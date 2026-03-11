Altı Şampiyonlar Ligi takımından dördü çeyrek finalde İtalyan takımı olmadan, Inter'nin iki finali bir istisna: düşüş artık bir tesadüf değil, bir sistem. Birisi bir şeyler yapmak istiyor mu?

O gün yine geldi. Her mevsim düzenli olarak gelen, bir tür seyirci önünde kendini ifade etme ayrıcalığına sahip olanları harekete geçiren o gün. Yeni bir şey değil, elbette. Daha çok, küçük çaplı da olsa, alarm çalmaya çalışanların her zamanki nakaratı. Tabii ki, her seferinde boşuna çalan bir alarm.

Ve böylece, OPTA'nın bu sabah bize sunduğu istatistikler, önümüzdeki çarşamba Atalanta'nın Münih'te 0-6 gibi bilim kurgu benzeri bir skorla kazanmaması durumunda, sadece kötü hisleri doğrulamakla kalmayıp, İtalyan futbolunun Avrupa'daki durumunu acımasız bir netlikle ortaya koyuyor. Son altı Şampiyonlar Ligi sezonunda, dört kez hiçbir İtalyan takımı çeyrek finale kalmayı başaramadı. Altı yılda dört kez. Aynı sayıda "Avrupa başarısızlığı"nı, yani 4 turnuvada hiçbir İtalyan takımının Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine kalamadığını görmek için, 27 turnuvayı geriye gitmek gerekiyor. Yirmi yedi.