Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Altı gol yemiş olsak da... Inzaghi: Takım gibi oynadık... Miti'nin kadro dışı bırakılmasının sebebi de bu

İtalyan teknik direktör, Al-Khalid'e karşı alınan büyük galibiyetin ardından konuştu

Al-Hilal takımının İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, Fildişili forveti Mohamed Kader Miti'nin, önceki maçta Al-Taawoun karşısında gösterdiği başarılı performansa rağmen Suudi Roshen Ligi'nde Al-Khaloud ile oynanan maçta kadroya alınmamasının nedenini açıkladı.

Inzaghi, Çarşamba günü Kingdom Arena'da oynanan Roshen Ligi'nin 29. haftasında Al-Hilal'ı Al-Khaloud'a karşı 6-0'lık bir galibiyete taşıdı.

    Miti'nin yokluğunun nedeni

    İtalyan teknik direktör, Miti'nin kadroya alınmamasının nedeninin sadece 8 yabancı oyuncuya sınırlandırılma kuralı olduğunu vurguladı ve oyuncunun bir önceki maçtaki performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Suudi "Al-Sharq Al-Awsat" gazetesinin aktardığı maç sonrası basın toplantısında Inzaghi şunları söyledi: "Bir teknik direktör olarak her maç ve her duruma göre seçimlerim var."

    "Sadece 8 yabancı oyuncuyla oynamamıza izin veriliyor ve (Miti'nin) son maçtaki performansından memnunum" diye ekledi.

    Miti, geçen Cumartesi günü Roshen Ligi'nin 27. haftasında Al-Taawoun ile 2-2 berabere kaldıkları maçta bir gol kaydetmişti.

  • Al-Taawoun Maçı

    Inzagi, Al-Taawoun ile oynanan son maçtan etkilenmiş görünüyordu; birçok kez takımın Al-Khaloud karşısında da benzer bir performans sergilediğini vurguladı, ancak aradaki fark, yaratılan fırsatları gole çevirebilmiş olmalarıydı.

    Oyuncu, "Şanstan bahsetmeyeceğim, ancak her zaman etkinliğe ve isabete ihtiyacımız var. Bugün de öyle oldu, mevcut fırsatların çoğunu değerlendirdik" dedi.

    "Bu maçta rakip kaleye 9 şut attık. Kazanamadığımız önceki maçta da bunu yapmıştık, ancak futbol ve koşulları böyledir" diye ekledi.

    "Ayrıca bugün Karim Benzema ve Sergej Milinković-Savić'i geri kazandık, ancak ben her zaman teknik seviyeye bakarım ve bugünkü seviyemiz önceki maçtaki seviyeye yakındı" dedi.

    "Herkesin gözünde mükemmel bir maç oynadığımız belliydi, ancak açıkçası bu maç, Al-Taawoun'a karşı oynadığımız son maçtan çok da farklı değildi. Bugün farklı olan şey, daha isabetli olmamızdı."

    Inzaghi, takımın önümüzdeki Pazartesi günü Asya Şampiyonlar Ligi elemelerinin son 16 turunda Katar ekibi Al Sadd ile karşılaşmadan önce iyi bir performans sergilemeye çalıştığını vurguladı.

    "Bu maç, yarın hazırlıklara başlayacağımız Asya turnuvası öncesindeki son maç olduğu için en iyi şekilde görünmeye çalıştık. Her şeyi yoluna koymak için önümüzde hala çok iş var" diye ekledi.

