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Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

'Altı hafta daha bekle!' - Roy Keane, sürpriz ayrılık talebi ve Arsenal'in ilgisi arasında Manchester United'ın harika çocuğu JJ Gabriel'e sabırlı olması çağrısında bulundu

M. United
J. Gabriel
M. Carrick
K. Mainoo
R. Keane
Brighton & Hove Albion
Lig Kupası
Premier Lig

Roy Keane, Old Trafford'dan ayrılmak istediğini çarpıcı şekilde bildiren Manchester United'ın sansasyonel yeteneği JJ Gabriel'e net bir mesaj verdi ve genç oyuncuya sabırlı olması çağrısında bulundu. Dünya futbolunun en iyi gelecek vaat eden isimlerinden biri olarak görülen 15 yaşındaki oyuncunun geleceği, kaydının derhal iptal edilmesi için resmî başvuruda bulunmasının ardından belirsizliğe sürüklendi.

  • Keane, harika çocuğun sabırsızlığını sorguladı

    Manchester United efsanesi Keane, Gabriel'in bu kadar genç yaşta kulüpten ayrılmak için bir çıkışı zorlamasının arkasındaki zihniyeti anlayamadığını kabul etti. 11 yaşında katıldığından beri akademi kademelerinde hızla yükselen 15 yaşındaki forvet, kısa süre önce kaydının feshedilmesini isteyerek kulüpte şok etkisi yarattı.

    Bu haber, Michael Carrick'in genç oyuncuyu A takım yapılanmasına dahil etmeye hazırlandığının bildirildiği bir dönemde ortaya çıktı. The Overlap'in son bölümünde durumu değerlendiren Keane, modern akademi oyuncusunun zihniyetine dair yorumlarında açık sözlü davrandı.

    Keane, anlaşmazlığın zamanlaması karşısındaki şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: "15 yaşındasın ve Manchester United'ın A takımı için oynamaktan bahsediyorsun... sadece altı hafta daha bekle! Belki kupada yolumuzu alana kadar altı hafta daha bekleyemez misin? Carrick baskı altında ve biz Sir Alex Ferguson dönemine dönüyoruz; bazen genç çocukları A takıma atardık ama United'ın galibiyetlere ihtiyacı var."

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  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    Carrick, transfer fırtınası sürerken temkin çağrısı yaptı

    Yorumculuk dünyası olaya şaşkınlıkla yaklaşırken, Manchester United menajeri daha temkinli bir tutum sergiledi. Ancak Carabao Cup'ta Brighton'a 3-2 kaybeden kadroya genç oyuncuyu dahil etmedi. Gabriel'in söz konusu maçta forma giymesi bekleniyordu; bu da onu kulüp tarihindeki resmi bir maçta oynayan en genç oyuncu yapacaktı. Bunun yerine, kulüpten ayrılma niyetine ilişkin resmî bildirimi, maçın etrafındaki ana gündem maddesi haline geldi.

    Durumun hassasiyeti hakkında konuşan Carrick, böyle yüksek profilli bir sürecin içinden geçen 15 yaşındaki bir oyuncuyla ilgilenirken temkinli olunması gerektiğini anlattı. Menajer şunları söyledi: "Bence tüm bu durumda gerçekten çok dikkatli olmamız gerekiyor. O genç bir çocuk, 15 yaşında ve benim için de kesinlikle, kulüp açısından da en önemli [şey], genç oyuncularımızı korumak. Onların refahı, iyi oluşu, ne kadar göz önünde oldukları. Ve bence bu durumda hepimizin bunun çok farkında olması gerekiyor, gerçekten."

  • Avrupa devleri pusuda

    Anlaşmazlık doğal olarak dünya futbolunun en büyük kulüplerini alarma geçirdi; Arsenal ve Chelsea'nin Premier League ekibine güçlü ilgi duyduğu belirtiliyor. İç rakiplerin ötesinde, Barcelona ve Real Madrid'in de gelişmeleri yakından takip ettiği söyleniyor; özellikle de Gabriel'in İrlanda pasaportunun, Brexit sonrası transfer düzenlemelerini aşmasına imkân tanıyabileceği için.

    Ancak eski United kaptanı Gary Neville, hikâyenin kamuoyuna yansımasına izin verildiği için oyuncunun çevresini hedef aldı ve şöyle dedi: "Bunu kesinlikle oyuncunun temsilcileri sızdırdı. Nükleer seçeneği kullanmaya karar verdiler ve bam diye patlattılar: JJ Gabriel, Manchester United'dan ayrılacak. Beni endişelendiren de bu. Hangi temsilciler bunun çocuk için iyi olduğunu düşünür? Bu iyi değil. 15 yaşındaki biri için özen yükümlülüğü açısından bakıldığında, bu sabah 15 yaşındaki bir çocuk ülkedeki her gazetenin arka sayfa manşeti olmuş durumda. O çocuğa nasıl bakıyorsunuz?"

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    Mainoo, gelecek için bir yol haritası olarak

    Keane, sabrın sonunda bir çıkış fırsatına dönüşebileceğinin en önemli örneklerinden biri olarak Gabriel'in takım arkadaşı Kobbie Mainoo'yu örnek alması gerektiğini söyledi. Önceki teknik ekibin döneminde ilk takımın kıyısında köşesinde kalan Mainoo, o günden bu yana United orta sahasının kilit parçalarından biri haline geldi.

    Bu kıyaslamayı değerlendirirken Keane şöyle ekledi: "Mainoo hakkında birkaç ay önce konuşmuştuk ve Mainoo ondan çok daha büyük, ama bazen bir futbolcu olarak zamanını beklemen gerektiğini söylüyorduk. Onların 15 yaşında olduğu gerçeğini aklım almıyor. Bunu 18, 19, 20 yaşındaki birine söylerdim. Mainoo için de zamanını beklemesini, kulübede oturmasını, mesleğini öğrenmesini ve hatta bazen kulübede oturmanın da önemli olduğunu söylüyorduk. Şimdi o [Mainoo] şansını aldı ve bunu değerlendirdi. Hazır ol.

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