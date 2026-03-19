Altı geri dönen oyuncu ve iki yeni isim: Julian Nagelsmann, Dünya Kupası yılında açıkladığı ilk DFB kadrosunda sadece bir isimle sürpriz yaptı

Ancak bu isimler arasında – ve burada küçük bir sürprizden söz etmek mümkün – Leeds United'dan Anton Stach da yer alıyor. Nagelsmann, orta saha oyuncusunun Leeds'te "iyi" bir performans sergilediğini belirtmiş olsa da, hava ve yer mücadelelerindeki sözde zayıflığına da dikkat çekmişti.

"O, hava toplarında çok güçlü değil ve en iyi ikili mücadeleci de değil, ama aynı zamanda oyunu önünde tutmayı seven bir oyuncu," demişti Nagelsmann o zamanlar: "Bence Hoffenheim'daki en iyi pozisyonu, üçlü savunma hattındaki merkezi roldü, oradan da altı numara pozisyonuna kaydı."

Bunun sonucunda, geçen yılın Kasım ayındaki hayal kırıklığının ardından Stach'ın yine DFB kadrosuna giremeyeceği düşünülüyordu. Ancak şimdi durum farklı. 27 yaşındaki oyuncu, neredeyse dört yıl sonra ilk kez A Milli Takım kampına çağrıldı ve böylece geri dönen altı oyuncunun en önde gelen ismi oldu.

Çünkü Stach'ın yanı sıra, uzun süredir sakat olan kilit oyuncular Antonio Rüdiger (Real Madrid) ve Kai Havertz (FC Arsenal) de beklendiği gibi geri dönecek. Özellikle Nagelsmann'ın forvet hattında ilk 11'de yer alması beklenen Havertz'in dönüşü, milli takım teknik direktörü tarafından neredeyse canla başla bekleniyordu. Rüdiger konusunda Nagelsmann, onun "yüzde 100 formda ve sağlıklı" olması gerektiğini vurguladı: "Eğer bizim takımda da zaman zaman yaşadığı gibi ufak tefek ağrıları varsa, performans sınırına ulaşamaz ve bu da mantıklı olmaz."

Ancak diz ve kas sakatlıklarını atlattıktan sonra durum tam tersi gibi görünüyor. Rüdiger, Real Madrid'de stoper pozisyonunda ilk 11'deki yerini geri kazandı ve Manchester City ile oynanan son 16 turu maçlarında ikna edici bir performans sergiledi.

Geri dönen altı oyuncuyu, kış transfer döneminde BVB'den ayrıldıktan sonra Brighton & Hove'da yeniden ilk 11'e yerleşen Pascal Groß ile Stuttgart'tan Deniz Undav ve Josha Vagnoman ikilisi tamamlıyor. Vagnoman, neredeyse tam üç yıl ve DFB'deki ilk maçından bu yana ilk kez kadroda yer alıyor. O, şu anda iyi bir formda olan sağ bek Joshua Kimmich'in Nagelsmann'ın kadrosundaki tek yedeği.