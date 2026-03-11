Goal.com
Simone Eterno

Çeviri:

Altı Şampiyonlar Ligi takımından dördü çeyrek finalde İtalyan takımı olmadan, Inter'nin iki finali bir istisna: düşüş artık bir tesadüf değil, bir sistem. Birisi bir şeyler yapmak istiyor mu?

Atalanta'nın ağır yenilgisiyle İtalya, bir kez daha Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinin dışında kalacak.

O gün yine geldi. Her mevsim düzenli olarak gelen, bir tür seyirci önünde kendini ifade etme ayrıcalığına sahip olanları harekete geçiren o gün. Yeni bir şey değil, elbette. Daha çok, küçük çaplı da olsa, alarm çalmaya çalışanların her zamanki nakaratı. Tabii ki, her seferinde boşuna çalan bir alarm.

Ve böylece, OPTA'nın bu sabah bize sunduğu istatistikler, önümüzdeki çarşamba Atalanta'nın Münih'te 0-6 gibi bilim kurgu benzeri bir skorla kazanmaması durumunda, sadece kötü hisleri doğrulamakla kalmayıp, İtalyan futbolunun Avrupa'daki durumunu acımasız bir netlikle ortaya koyuyor. Son altı Şampiyonlar Ligi sezonunda, dört kez hiçbir İtalyan takımı çeyrek finale kalmayı başaramadı. Altı yılda dört kez. Aynı sayıda "Avrupa başarısızlığı"nı, yani 4 turnuvada hiçbir İtalyan takımının Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine kalamadığını görmek için, 27 turnuvayı geriye gitmek gerekiyor. Yirmi yedi.

  • Eğer bir grafik olsaydı, bir uçurum şekline sahip olurdu.

    Ancak, İtalyan futbolu Avrupa'nın aynasına çarptığında her zaman olduğu gibi, toplu analiz artık iyi bilinen bir senaryoya göre yapılıyor. Ertesi gün, sert, pişmanlık dolu, neredeyse litürjik bir üslupla yazılmış başyazılar yayınlanır; sistemin reformdan geçmesi gerektiği, yapısal gecikmeler, yeniden düşünülmesi gereken ekonomik model gibi konular ele alınır. Eski stadyumlar, yoksullaşmış altyapılar, kronik borçlar, var olmayan endüstriyel stratejiler gündeme getirilir. Vizyonlar, reformlar, devrimler talep edilir.

  • Sonra, aynı titizlikle, hiçbir şey olmuyor.

    Paradoksal olan, sorunun yıllardır, neredeyse istatistiksel bir inatla biliniyor olmasıdır. Avrupa futbolu, altyapı, finansal planlama, yönetişim, yetenek üretme kapasitesi ve fikirlerin önemli olduğu, giderek daha sofistike bir endüstri haline gelmiştir. Bu dönüşümde, Serie A bir tür operasyonel nostalji içinde askıda kalmıştır: hala elit olarak kabul edilecek kadar büyük, ancak öyle davranmak için fazla hareketsiz.

  • Böylece her Avrupa baharında aynı sahne tekrarlanır.

    İtalyan takımları, açıkça ilan ettikleri hedeflerle ve kusurlu yapılarla yarışmaya katılırlar, birkaç tur boyunca onurlu bir şekilde mücadele ederler ve sonra ortadan kaybolurlar. Kamuoyu, bu durumu talihsiz olaylar, teknik açıdan elverişsiz döngüler veya tamamen tesadüf olarak yorumlar. Elbette tüm bu açıklamalar mümkündür. Ancak bir eğilim altı yılda dört kez tekrarlandığında, tesadüf bir sisteme çok benzemek başlar. Ve tesadüf, ya da daha doğrusu anomali, Simone Inzaghi'nin Inter'inin önceki üç edisyonda bir şekilde ortaya çıkardığı o iki final olur.

  • Bu arada, aslında geri kalan Avrupa koşuyor, kazanıyor ve galip geliyor.

    İngiliz kulüpleri futbolu küresel bir endüstri makinesine dönüştürdü. İspanyol kulüpleri ekonomik sorunlar yaşıyor olsa da, en azından teknik kimliklerine ve yetenekli oyuncular yetiştirme becerilerine sadık kalıyorlar. Almanlar ise on yıllardır altyapı ve sürdürülebilirlik üzerinde çalışıyor. Bir zamanlar Avrupa elitinin kenarında yer alan ligler bile daha modern ve agresif modeller geliştirmeye başladı.

  • İtalya ise tartışıyor.

    Özellikle hakemler ve VAR hakkında tartışıyor. Bu en sevilen konu. Sonra ara sıra, hiçbir zaman gerçekleşmeyen lig reformları, düzenli aralıklarla sektör çalışanlarına ve halka gösterilmek üzere muhteşem renderlar olarak kalan stadyumlar, hiçbir zaman değişmeyen ya da değiştiğinde de kesinlikle özünde bir değişiklik yapmayan yönetimler hakkında tartışıyor. Özellikle, sanki zaman hala yirmi yıl öncesindeymiş gibi tartışıyor, o zamanlar İtalyan futbolunun tarihsel ağırlığı tek başına uluslararası rekabet gücünü garanti etmeye yetiyordu.

  • Gerçek şu ki, o zamanlar çoktan geride kaldı.

    Ve belki de en endişe verici işaret kulüplerden gelmiyor. 2014'ten beri Dünya Kupası'na katılmayan milli takımdan geliyor. Bu yokluk, sistemik bir alarm olarak algılanması gerekirken, genellikle talihsiz bir ara dönem, er ya da geç kendiliğinden düzelecek bir istatistiksel sapma olarak ele alınıyor. Spoiler: Ayın sonunda yine bu konuyu konuşuyor olabiliriz.

  • Ancak burada da istatistikler başka bir hikaye anlatıyor.

    Bir hareket kulüp müsabakalarında giderek zemin kaybederken, aynı dönemde büyük uluslararası etkinliklerdeki varlığını da yitirirse, bunun açıklaması nadiren geçici bir durumdur. Genellikle yapısaldır.

    Ancak İtalyan futbolunda "yapısal" kelimesi garip bir özelliğe sahiptir: sık sık kullanılır, ancak neredeyse hiçbir zaman aynı derecede radikal kararlar alınmaz. Oysa buna ihtiyaç vardır. Sistem, yönetişim, ekonomik sürdürülebilirlik, futbolcuların eğitimi, sahaya çıkacak İtalyan oyuncuların sayısına ilişkin bir alt sınır veya yabancı oyuncu sayısını sınırlamak için bir çözüm gibi gerçek reformlar, veriler ve sonuçlar göz önüne alındığında, açıkça bizim futbol sistemimize hiçbir fayda sağlamamıştır. Tüm bunlar, daha çok konferanslarda değil, federal konseylerde tartışılan hipotezler olarak kalmaktadır.

  • Böylece her Avrupa sezonu, aynı başyazıyı yazmak için yeni bir fırsat haline geliyor.

    Ciddi, endişeli ve çoğu zaman kabul edilebilir bir başyazı. Sorunları cerrahi bir hassasiyetle tespit eden ve köklü bir değişime davet eden bir başyazı. Büyük olasılıkla, on iki ay sonra neredeyse kelimesi kelimesine tekrar yazılacak bir başyazı.

    Çünkü İtalyan futbolunda artık gerçek gelenek, zafer değil. Teşhis.

