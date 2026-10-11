Getty Images Sport
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Altı dakikalık fırtına! Ryan Gravenberch'in kırmızı kartıyla Anfield'da dağılan Liverpool'u, Erling Haaland ve Jeremy Doku'nun golleriyle Manchester City cezalandırdı
Anfield'da kırmızı kart maçın seyrini değiştirdi
Premier League’in iki güçlü ekibi arasındaki merakla beklenen maç, ikinci yarıda yaşanan kaotik bir bölümde tersine döndü ve Anfield tribünleri şaşkınlık içinde sessizliğe büründü. İlk bir saat nispeten dengeli ve temkinli geçmişti. Ancak maçın gidişatını değiştiren bir gol değil, Ryan Gravenberch’in yaptığı bir hataydı. Maçın başlarında sarı kart gören Hollandalı orta saha oyuncusu, 62. dakikada Jeremy Doku’ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartını gördü. Hakem Chris Kavanagh tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı. Böylece Andoni Iraola’nın takımı, son yarım saati son şampiyona karşı on kişi oynamak zorunda kaldı.
Kırmızı karttan önce Liverpool, Victor Munoz’un City savunmasına sürekli sorun çıkardığı maçta başa baş bir görüntü sergiliyordu. Ancak Gravenberch’in oyundan atılması ev sahibi ekibin enerjisini düşürdü ve Enzo Maresca’nın takımının orta sahadaki mücadelede kontrolü tamamen ele geçirmesine imkân tanıdı.
- Getty Images Sport
Haaland ve Doku'dan bitirici çifte darbe
Manchester City, sayısal üstünlüğünü değerlendirmek için hiç vakit kaybetmedi ve kırmızı karttan sonraki dakikalarda Liverpool savunmasını dağıttı. 65. dakikada ceza sahasına sızan Erling Haaland, attığı golle City’yi öne geçirerek etkileyici bireysel performansını sürdürdü. Haaland böylece kulübü adına üst üste 6 maçta gol atmış oldu. Bu seri, Manchester United, Porto ve Sunderland gibi takımlara karşı attığı golleri de kapsıyor.
Ev sahibi ekibin sıkıntıları, sadece üç dakika sonra Jeremy Doku’nun harika bir vuruşla farkı ikiye çıkarmasıyla arttı. Kırmızı kartla sonuçlanan faulün yapıldığı Belçikalı kanat oyuncusu, içeri kat edip Liverpool kalesindeki Alisson Becker’e şans tanımayan bir şut çıkardı. Anfield’da yaşanan bu altı dakikalık kargaşa, mücadeleyi fiilen bitirdi. City gibi teknik kalitesi yüksek bir takımın iki farklı üstünlüğünü, özellikle de rakibi on kişi kaldığında, tersine çevirmek kolay değildir.
Cherki, Manchester City'yi 3-0 öne geçirdi
Manchester City, farkı üç gole çıkaran mükemmel bir takım golüyle maçtaki üstünlüğünü pekiştirdi ve Premier League’de zirvede üç puanlık fark yakalama yolunda önemli bir adım attı. Konuk ekibin hücum kalitesini ortaya koyan pozisyonda Elliot Anderson, Rayan Cherki’yi buldu. Cherki topu akıllıca Josko Gvardiol’a bıraktıktan sonra dönüp ceza sahasına girdi.
Gvardiol’un Cherki’nin önüne gönderdiği kusursuz pasın ardından Fransız oyuncu kaleye yöneldi ve topu soğukkanlılıkla Alisson’un yanından ağlara gönderdi. Özenle hazırlanmış bu gol, Liverpool’un işini son derece zorlaştırdı ve maçın sonucunu kesinleştirmiş gibi göründü.
- Getty Images Sport
Soğukkanlı Manchester City, Anfield'daki atmosferi söndürdü
Merseyside’ın Liverpool tarafına yapılan deplasmanların genellikle beraberinde getirdiği düşmanca atmosfere rağmen Manchester City, uzun süre boyunca ev sahibi tribünleri susturacak kadar soğukkanlı oynadı. İlk yarıda taktiksel bir kilitlenme yaşanırken City, topa sahip olup Liverpool’un presinin etkisini kırmakla yetindi.
Liverpool hücumda ritmini bulmakta zorlandı. Alexander Isak ve Cody Gakpo gibi önemli oyuncuların yokluğu özellikle hissedildi. Sky Sports’ta maçı yorumlayan Jamie Carragher, eksik oyuncuların etkisine dikkat çekti: “Daha önümüzde uzun bir süre var ama bugün Alexander Isak ve Cody Gakpo’nun yokluğunda diğer oyuncuların öne çıkmasını beklersiniz. Isak ve Gakpo, Liverpool’un hücumdaki en iyi iki oyuncusu oldu.”
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