Alphonso Davies sakatlığından sonra sahalara döndü, ancak Kanada teknik direktörü Jesse Marsch, Dünya Kupası’nın hayati önem taşıyan Katar maçı öncesinde oyuncunun rolünü henüz netleştiremedi

Marsch, kilit oyuncularının sağlık durumuna ilişkin olumlu bir açıklama yaptı ve hem Davies’in hem de Moise Bombito’nun Perşembe günü Vancouver’da oynanacak maçın kadrosunda yer alacağını doğruladı. Davies bir aydan fazla süredir hamstring sakatlığıyla mücadele ederken, Bombito ise Ekim ayında geçirdiği bacak kırığı sakatlığından olağanüstü bir şekilde iyileşti. Bu haber, grup aşamasındaki ilk galibiyetini arayan Kanada takımı için büyük bir moral kaynağı oldu.

Çarşamba günü basına konuşan Marsch, bu kazanılması zorunlu maçta yıldız ikilisinin sahada yer almayacağına dair spekülasyonları hemen düzeltti. “Oynamayacaklar değil,” diyen Marsch, oyuncuların sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlara son verdi. “Oynayacaklar.” Özellikle Davies’in geri dönüşü, turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri için önemli bir gelişme olsa da, teknik direktör oyuncunun ilk 11’de yer alacağına dair beklentileri dengelemeye özen gösterdi.