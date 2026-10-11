Premier League’in iki güçlü ekibi arasındaki merakla beklenen maç, ikinci yarıda yaşanan kaotik bir bölümde tersine döndü ve Anfield tribünleri şaşkınlık içinde sessizliğe büründü. İlk bir saat nispeten dengeli ve temkinli geçmişti. Ancak maçın gidişatını değiştiren bir gol değil, Ryan Gravenberch’in yaptığı bir hataydı. Maçın başlarında sarı kart gören Hollandalı orta saha oyuncusu, 62. dakikada Jeremy Doku’ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartını gördü. Hakem Chris Kavanagh tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı. Böylece Andoni Iraola’nın takımı, son yarım saati son şampiyona karşı on kişi oynamak zorunda kaldı.

Kırmızı karttan önce Liverpool, Victor Munoz’un City savunmasına sürekli sorun çıkardığı maçta başa baş bir görüntü sergiliyordu. Ancak Gravenberch’in oyundan atılması ev sahibi ekibin enerjisini düşürdü ve Enzo Maresca’nın takımının orta sahadaki mücadelede kontrolü tamamen ele geçirmesine imkân tanıdı.