişe sahip bir oyuncu, normalde FC Twente için ulaşılamaz bir hedeftir.

"Her zaman muazzam bir irade ve azim sergilemiştir ve hırsla doludur. Buralı bir oyuncu olarak Wout, burada özel bir şey başarmak için son derece motive. FC Twente’nin gelecekteki başarılarında kilit bir rol oynayacağına eminiz. Wout bize o ekstra artıyı kazandıracak."