Goal.com
Canlı
NagelsmannGetty Images
Jonas Rütten

Çeviri:

Altı geri dönen oyuncu ve iki yeni isim: Julian Nagelsmann, Dünya Kupası yılında açıkladığı ilk DFB kadrosunda sadece bir isimle sürpriz yaptı

Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası yılına başladı. Milli takım teknik direktörünün açıkladığı ilk kadro pek de sürpriz yaratmadı.

DFB, 2026 Dünya Kupası yılı için ilk kadrosunu açıkladı ve çok tartışılan kicker dergisi röportajından sonra beklenenin aksine, Julian Nagelsmann pek de sürpriz yapmadı.

Zaten o zaman da 1. FC Köln'ün yıldızı Said El Mala ve Stuttgart'ın oyun kurucusu Angelo Stiller'in İsviçre (27 Mart) ve Gana (30 Mart) ile oynanacak hazırlık maçları kadrosuna girmekte zorlanacağı anlaşılıyordu. Ve beklendiği gibi her iki isim de kadroda yer almıyor. 

  • Ancak bu isimler arasında – ve burada küçük bir sürprizden söz etmek mümkün – Leeds United'dan Anton Stach da yer alıyor. Nagelsmann, orta saha oyuncusunun Leeds'te "iyi" bir performans sergilediğini belirtmiş olsa da, hava ve yer mücadelelerindeki sözde zayıflığına da dikkat çekmişti. 

    "O, hava toplarında çok güçlü değil ve en iyi ikili mücadeleci de değil, ama aynı zamanda oyunu önünde tutmayı seven bir oyuncu," demişti Nagelsmann o zamanlar: "Bence Hoffenheim'daki en iyi pozisyonu, üçlü savunma hattındaki merkezi roldü, oradan da altı numara pozisyonuna kaydı."

    Bunun sonucunda, geçen yılın Kasım ayındaki hayal kırıklığının ardından Stach'ın yine DFB kadrosuna giremeyeceği düşünülüyordu. Ancak şimdi durum farklı. 27 yaşındaki oyuncu, neredeyse dört yıl sonra ilk kez A Milli Takım kampına çağrıldı ve böylece geri dönen altı oyuncunun en önde gelen ismi oldu.

    Çünkü Stach'ın yanı sıra, uzun süredir sakat olan kilit oyuncular Antonio Rüdiger (Real Madrid) ve Kai Havertz (FC Arsenal) de beklendiği gibi geri dönecek. Özellikle Nagelsmann'ın forvet hattında ilk 11'de yer alması beklenen Havertz'in dönüşü, milli takım teknik direktörü tarafından neredeyse canla başla bekleniyordu. Rüdiger konusunda Nagelsmann, onun "yüzde 100 formda ve sağlıklı" olması gerektiğini vurguladı: "Eğer bizim takımda da zaman zaman yaşadığı gibi ufak tefek ağrıları varsa, performans sınırına ulaşamaz ve bu da mantıklı olmaz."

    Ancak diz ve kas sakatlıklarını atlattıktan sonra durum tam tersi gibi görünüyor. Rüdiger, Real Madrid'de stoper pozisyonunda ilk 11'deki yerini geri kazandı ve Manchester City ile oynanan son 16 turu maçlarında ikna edici bir performans sergiledi. 

    Geri dönen altı oyuncuyu, kış transfer döneminde BVB'den ayrıldıktan sonra Brighton & Hove'da yeniden ilk 11'e yerleşen Pascal Groß ile Stuttgart'tan Deniz Undav ve Josha Vagnoman ikilisi tamamlıyor. Vagnoman, neredeyse tam üç yıl ve DFB'deki ilk maçından bu yana ilk kez kadroda yer alıyor. O, şu anda iyi bir formda olan sağ bek Joshua Kimmich'in Nagelsmann'ın kadrosundaki tek yedeği. 

    • Reklam
  • Lennart KarlGetty Images

    Nagelsmann'ın karın ağrısı pozisyonundaki sıkıntısı ve FC Bayern'den iki yeni transfer

    Benjamin Henrichs, Aralık 2024'te yaşadığı Aşil tendonu yırtılmasının ardından hala en iyi performans seviyesinden uzaktır. Kasım ayındaki Dünya Kupası eleme maçlarında bir gol ve bir asistle dikkatleri üzerine çeken Ridle Baku da Leipzig'de en iyi formunun peşinde koşmaktadır.

