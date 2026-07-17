Sky’ın haberine göre, SGE’nin antrenmanlara başlamasının ilk gününde Niels Nkounkou, Jessic Ngankam, Junior Dina Ebimbe, Simon Simoni, Noel Futkeu ve Michy Batshuayi, takımın geri kalanından ayrı olarak antrenman yaptı.
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Altı oyuncunun kulüpten ayrılması bekleniyor! Bundesliga kulübünde dev bir kadro temizliği listesi açıklandı
Buna göre, altı oyuncunun da Hessen ekibinde artık “geleceği yok” ve bu yaz kulüpten ayrılmaları bekleniyor; böylece Eintracht’ın kasasına transfer gelirleri akıtılacak.
Ngankam (Wolfsberger AC), Nkounkou (FC Torino), Dina Ebimbe (Stade Brest) ve Simoni (1. FC Kaiserslautern) geçen sezonun kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle Frankfurt'a geri dönmüştü; bu nedenle kadro dışı bırakılmaları hiç de sürpriz değil.
Batshuayi’nin ise mevcut sözleşmesi sadece 2027’ye kadar geçerli; bu nedenle bu yaz, yeni teknik direktör Adi Hütter’in planlarında artık yer almayan bu forvet için SGE’nin transfer ücreti elde edebileceği son fırsat.
- GEPA
Noah Futkeu, Greuther Fürth’te gösterdiği güçlü performanslara rağmen satılacak
Futkeu örneğinde Frankfurt, geri alım opsiyonunu kullanarak, SpVgg Greuther Fürth’te sadece bir yıl geçirdikten sonra forveti kulübe geri getirdi; Futkeu, bu takımda 19 gol ve beş asistle 2. Lig’in parlayan yıldızlarından biri olmuştu.
Ancak Eintracht, 23 yaşındaki oyuncuyla önümüzdeki sezona devam etmeme kararı aldığı söyleniyor; bunun yerine Futkeu'nun iyi bir bedel karşılığında başka bir kulübe satılması planlanıyor.
Zaten, inişli çıkışlı bir sezonun ardından SGE, cari giderlerini karşılamak için daha fazla transfer geliri elde etmek zorunda kalacak. Ligde sekizinci sırada yer alan takım, uluslararası turnuvalara katılma hakkını kaçırdı.
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