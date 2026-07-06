Alphonso Davies, kariyerinin “en zorlu mücadelelerinden biri” üzerine düşüncelerini paylaşıyor; ancak Bayern Münih’in süperstarı, Kanada milli takımında Dünya Kupası’nda yeterince süre alamaması konusunda “mazeret” göstermiyor

Davies, sosyal medyada Kanadalı taraftarlara seslenerek, uzun süredir devam eden hamstring sakatlığıyla ilgili hayal kırıklığını gizlemedi. “Dünya Kupası serüvenimizin böyle sona ermesini istemezdik. Futbolun en büyük sahnesinde Kanada’yı temsil etmek, benim için asla hafife alınmayacak bir şey. Bu armayı takmaktan ve ülkemiz için her şeyini veren bir grup oyuncunun yanında yer almaktan gurur duyuyorum,” diye duygusal bir paylaşımda bulundu.

Maçlarda yer alamamanın getirdiği kişisel zorluklara da değinen Davies, şöyle devam etti: "Kişisel olarak bu turnuva, kariyerimin en zorlu mücadelelerinden biriydi. Hamstring sakatlığı geçirdikten sonra, yapabileceğimi bildiğim seviyede performans gösteremedim. Takımımın ve ülkemin en çok ihtiyaç duyduğu anda elimden gelenin en iyisini yapamadığımı bilmek çok acı verici."