Altılı maçın ardından… Lopetegui’nin Kanada teknik direktörünü azarlamasının ardındaki şok edici neden

2026 Dünya Kupası'nda Kanada ile Katar arasındaki maçın sonunda, teknik direktörler Julien Lopetegui ve Jesse Marsh arasında şiddetli bir çatışma yaşandı.
Maç, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Kanada milli takımının 6-0'lık ezici bir galibiyetiyle sona erdi.
Maçın sonunda Lopetegui ile Marsh arasında gergin bir an yaşandı. İspanyol teknik direktör, Marsh’a sert sözler sarf ederken, Marsh ise el hareketleriyle cevap veriyor gibi göründü ve ardından öfkeyle sahadan ayrıldı.
Maçtan sonra Marsh, “Bu konu hakkında tek bir saniye bile konuşmayacağım” derken, Lopetegui ise “Bu, onunla benim aramda bir mesele” dedi.
GiveMeSport ağı, Lopetegui’nin, Katar’ın 9 oyuncuyla oynamasına rağmen Kanada’nın 7. golü atmak için 90+9. dakikaya kadar hücumuna devam etmesini ve kaleci Maxim Crépot’u Katar yarı sahasına sokmasını eleştirdiğini bildirdi.
Julin Lopetegui, rakibin büyük bir skorla önde olduğu bir durumda bu davranışın sportmenlik dışı olduğunu değerlendirdi.
Olay sadece teknik direktörlerle sınırlı kalmadı, her iki takımın oyuncuları arasında da hafif bir itişme yaşandı.