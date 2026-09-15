AFP
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Altı gollü hezimet öncesi kaleci hedef alındı, ölüm tehdidi iddiaları Bolivya futbolunu sarstı
Tartışmanın ardından kaleci oyundan alındı
Kaleci Ferrel, Villa Ingenio Belediye Stadyumu'ndaki 19. hafta maçına ilk 11'de başladı ancak kalesinde üç gol gördükten sonra ilk yarı bitmeden oyundan alındı. Always Ready, hücumdaki üstün performansı sayesinde sonunda etkileyici bir 6-0 galibiyete rahat ulaştı. Ancak maçın nihai sonucu, konuk ekibe santra öncesinde yöneltilen ağır gözdağına ilişkin endişe verici ifşaatların ardından hemen ciddi biçimde mercek altına alındı.
- Getty Images Sport
Menajer, şantaj tehditlerini açıkladı
Maçın ardından konuşan Guabira Teknik Direktörü Eguez, kaleciyi ve yakın ailesini hedef alan şantaj taleplerini kamuoyuna açıkladı. Gözdağı verme girişimini kınayan Eguez, Associated Press'e konuştu: "Ölüm tehditlerinin söz konusu olduğu bir durumda ciddi bir analiz yapamayız. Şüpheli bir şeyler oluyor ve bunun soruşturulması gerekiyor. Spora leke sürüldü. Kalecim, kendisinin, eşinin ve annesinin hayatına yönelik tehditler aldı. Kendisine, belirli bir meblağı ödemez ya da üç gol yemezse onların öldürüleceği söylendi."
Yetkililer yasal müdahale çağrısında bulundu
Bolivya Profesyonel Futbolcular Birliği (Fabol) ile Club Always Ready'nin hukuk ekibi, maç sonucunun geçerliliğinin belirlenmesi için yetkililere müdahale çağrısında bulundu. Kolluk kuvvetlerinden kararlı adım atmasını talep eden Fabol genel sekreteri David Paniagua, "Guabira oyuncularının başına gelenler soruşturulmadan kalamaz. Bolivya futbolunda net bir emsal oluşturulmalı" dedi.
Sporun bütünlüğünü koruma gereğini vurgulayan Always Ready'nin hukuk danışmanı Marcelo Ortiz ise şunları ekledi: "Futbola leke sürülmemeli. Sporun bütünlüğünün korunması için Cumhuriyet Savcılığı'ndan soruşturma başlatmasını isteyeceğiz."
- LaPresse
Yetkililer dürüstlük soruşturması başlattı
Savcılık ve federasyonun dürüstlükten sorumlu yetkililerinin, şantaj planının arkasındaki kişileri tespit etmek için resmî bir soruşturma başlatması bekleniyor. Sahada ise Always Ready, lig lideri Bolivar ile çekişmeli şampiyonluk yarışında puan puana yoluna devam ediyor. Bu arada dokuzuncu sıradaki Guabira, daha geniş kapsamlı hukuki soruşturma başlarken sahaya hızla yeniden odaklanıp toparlanmak zorunda.
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