Grup aşamasının ikinci maçında Katar’ı 6-0 (3-0) gibi ikna edici bir skorla mağlup eden ortak ev sahibi, eleme turlarına giden kapıyı ardına kadar araladı; ancak Ismael Kone’nin yaşadığı korkunç sakatlık, Vancouver’daki BC Place’de hüküm süren coşkulu parti havasına ciddi bir darbe vurdu.
Çeviri:
Altı gol, iki kırmızı kart ve korkunç bir sakatlık: Kanada, Katar’a karşı ezici bir galibiyet kutluyor
"Seyircileri coşturacak şekilde futbol oynamak istedik. Bugün 40 milyon Kanadalı, stadyumda olduklarını söyleyebilecek. Takımımız ne muhteşem bir maç çıkardı," dedi Kanada’nın coşkulu baş antrenörü Jesse Marsch. Ancak büyük bir üzücü olay da yaşandı: Kone’nin sakatlığı.
Skor 3-0 iken, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Assim Madibo’nun yaptığı faul sırasında (51. dakika) sol bacağından görünüşe göre ciddi bir şekilde sakatlandı; bacağında açıkça fark edilebilen bir deformasyon vardı. Oyuncular ve seyirciler gözle görülür şekilde şok olmuştu; iki gol atan Jonathan David, gözlerinde yaşlarla takım arkadaşları tarafından teselli edildi.
"Bu büyük bir kayıp, ama o iyi olacak. Onun için en iyi doktorları ayarlayacağız," dedi Marsch. Şokun yüzünden okunan Madibo, video hakem tarafından yapılan incelemenin ardından kırmızı kart gördü. Maçın ardından muhtemelen bu nedenle bir itiş kakış yaşandı.
Bundan önce Cyle Larin (16.) ve maçın sonunda üç gol atan David (29., 45.+3), attıkları gollerle tribünlerde büyük bir coşku yaratmıştı. Kone’nin yerine oyuna giren Nathan Saliba (63.), Mohamed Manai’nin kendi kalesine attığı gol (75.) ve yine David (90.+2), Kanada’nın iki oyuncu fazla olduğu durumda skoru daha da yukarıya taşıdı. Katar’dan Homam Ahmed (34.) ise ilk yarıda acil fren yaptığı için kırmızı kart görmüştü.
Kanada, İsviçre karşısında grup birinciliğini garantileyebilir
24 Haziran’da, aynı puana sahip İsviçre ile oynayacağı son grup maçında Kanada, B Grubu’nda birinci sırayı bile garantileyebilir. Bu hiç de önemsiz bir durum değil: Grubun galibi, hem on altıda bir finalini hem de olası bir sekizde bir finalini Vancouver’da oynayacak.
Uyluk sakatlığını atlatarak Mart 2025'ten bu yana ilk kez Kanada kadrosuna dahil olan Bayern Münih'li Davies olmasa da ev sahibi takım kısa sürede kontrolü ele geçirdi. Yaklaşık 50.000 taraftarın coşkusuyla kısmen aşırı motive olmuş gibi davranmış olsalar da, bu affedilebilir. En geç, Davies’in yerine geçen Richie Laryea’nın kaleci tarafından kurtarılan şutunun ardından soğukkanlılıkla topu ağlara gönderen Larin’in golünden sonra “Les Rouges” maça tam anlamıyla girmişti.
Bosna-Hersek ile oynanan açılış maçında (1-1), 31 yaşındaki oyuncu yedek olarak takımına bir puan kazandırmıştı. Ardından, aslında açık ara bir numaralı forvet olan şanssız David’e yönelik eleştiriler gelmişti. Bunun üzerine Marsch, “sabırlı olun” gerektiğini, Juventus’lu oyuncunun gol atacağını vurgulamıştı. Sözünü tuttu: 26 yaşındaki oyuncu önce dönerek attığı muhteşem bir vole golüyle, ardından da bir ribaund golüyle skoru değiştirdi.
Katar’dan geriye çoktan hiçbir iz kalmamıştı; Kanadalı taraftarlar sevinçlerini serbestçe dışa vurdular. Ancak Kone’nin sakatlanmasının ardından ilk başta ezici bir sessizlik hakim oldu; tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde orta saha oyuncusu sonunda sahadan taşındı ve bu sırada seyircilere el salladı. Saliba, golünün ardından takım arkadaşının formasını havaya kaldırdı.