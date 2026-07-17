Buna göre, altı oyuncunun da Hessen ekibinde artık “geleceği yok” ve bu yaz kulüpten ayrılmaları bekleniyor; böylece Eintracht’ın kasasına transfer gelirleri akıtılacak.

Ngankam (Wolfsberger AC), Nkounkou (FC Torino), Dina Ebimbe (Stade Brest) ve Simoni (1. FC Kaiserslautern) geçen sezonun kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle Frankfurt'a geri dönmüştü; bu nedenle kadro dışı bırakılmaları hiç de sürpriz değil.

Batshuayi’nin ise mevcut sözleşmesi sadece 2027’ye kadar geçerli; bu nedenle bu yaz, yeni teknik direktör Adi Hütter’in planlarında artık yer almayan bu forvet için SGE’nin transfer ücreti elde edebileceği son fırsat.