(C)Getty Images
Çeviri:
Alphonso Davies, Kanada'nın Dünya Kupası açılış maçı öncesinde sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken, sakatlıkların "zihinsel olarak yıpratıcı" olduğunu itiraf etti
Sezon açılış maçı için zamana karşı bir yarış
Kanadalı süperstar, 12 Haziran’da oynanacak ve büyük heyecanla beklenen Dünya Kupası açılış maçı öncesinde durumunu netleştirdi. Kanada, Bosna-Hersek, Katar ve İsviçre ile birlikte B Grubu’nda yer alıyor. Çarşamba günü gazetecilere konuşan Bayern Münih’in sol bek oyuncusu, iyileşmesinin öncelikli olduğunu ancak turnuvanın ilk maçında forma giyebileceğine dair bir umut ışığı olduğunu belirtti.
Davies, "İlk maç çok yaklaştı" dedi. "Ben, teknik direktör ve [form durumuyla ilgili toplantıya katılan] kişilerle konuştuk. İlk maçın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Ancak iyileşmenin her zaman önemli olduğunu da biliyoruz. Eğer mümkün olduğunca iyi bir şekilde iyileşiyorsam, bakalım. Aksi takdirde acele etmeye gerek yok, iyileşmeye devam etmeliyim."
- AFP
Sosyal medyadaki kafa karışıklığını gidermek
Bu defans oyuncusunun durumuna ilişkin tartışmalar, The Sid Seixeiro Show’da yayınlanan ve daha sonra kaldırılan bir röportajın ardından gündeme oturdu; röportajda yer alan önceki açıklamalar, oyuncunun ilk maçı kaçıracağının teyidi olarak yorumlanmıştı. Bu durum, 1986 ve 2022 yıllarında iki kez Dünya Kupası'na katılmış ancak her iki seferde de grup aşamasında elenmiş olan ülkenin tarihindeki en önemli maçta, takımın sembolü olan oyuncunun sahada yer alamayacağından korkan Kanadalı taraftarlar arasında endişe dalgası yarattı.
12 Haziran'da takımı sahaya çıkaracak mı sorusuna Davies, iyimser ancak temkinli bir tavır sergiledi. "Hayatta her şey mümkündür," dedi gülümseyerek. "Benim için her şey iyileşmenin nasıl gittiğine, önümüzdeki birkaç günün, bu haftanın ve maça kadar geçen sürenin nasıl geçeceğine bağlı."
Davies, kendisine özel rehabilitasyon programına devam ederken Çarşamba günü tek başına antrenman yaptı.
İyileşme sürecindeki zihinsel mücadele
Fiziksel zorlukların ötesinde Davies, bir dizi aksiliklerin yol açtığı duygusal yük konusunda son derece samimi davrandı. 25 yaşındaki oyuncu, daha önce ön çapraz bağ yırtığı geçirmiş, ardından da Bayern’in Paris Saint-Germain ile oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde hamstring sakatlığı yaşamıştı; bu durum, sahalardan uzak kaldığı dönemde derin bir iç muhasebe sürecine girmesine neden olmuştu.
Davies, "Zihinsel olarak bu sakatlıklar beni çok yıprattı" diye itiraf etti. "Bence bir adım geri çekilip zihnini sıfırlamak ve ne kadar yol katettiğini düşünmek güzel bir şey. Kendimden şüphe etmeye başladığım bir çukura giriyordum, ama o ara verdiğim süre içinde bunu neden yaptığımı ve bunun benim için ne kadar önemli olduğunu düşündüm. Son [sakatlığım] çok duygusal bir süreçti çünkü formumdaydım, sonra geri döndüm, yine formumdaydım, sonra bir şey oldu, yani genel olarak zordu."
- AFP
Geçmişteki gerginliklerin ardından sağlanan birlik
Dünya Kupası yolunda, Davies’in menajeri, Bayern Münih ve Kanada Futbol Federasyonu arasında yaşanan kamuoyuna yansıyan bir anlaşmazlık işleri karmaşıklaştırdı. Bu yılın başlarında, hem kulübü hem de menajeri, milli takım yönetiminin Davies’in geçmişteki sakatlıklarından sonra iyileşme sürecini yanlış yönettiğini öne sürerek gerginliği tırmandırmıştı. Ancak şu anda tüm taraflar, Davies’e doğru şekilde davranılmasını sağlamak için uyumlu bir şekilde çalışıyor gibi görünüyor.
Davies, Kanada'nın Charlotte'taki antrenman kampının ilk bölümünü atlayarak, 31 Mayıs'ta Edmonton'da takıma katıldı. Bu bek, 58 kez milli formayı giyip 15 gol attı; bu sayıya, bir gol attığı 2022 Dünya Kupası'ndaki üç maç da dahil. Bu planlı yaklaşım, oyuncuya hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyileşmesi için gerekli alanı sağlamak amacıyla tasarlandı. Turnuvaya artık sadece birkaç gün kaldı ve odak noktası, Kanada'nın en patlayıcı yeteneğinin dünya sahnesinde iz bırakmak için zamanında formunu kanıtlayıp kanıtlayamayacağı üzerinde.