Getty Images Sport
Çeviri:
Alphonso Davies sakatlığından sonra sahalara döndü, ancak Kanada teknik direktörü Jesse Marsch, Dünya Kupası’nın hayati önem taşıyan Katar maçı öncesinde oyuncunun rolünü henüz netleştiremedi
Les Rouges’a sakatlık konusunda iyi haber
Marsch, kilit oyuncularının sağlık durumuna ilişkin olumlu bir açıklama yaptı ve hem Davies’in hem de Moise Bombito’nun Perşembe günü Vancouver’da oynanacak maçın kadrosunda yer alacağını doğruladı. Davies bir aydan fazla süredir hamstring sakatlığıyla mücadele ederken, Bombito ise Ekim ayında geçirdiği bacak kırığı sakatlığından olağanüstü bir şekilde iyileşti. Bu haber, grup aşamasındaki ilk galibiyetini arayan Kanada takımı için büyük bir moral kaynağı oldu.
Çarşamba günü basına konuşan Marsch, bu kazanılması zorunlu maçta yıldız ikilisinin sahada yer almayacağına dair spekülasyonları hemen düzeltti. “Oynamayacaklar değil,” diyen Marsch, oyuncuların sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlara son verdi. “Oynayacaklar.” Özellikle Davies’in geri dönüşü, turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri için önemli bir gelişme olsa da, teknik direktör oyuncunun ilk 11’de yer alacağına dair beklentileri dengelemeye özen gösterdi.
- Getty Images Sport
Hesaplanmış riskler ve kadro seçimlerindeki riskli hamleler
Davies ve Bombito’nun kadroya alınması, Marsch’ın seçim stratejisi açısından bir zafer niteliğinde; zira teknik direktör, Dünya Kupası nihai kadrosunu belirlerken birkaç risk almıştı. Açıklama yapıldığı sırada tam olarak formda olmayan üç oyuncuyu kadroya dahil etmeyi tercih etmiş ve bu oyuncuların iyileşme sürelerinin turnuvanın seyrine uyacağını ummuştu. Davies ve Bombito kadroda yer alırken, Alfie Jones ise o kadar şanslı olamadı ve kas sakatlığı nedeniyle Katar maçını kaçıracak.
Marsch, “Kadroyu oluştururken bazı riskler aldık; tüm bu durumları yönetebileceğimizi ve en önemli maçlarımızda en iyi oyuncularımıza bizimle birlikte sahada yer alma şansı verebileceğimizi umduk,” diye açıkladı. “Ancak istemediğimiz şey, oyuncuları riske atmaktır... Çok hesaplı davranmaya çalışıyoruz.” Jones’un kaybı, savunma derinliği açısından büyük bir darbe; zira FIFA kuralları, turnuva başladıktan sonra sadece sakatlanan kalecilerin değiştirilmesine izin veriyor.
Davies için acil durum planı
Oynamaya uygun olduğu açıklansa da Davies, doğrudan ilk 11’de sahaya çıkmayabilir. Kanada kaptanı, sıkı bir sahaya dönüş protokolünü takip ediyor ve Marsch, durum gol gerektirdiğinde 25 yaşındaki oyuncuyu etkili bir yedek olarak kullanabileceğini belirtti. Davies’in Almanya’dan getirilen kişisel bir fizyoterapistle çalıştığı görülse de, teknik ekip onun takıma entegrasyonu konusunda temkinli davranıyor.
Marsch, yaklaşan maçla ilgili karar verme sürecinin değişken doğası konusunda açık sözlüydü. Marsch, “Mesele sadece nasıl bir maç olacağı, nasıl bir an yaşanacağı ve şu anda Alphonso’nun nasıl bir katkı sağlayabileceğini nasıl değerlendirdiğimizle ilgili” dedi. Kanada kampı, Bosna-Hersek ile oynadıkları açılış maçında berabere kalmasının ardından antrenmanlarını giderek daha fazla gizli tutmaya başladığından, taktiksel yaklaşım hâlâ bir gizem olarak kalıyor.
- Getty Images Sport
Savunma hattına yapılan takviyeler ve Bombito’nun durumu
Davies en çok konuşulan isim olsa da, son haftalarda zayıf görünen savunma hattı için Bombito’nun forma giyebilmesi de aynı derecede önemli. Bu savunma oyuncusu, Derek Cornelius ve Luc de Fougerolles gibi isimlerin yanında çok ihtiyaç duyulan ek bir seçenek sunuyor.
Marsch, “Bu hafta harika görünüyordu ve daha çok kendinde gibiydi” dedi, ancak son zamanlarda fazla süre almaması nedeniyle Bombito’nun ilk 11’de yer almasının pek olası olmadığını da kabul etti. Jones’un oynamayacağının kesinleşmesinin ardından, takımın dengesini korumak için baskı, formda olan diğer savunmacıların omuzlarına bindi. Kanada, kendi sahasında tarihi bir eleme turu bileti peşindeyken, takımın sembolü olan kaptanı Davies’in yedek kulübesinde bulunması, ihtiyaç duydukları psikolojik avantajı sağlayabilir.