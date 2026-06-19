Altılı maçın ardından… Lopetegui’nin Kanada teknik direktörünü azarlamasının ardındaki şok edici neden

Sport gazetesi de bu durumu doğruladı ve Lopetegui’nin, ev sahibi takımın 6-0 önde olmasına ve Katar milli takımından iki oyuncunun oyundan atılmasıyla sayısal üstünlük elde etmesine rağmen saldırıya devam etmesinden hoşnut olmadığını belirtti.

İspanyol gazete şöyle devam etti: “Kanada’dan gelen haberlere göre, Katar teknik direktörü, 6-0’lık büyük üstünlük ve rakibin dokuz kişiyle oynamasına rağmen Kanada milli takımının daha fazla gol atmaya çalışmaya devam etmesine itiraz etti ve bunu sportmenlik dışı bir davranış olarak değerlendirdi.”

Bununla birlikte, bazı analizler, Kanada’nın matematiksel olarak henüz turu garantilemediği için Lopetegui’nin itirazının yersiz olduğunu işaret ediyor.