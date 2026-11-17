En iyi yıllarını United’a verdikten sonra yalnızca FA Cup ve Lig Kupası zaferleriyle ödüllendirilen Fernandes’in hayal kırıklığını anlayıp anlamadığı sorulan Owen, Britanyalı oyuncuların Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren farklı çevrim içi kumarhaneleri anlamasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir platform olan Casino.org’u temsilen GOAL’e şunları söyledi: “Kesinlikle. Bence Manchester United taraftarlarının onu sevmesinin nedeni de bu. Elbette son haftalarda işler biraz tatsızlaştı ama bence United taraftarları bunun kötü niyetinden değil, yaşadığı hayal kırıklığından kaynaklandığını görebiliyor.

“Elbette maddi açıdan çok ama çok iyi karşılık aldı ve elit bir oyuncu olduğu için bunu hak ediyor. Bu parayı başka yerde de kazanıp daha fazla kupa elde edebilirdi, bundan hiç şüphe yok.

“Kariyeriniz biraz da içinde bulunduğunuz koşullara bağlı, değil mi? Bazen doğru zamanda doğru yerde olursunuz. Ne yazık ki Bruno, muhtemelen kariyerini kazanabileceğinden daha az kupayla tamamlayacak. Ama hayat böyle; pek çok oyuncu aynı şeyi söyleyebilir.

“Sanırım şimdi kariyerinde kupaların onun için farklı bir anlam taşıdığı bir aşamaya da geliyor. Zaten çok varlıklı, dolayısıyla bu muhtemelen önemli değildir. Ama genel olarak gençken fırsatların olduğu yere gidersiniz. Kariyerinizin en verimli döneminde kupalar kazanmak istersiniz. Kariyerinizin sonuna geldiğinizde ise geleceği düşünür, kendinizin ve ailenizin hayatını güvenceye almak için mümkün olduğunca uzun süreli son bir sözleşme yapmayı isteyebilirsiniz.

“Kariyeriniz boyunca farklı evrelerden geçersiniz. Bence Bruno son evreye giriyor ve bir ya da iki kupa daha kazanmak kadar maddi koşullar da onun için önemli olacak.”