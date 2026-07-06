AFP
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Alphonso Davies, kariyerinin “en zorlu mücadelelerinden biri” üzerine düşüncelerini paylaşıyor; ancak Bayern Münih’in süperstarı, Kanada milli takımında Dünya Kupası’nda yeterince süre alamaması konusunda “mazeret” göstermiyor
Eş sunucular için büyük hayal kırıklığı
Kanada’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki serüveni, Cumartesi günü son 16 turunda Fas’a 3-0 yenilmesiyle hayal kırıklığı yaratan bir sonla nokta koydu. Jesse Marsch’ın takımı cesaretiyle övgü toplasa da, en iyi oyuncusunun sahada olmaması, Houston’da oynanan eleme turu karşılaşmasında aşılması imkânsız bir engel olarak ortaya çıktı.
Bayern Münih’in kanat bekçisi, bu belirleyici karşılaşma boyunca yedek kulübesinde kaldı ve Atlas Aslanları’nın etkili bitiriciliği turnuvanın ev sahiplerinden maçı alırken, oyuna hiçbir etki edemedi. 25 yaşındaki oyuncu ve ülkesi için büyük umutlar vaat eden bu serüven, acı bir sonla bitti.
- Getty Images Sport
Yaralanmanın yol açtığı hayal kırıklığının bedeli
Davies, sosyal medyada Kanadalı taraftarlara seslenerek, uzun süredir devam eden hamstring sakatlığıyla ilgili hayal kırıklığını gizlemedi. “Dünya Kupası serüvenimizin böyle sona ermesini istemezdik. Futbolun en büyük sahnesinde Kanada’yı temsil etmek, benim için asla hafife alınmayacak bir şey. Bu armayı takmaktan ve ülkemiz için her şeyini veren bir grup oyuncunun yanında yer almaktan gurur duyuyorum,” diye duygusal bir paylaşımda bulundu.
Maçlarda yer alamamanın getirdiği kişisel zorluklara da değinen Davies, şöyle devam etti: "Kişisel olarak bu turnuva, kariyerimin en zorlu mücadelelerinden biriydi. Hamstring sakatlığı geçirdikten sonra, yapabileceğimi bildiğim seviyede performans gösteremedim. Takımımın ve ülkemin en çok ihtiyaç duyduğu anda elimden gelenin en iyisini yapamadığımı bilmek çok acı verici."
Kanada kaptanından mazeret yok
Turnuva boyunca sadece 15 dakika sahada kalmasına neden olan bariz fiziksel sınırlamalara rağmen Davies, kondisyon sorunlarını bahane olarak kullanmayacağı konusunda kararlıydı. Defans oyuncusu Mayıs ayından beri iyileşmek için mücadele ediyordu, ancak sakatlığın zamanlaması Dünya Kupası hayalleri için felaket oldu.
"Bununla birlikte, mazeretlere inanmıyorum. Futbol, aksiliklerle doludur ve nasıl tepki verdiğiniz sizi tanımlar," diye ekledi Davies. "Bu hayal kırıklığı, iyileşmem, daha çok çalışmam ve her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri dönmem için bana motivasyon kaynağı olacak. Her anımızda bize destek olan herkese teşekkür ederim. İnancınız ve desteğiniz asla gözden kaçmıyor. Bundan ders alacağız, büyüyeceğiz ve geri döneceğiz."
- Getty Images Sport
Bayern ile gözler gelecekte
Davies’in odak noktası artık yeniden kulüp futboluna kayıyor ve Bayern Münih’in 2026-27 sezonuna tam olarak hazır hale gelmesini sağlamaya yöneliyor. Alman devi, yaz boyunca fiziksel durumunun en yüksek performans seviyelerine ulaşmasına engel olduğu sol bek oyuncusunun %100 formda geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyor.
Kanada için ise ev sahipliği yaptıkları turnuvanın değerlendirme süreci başlıyor; ancak teknik direktör Jesse Marsch, atılan temeller konusunda iyimserliğini koruyor. Davies’in takımı gelecek dönemlere taşıyacağı öngörülürken, bu aksilik, iyi günlerinde dünyanın en iyileriyle rekabet edebileceğini kanıtlamış olan takım için bir motivasyon kaynağı olacağı umuluyor.
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