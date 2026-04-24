Altı maçlık ceza: Benfica’nın kanat oyuncusu Gianluca Prestianni, Real Madrid’in forveti Vinicius Junior’a yönelik ‘ayrımcı’ hakaretlerin ardından UEFA’nın verdiği cezayı öğrendi

CEDB, resmi açıklamasında eski Velez Sarsfield oyuncusuna yönelik ayrıntılı bir ceza kararını açıkladı. Toplamda altı maçlık bir men cezası verilirken, bu maçların üçü iki yıllık deneme süresine tabi tutuldu. Bu karar, oyuncu için bir "son uyarı" niteliğinde olup, bu süre zarfında herhangi bir davranış ihlali durumunda kalan üç maçlık cezanın derhal uygulanmasına yol açacaktır.

Açıklamada, "SL Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni'yi, ayrımcı (yani homofobik) davranışları nedeniyle, normalde oynama hakkı olduğu toplam altı (6) UEFA kulüp ve/veya milli takım resmi maçından men etmek" denildi. "Bu maçların üçü (3) için verilen men cezası, bu kararın alındığı tarihten itibaren iki (2) yıllık bir deneme süresine tabidir."

"Bu karar (yani altı maçlık men cezası), oyuncunun 25 Şubat 2026 tarihinde Real Madrid CF ile SL Benfica arasında oynanan 2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme play-off maçında çektiği bir maçlık geçici men cezasını da kapsamaktadır."