IMAGO / HMB-Media
Çeviri:
Altı maçlık ceza: Benfica’nın kanat oyuncusu Gianluca Prestianni, Real Madrid’in forveti Vinicius Junior’a yönelik ‘ayrımcı’ hakaretlerin ardından UEFA’nın verdiği cezayı öğrendi
UEFA, ayrımcı davranış nedeniyle ağır yaptırım uyguladı
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB), Benfica oyuncusu Prestianni’nin davranışlarına ilişkin resmi bir soruşturmanın ardından onu altı maçtan men etti. Bu karar, Şampiyonlar Ligi eleme turu ilk maçında yaşanan gergin bir olaydan kaynaklanıyor; Arjantinli kanat oyuncusu, Real Madrid’in yıldızı Vini Jr.’a hakaret ettiği iddiasıyla suçlanmıştı.
İlk haberler olası ırkçı hakaretlere odaklanırken, UEFA'nın nihai kararında cezanın gerekçesi olarak özellikle "ayrımcı (yani homofobik) davranış" gösterildi. Olay, Estadio da Luz'daki maçta yetkililerin belirlenen ayrımcılıkla mücadele protokollerini uygulaması nedeniyle 10 dakikalık bir duraklamaya neden oldu ve sonunda bu tarihi karara yol açtı.
- Getty Images Sport
Disiplin kurulu, yasağın deneme süresine ilişkin şartları açıkladı
CEDB, resmi açıklamasında eski Velez Sarsfield oyuncusuna yönelik ayrıntılı bir ceza kararını açıkladı. Toplamda altı maçlık bir men cezası verilirken, bu maçların üçü iki yıllık deneme süresine tabi tutuldu. Bu karar, oyuncu için bir "son uyarı" niteliğinde olup, bu süre zarfında herhangi bir davranış ihlali durumunda kalan üç maçlık cezanın derhal uygulanmasına yol açacaktır.
Açıklamada, "SL Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni'yi, ayrımcı (yani homofobik) davranışları nedeniyle, normalde oynama hakkı olduğu toplam altı (6) UEFA kulüp ve/veya milli takım resmi maçından men etmek" denildi. "Bu maçların üçü (3) için verilen men cezası, bu kararın alındığı tarihten itibaren iki (2) yıllık bir deneme süresine tabidir."
"Bu karar (yani altı maçlık men cezası), oyuncunun 25 Şubat 2026 tarihinde Real Madrid CF ile SL Benfica arasında oynanan 2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme play-off maçında çektiği bir maçlık geçici men cezasını da kapsamaktadır."
FIFA, cezanın kapsamının dünya çapında genişletilmesini talep etti
Bu durumun Prestianni'nin ülkesindeki kariyerini de etkilemesi muhtemel. UEFA, FIFA'dan bu cezanın dünya çapında geçerli hale getirilmesini resmen talep etti. Talep kabul edilirse, bu durum kanat oyuncusunun, cezasının fiili süresi tamamen dolana kadar Portekiz Primeira Liga'da forma giyememesine ve Arjantin milli takımında yer alamamasına yol açacaktır.
Bu küresel talep, disiplin önlemlerinin tüm yargı bölgelerinde tutarlı olmasını sağlamak amacıyla atılmış önemli bir adımdır. Açıklamada, "FIFA'dan yukarıda belirtilen cezanın dünya çapında uzatılmasını talep etmek" ifadesi yer aldı.
- Getty Images Sport
Prestianni'nin kendini affettirmek için önünde uzun bir yol var
Prestianni, aktif cezasının geri kalanını çekmek üzere birinci takımın gözü önünden uzaklaşarak rehabilitasyon sürecine başlayacak. 20 yaşındaki oyuncu, iki yıllık deneme süresi boyunca yakından takip edilecek; yaşanacak herhangi bir yeni olay, Avrupa futbolundaki parlak kariyerini tehlikeye atabilir.
Benfica, artık en umut vaat eden genç yeteneklerinden birini kaybetmiş olarak önümüzdeki iç saha ve Avrupa maçlarını oynamak zorunda. Jose Mourinho'nun takımı şu anda lig şampiyonluğu için mücadele ediyor ve lider FC Porto'nun yedi puan gerisinde, dört maç kaldı.