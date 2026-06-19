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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Altılı maçın ardından… Lopetegui’nin Kanada teknik direktörünü azarlamasının ardındaki şok edici neden

Kanada - Katar
Kanada
Katar
Dünya Kupası
J. Lopetegui
J. Marsch
Kanada
Katar

2026 Dünya Kupası'nda Kanada ile Katar arasındaki maçın sonunda, teknik direktörler Julien Lopetegui ve Jesse Marsh arasında şiddetli bir çatışma yaşandı.

Maç, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Kanada milli takımının 6-0'lık ezici bir galibiyetiyle sona erdi.

Maçın sonunda Lopetegui ile Marsh arasında gergin bir an yaşandı. İspanyol teknik direktör, Marsh’a sert sözler sarf ederken, Marsh ise el hareketleriyle cevap veriyor gibi göründü ve ardından öfkeyle sahadan ayrıldı.

Maçtan sonra Marsh, “Bu konu hakkında tek bir saniye bile konuşmayacağım” derken, Lopetegui ise “Bu, onunla benim aramda bir mesele” dedi.

GiveMeSport ağı, Lopetegui’nin, Katar’ın 9 oyuncuyla oynamasına rağmen Kanada’nın 7. golü atmak için 90+9. dakikaya kadar hücumuna devam etmesini ve kaleci Maxim Crépot’u Katar yarı sahasına sokmasını eleştirdiğini bildirdi.

Julin Lopetegui, rakibin büyük bir skorla önde olduğu bir durumda bu davranışın sportmenlik dışı olduğunu değerlendirdi.

Olay sadece teknik direktörlerle sınırlı kalmadı, her iki takımın oyuncuları arasında da hafif bir itişme yaşandı.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lopetegui’nin itirazı yersizdi

    Sport gazetesi de bu durumu doğruladı ve Lopetegui’nin, ev sahibi takımın 6-0 önde olmasına ve Katar milli takımından iki oyuncunun oyundan atılmasıyla sayısal üstünlük elde etmesine rağmen saldırıya devam etmesinden hoşnut olmadığını belirtti.

    İspanyol gazete şöyle devam etti: “Kanada’dan gelen haberlere göre, Katar teknik direktörü, 6-0’lık büyük üstünlük ve rakibin dokuz kişiyle oynamasına rağmen Kanada milli takımının daha fazla gol atmaya çalışmaya devam etmesine itiraz etti ve bunu sportmenlik dışı bir davranış olarak değerlendirdi.”

    Bununla birlikte, bazı analizler, Kanada’nın matematiksel olarak henüz turu garantilemediği için Lopetegui’nin itirazının yersiz olduğunu işaret ediyor.

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