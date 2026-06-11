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Alphonso Davies Canada GFXGetty/GOAL

Çeviri:

Alphonso Davies, Kanada futbol tarihinin en büyük oyuncusu; ancak 2026 Dünya Kupası'na giden, sakatlıklarla dolu yol, Bayern Münih'in hızlı kanat oyuncusunu kariyerinin en önemli anını kaçırmamak için mücadele etmek zorunda bırakıyor

Analysis
Kanada
A. Davies
Dünya Kupası
FEATURES
Kanada - Katar

Pazartesi akşamları Toronto sokaklarında koşan bir grup var; özellikle yaz sıcaklıkları şehri sarmaya başladığında, kalabalık gruplar halinde kaldırımları dolduruyorlar. Geçen gün bir akşam, grup FIFA Dünya Kupası logolarıyla süslenmiş ve 2026 turnuvası sırasında altı maça ev sahipliği yapmaya hazır olan Toronto Stadyumu'nun önünden geçti.

Bu özel gece futbol formalarıyla dolup taşıyor; pek çok koşucu sırtında "Davies 19" yazan Kanada formaları giyiyor. Bir adam eğilip başka bir koşucuya futbol hayranı olup olmadığını soruyor; yanıt pek kesin değil, ama acı bir gerçeği ortaya koyuyor: "Futbolu sevmem, ama Alphonso Davies'i tanıyorum." 

Cuma günü, grubun hafta başında fotoğraf çektirdiği yerden sadece birkaç yüz metre uzakta, Kanada erkek milli takımı, Bosna-Hersek ile kendi evinde 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçını oynayacak ve bu, erkekler turnuvasının ülkede ilk kez düzenleneceği anlamına geliyor. Ancak kaptan ve takımın en büyük yıldızı olan Davies sahada olmayacak - en azından önemli bir süre sahada kalmayacak.

  • Team Canada Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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    Davies'in şöhreti akıl almaz boyutta. Kanada futboluna aşina olanlar, Jonathan David'in golcü kimliğini ve Tajon Buchanan'ın hızlı ataklarını bilir, ancak Davies farklı bir isim. Bayern Münih'in bek oyuncusu, Kanada futbolunda, tüm zamanların en büyük uluslararası golcüsü Christine Sinclair'in yanı sıra, tek gerçek tanınmış isimdir ve hokey oyuncusu Sidney Crosby ile müzisyenler Drake ve Justin Bieber gibi ülkenin en büyük kültürel ikonlarıyla benzer bir şöhrete sahiptir.

    Ancak Kanada'nın en tarihi iç saha maçı için Davies sahada olmayacak. 25 yaşındaki oyuncunun sakatlıklarla boğuşması nedeniyle çok az kişinin kabul etmek istediği bu gerçek, Mayıs ayı başında Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sağ hamstringini incitmesinin ardından geçen haftalarda yavaş yavaş ama kesin bir şekilde gerçeğe dönüştü.

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  • Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

    'Grup aşamasını yönet'

    "Hayır, ilk maçta oynamayacak. Ama turnuvada forma giyecek," dedi Kanada'nın Amerikalı teknik direktörü Jesse Marsch – genellikle aşırı iyimser bir kişi olarak bilinen – ülkenin en büyük haber ağı CBC'de Adrienne Arsenault'a verdiği demeçte. Marsch, Davies'i turnuvanın ilerleyen aşamalarında, muhtemelen 18 Haziran'da Katar ve 24 Haziran'da İsviçre ile oynanacak diğer grup maçlarında kadroya dahil etmeyi planlıyor.

    "Grup aşamasını iyi yönetip bir üst tura çıkmamız gerekiyor. Grup aşamasını geçtikten sonra kesinlikle hazır olacağını düşünüyorum. Ayrıca akıllı, iyi ve dikkatli davranırsak, grup aşamasındaki üçüncü maç için de hazır olabileceğini düşünüyorum."

  • 68th FIFA CongressGetty Images Sport

    Bir ev bulmak

    Davies olmasaydı, Kanada futbolu bugün bulunduğu noktada olmazdı ve muhtemelen ABD ve Meksika ile birlikte Dünya Kupası’na ev sahipliği yapamazdı.

    Ailesi Liberya iç savaşından kaçtıktan sonra Gana'daki Buduburam mülteci kampında doğan Davies, çocukken iki küçük kardeşiyle birlikte Kanada'ya göç etti. Aile Edmonton'a yerleşti ve Davies, 14 yaşında Batı Kanada'nın elit futbolunun önemli bir parçası olan Vancouver Whitecaps MLS akademisine katılmadan önce, burada genç bir futbol fenomeni olarak parladı. 

    Davies, bir yıldan az bir süre sonra profesyonel olarak sahneye çıkmış olsa da, asıl hayali Kanadalı olmaktı. