Maçın ardından konuşan Guabira Teknik Direktörü Eguez, kaleciyi ve yakın ailesini hedef alan şantaj taleplerini kamuoyuna açıkladı. Gözdağı verme girişimini kınayan Eguez, Associated Press'e konuştu: "Ölüm tehditlerinin söz konusu olduğu bir durumda ciddi bir analiz yapamayız. Şüpheli bir şeyler oluyor ve bunun soruşturulması gerekiyor. Spora leke sürüldü. Kalecim, kendisinin, eşinin ve annesinin hayatına yönelik tehditler aldı. Kendisine, belirli bir meblağı ödemez ya da üç gol yemezse onların öldürüleceği söylendi."