    Bu arada FC Bayern'den Lennart Karl ve Jonas Urbig tamamen yeni isimler. Urbig, rekor şampiyonunda sürekli sakatlanan Manuel Neuer'in yedeği olarak zaman zaman parıldarken, 18 yaşındaki Karl da yılın başındaki performans düşüşünün ardından ilk yarıdaki formuna geri döndü; birçok uzmanın görüşüne göre, o zamanlar bile DFB milli takımına seçilmeyi hak etmişti.

    "Onun Dünya Kupası'nda yer alabilmesi için ilk 11'de oynamasını beklemiyorum. Çünkü bu olmayacak," diye belirtti Nagelsmann Mart ayı başında: "Ancak belli bir ritim yakalaması gerekiyor; genç oyuncular için özgüven çok önemlidir. Bize gelip arka planda kalmamalı, aksine bu gençlik tazeliğini ve cüretkarlığını ortaya koymalıdır."

    Karl, son zamanlarda FC Bayern formasıyla bu "cesaret"i daha sık sergiledi. İlk gerçek profesyonel sezonunda şu anda 34 maçta 8 gol ve 6 asist kaydetti. Genç oyuncu, Jamal Musiala'nın Bayern ile mutabık kalarak yine milli takımda oynayamayacak olmasından da faydalanmış olabilir. 23 yaşındaki oyuncu, yaz aylarında Kulüpler Dünya Kupası'nda geçirdiği ağır sakatlığın ardından bir haftadır ayak bileğinde ağrı şikayeti yaşıyor ve şu anda kulüpte de dinleniyor.

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Nagelsmann yönetimindeki BVB yıldızları kadro dışı kaldı - Füllkrug kadroda yok

    Milli takım teknik direktörünün Stiller ve El Mala konusunda aldığı zorlu kararların yanı sıra, özellikle Maximilian Beier'in kadroya alınmaması, en azından Dortmund'da şaşkınlıkla karşılanmış olmalı. 

    Beier, geçtiğimiz haftalarda BVB'de ilk 11'de yerini sağlamlaştırmış ve şu anda mükemmel bir formda. Son on iki Bundesliga maçında beş gol attı ve dört asist yaptı. Ancak bu, Karim Adeyemi için olduğu gibi onun için de yeterli olmadı. Şu anda AC Milan'da yedek rolünden öteye geçemeyen ve sadece bir gol atan Niclas Füllkrug da kadroda yer almıyor. 

    Nagelsmann yönetiminde, yaklaşık beş yıl aradan sonra geçen yılın Mart ayında milli takıma geri dönen Nadiem Amiri de mevcut kadroda yer almıyor. Ancak bunun nedeni performansla ilgili değil. 29 yaşındaki oyuncu, Mainz 05'te yine olağanüstü bir sezon geçiriyor (15 gol, 3 asist), ancak haftalardır inatçı bir topuk sakatlığıyla boğuşuyor.

  • DFB Takımı: Alman Milli Takımı kadrosu

    PozisyonOyuncuKulüp
    KaleciOliver BaumannTSG Hoffenheim
    KaleciAlexander NübelVfB Stuttgart
    KaleciJonas UrbigFC Bayern Münih
    DefansWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefansNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    DefansPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefansJoshua KimmichFC Bayern Münih
    DefansAleksandar PavlovicFC Bayern Münih
    DefansDavid RaumRB Leipzig
    DefansAntonio RüdigerReal Madrid
    DefansNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefansAnton StachLeeds United
    DefansJonathan TahFC Bayern Münih
    DefansMalick ThiawNewcastle United
    DefansJosha VagnomanVfB Stuttgart
    OfansifLeon GoretzkaFC Bayern Münih
    OfansifSerge GnabryFC Bayern Münih
    OfansifKai HavertzArsenal
    OfansifLennart KarlFC Bayern Münih
    OfansifJamie LewelingVfB Stuttgart
    HücumFelix NmechaBorussia Dortmund
    HücumLeroy SanéGalatasaray İstanbul
    OfansifKevin SchadeFC Brentford
    HücumDeniz UndavVfB Stuttgart
    OfansifFlorian WirtzFC Liverpool
    OfansifNick WoltemadeNewcastle United
Hazırlık Maçları
İsviçre crest
İsviçre
SUI
Almanya crest
Almanya
GER