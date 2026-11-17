Altı yılda iki kupa! Sözleşme konusunda direnen Bruno Fernandes’in hayal kırıklığı anlaşılır, ancak Michael Owen’a göre Mauricio Pochettino yeni sözleşmeyi imzalatabilir
Portekizli oyun kurucunun sözleşmesi 2027’de sona eriyor
Manchester United’ın kilit oyuncusu ve takım kaptanının sözleşmesi yalnızca 2027 yazına kadar geçerli. Anlaşmadaki 12 aylık uzatma opsiyonu kullanılabilir. Bu da Premier Lig’in önde gelen kulüplerinden United üzerindeki baskıyı bir ölçüde hafifletiyor.
Ancak ocak ayında satış ihtimali de gündeme geldi. United, kaptanı geleceğini artık kulüple birlikte sürdürmeyeceğini açıkça belirtirse mümkün olan en yüksek bonservis bedelini elde etmesi gerektiğinin farkında.
Sporting’den transfer olduğu Ocak 2020’den bu yana ‘Rüyalar Tiyatrosu’ olarak anılan Old Trafford’da forma giyen Fernandes, 100 gol barajını çoktan aşarken 350 maça da hızla yaklaşıyor.
Geçen sezon tek bir Premier Lig sezonunda 21 asist yaparak rekorları yeniden yazdı. Ancak 2026-27 sezonu herkes için zorlu geçiyor. Mauricio Pochettino göreve gelmeye hazırlanırken Michael Carrick’in teknik direktörlük görevine son verildi.
Fernandes ile yeni sözleşme şartları üzerinde anlaşmak için hâlâ zaman var, ancak Suudi Arabistan Pro Ligi’nden gelen ilgi devam ediyor. Orada son derece yüksek ücretler söz konusu. 32 yaşındaki oyun kurucu, Manchester’da daha uzun süre kalmak yerine Orta Doğu’da son bir büyük sözleşme yapmayı tercih edebilir.
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Portekizli oyuncu, Manchester United ile FA Cup ve Lig Kupası’nı kazandı
En iyi yıllarını United’a verdikten sonra yalnızca FA Cup ve Lig Kupası zaferleriyle ödüllendirilen Fernandes’in hayal kırıklığını anlayıp anlamadığı sorulan Owen, Britanyalı oyuncuların Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren farklı çevrim içi kumarhaneleri anlamasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir platform olan Casino.org’u temsilen GOAL’e şunları söyledi: “Kesinlikle. Bence Manchester United taraftarlarının onu sevmesinin nedeni de bu. Elbette son haftalarda işler biraz tatsızlaştı ama bence United taraftarları bunun kötü niyetinden değil, yaşadığı hayal kırıklığından kaynaklandığını görebiliyor.
“Elbette maddi açıdan çok ama çok iyi karşılık aldı ve elit bir oyuncu olduğu için bunu hak ediyor. Bu parayı başka yerde de kazanıp daha fazla kupa elde edebilirdi, bundan hiç şüphe yok.
“Kariyeriniz biraz da içinde bulunduğunuz koşullara bağlı, değil mi? Bazen doğru zamanda doğru yerde olursunuz. Ne yazık ki Bruno, muhtemelen kariyerini kazanabileceğinden daha az kupayla tamamlayacak. Ama hayat böyle; pek çok oyuncu aynı şeyi söyleyebilir.
“Sanırım şimdi kariyerinde kupaların onun için farklı bir anlam taşıdığı bir aşamaya da geliyor. Zaten çok varlıklı, dolayısıyla bu muhtemelen önemli değildir. Ama genel olarak gençken fırsatların olduğu yere gidersiniz. Kariyerinizin en verimli döneminde kupalar kazanmak istersiniz. Kariyerinizin sonuna geldiğinizde ise geleceği düşünür, kendinizin ve ailenizin hayatını güvenceye almak için mümkün olduğunca uzun süreli son bir sözleşme yapmayı isteyebilirsiniz.
“Kariyeriniz boyunca farklı evrelerden geçersiniz. Bence Bruno son evreye giriyor ve bir ya da iki kupa daha kazanmak kadar maddi koşullar da onun için önemli olacak.”
Fernandes, ocak transfer dönemi sonunda Old Trafford’da kalacak mı?
Fernandes’in 2027 kış transfer döneminden sonra da Old Trafford’da kalabileceği bir gelecek görüp görmediği sorulan eski Manchester United forveti Owen şunları ekledi: “Böyle bir ihtimal görüyorum, özellikle de yeni teknik direktör geldiğinde. Çünkü yeni teknik direktör bütün oyunculardan en iyi verimi almak ve bazılarıyla yakından ilgilenmek zorunda.
“Üstelik hiç belli olmaz, ikisi birbirine çok iyi uyabilir. Çok iyi anlaşabilirler. Hepimiz biliyoruz ki Bruno formunda olduğunda Manchester United’ın en iyi oyuncusu. Sezonu kurtarmak için de çok iyi oyunculara kesinlikle ihtiyaçları olacak.
“Kesinlikle çok iyi anlaşabileceklerini ve sonunda onun yeni bir sözleşme imzalayabileceğini düşünüyorum. Ama şu anda kulübün gözünde iyi bir konumda değil; birkaç hafta önceki çıkışı bunun nedeni. Yine de bence bu durum kolayca düzeltilebilir.”
- Getty/GOAL
Göreve gelecek Pochettino kötü gidişi tersine çevirmeyi umuyor
United’ın Como deplasmanında Şampiyonlar Ligi’nde aldığı ağır 4-1’lik yenilginin hemen ardından Fernandes, tartışmalı taktikler hakkında şunları söyledi: “Adam adama baskı yapmamak, bazen arkada boşluk bırakıp topu kazanmaya çalışmak teknik ekibin kararı. Ama bazen böyle takımlara topu çok fazla verirseniz özgüven kazanırlar.” Dönemin teknik direktörü Carrick’in yaklaşımında hata yapıp yapmadığı sorulduğunda ise şöyle ekledi: “Bunu değerlendirmek teknik direktörün ve ekibinin işi, benim değil.”
Bu sözler yoğun eleştiri çekti ve ayrılık söylentilerini artırdı. Ancak pazar günü Liverpool ile oynanacak maç öncesinde Pochettino’nun göreve gelmesinin Manchester United’ın kötü gidişini tersine çevirip takımın kilit oyuncusu olan kaptanının fikrini değiştirip değiştirmeyeceği henüz belli değil.
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