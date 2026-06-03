Alphonso Davies, Kanada'nın Dünya Kupası açılış maçı öncesinde sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken, sakatlıkların "zihinsel olarak yıpratıcı" olduğunu itiraf etti

Kanadalı süperstar, 12 Haziran’da oynanacak ve büyük heyecanla beklenen Dünya Kupası açılış maçı öncesinde durumunu netleştirdi. Kanada, Bosna-Hersek, Katar ve İsviçre ile birlikte B Grubu’nda yer alıyor. Çarşamba günü gazetecilere konuşan Bayern Münih’in sol bek oyuncusu, iyileşmesinin öncelikli olduğunu ancak turnuvanın ilk maçında forma giyebileceğine dair bir umut ışığı olduğunu belirtti.

Davies, "İlk maç çok yaklaştı" dedi. "Ben, teknik direktör ve [form durumuyla ilgili toplantıya katılan] kişilerle konuştuk. İlk maçın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Ancak iyileşmenin her zaman önemli olduğunu da biliyoruz. Eğer mümkün olduğunca iyi bir şekilde iyileşiyorsam, bakalım. Aksi takdirde acele etmeye gerek yok, iyileşmeye devam etmeliyim."