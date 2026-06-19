Altı gol, iki kırmızı kart ve korkunç bir sakatlık: Kanada, Katar’a karşı ezici bir galibiyet kutluyor

"Seyircileri coşturacak şekilde futbol oynamak istedik. Bugün 40 milyon Kanadalı, stadyumda olduklarını söyleyebilecek. Takımımız ne muhteşem bir maç çıkardı," dedi Kanada’nın coşkulu baş antrenörü Jesse Marsch. Ancak büyük bir üzücü olay da yaşandı: Kone’nin sakatlığı.

Skor 3-0 iken, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Assim Madibo’nun yaptığı faul sırasında (51. dakika) sol bacağından görünüşe göre ciddi bir şekilde sakatlandı; bacağında açıkça fark edilebilen bir deformasyon vardı. Oyuncular ve seyirciler gözle görülür şekilde şok olmuştu; iki gol atan Jonathan David, gözlerinde yaşlarla takım arkadaşları tarafından teselli edildi.

"Bu büyük bir kayıp, ama o iyi olacak. Onun için en iyi doktorları ayarlayacağız," dedi Marsch. Şokun yüzünden okunan Madibo, video hakem tarafından yapılan incelemenin ardından kırmızı kart gördü. Maçın ardından muhtemelen bu nedenle bir itiş kakış yaşandı.

Bundan önce Cyle Larin (16.) ve maçın sonunda üç gol atan David (29., 45.+3), attıkları gollerle tribünlerde büyük bir coşku yaratmıştı. Kone’nin yerine oyuna giren Nathan Saliba (63.), Mohamed Manai’nin kendi kalesine attığı gol (75.) ve yine David (90.+2), Kanada’nın iki oyuncu fazla olduğu durumda skoru daha da yukarıya taşıdı. Katar’dan Homam Ahmed (34.) ise ilk yarıda acil fren yaptığı için kırmızı kart görmüştü.