Manchester United efsanesi Keane, Gabriel'in bu kadar genç yaşta kulüpten ayrılmak için bir çıkışı zorlamasının arkasındaki zihniyeti anlayamadığını kabul etti. 11 yaşında katıldığından beri akademi kademelerinde hızla yükselen 15 yaşındaki forvet, kısa süre önce kaydının feshedilmesini isteyerek kulüpte şok etkisi yarattı.

Bu haber, Michael Carrick'in genç oyuncuyu A takım yapılanmasına dahil etmeye hazırlandığının bildirildiği bir dönemde ortaya çıktı. The Overlap'in son bölümünde durumu değerlendiren Keane, modern akademi oyuncusunun zihniyetine dair yorumlarında açık sözlü davrandı.

Keane, anlaşmazlığın zamanlaması karşısındaki şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: "15 yaşındasın ve Manchester United'ın A takımı için oynamaktan bahsediyorsun... sadece altı hafta daha bekle! Belki kupada yolumuzu alana kadar altı hafta daha bekleyemez misin? Carrick baskı altında ve biz Sir Alex Ferguson dönemine dönüyoruz; bazen genç çocukları A takıma atardık ama United'ın galibiyetlere ihtiyacı var."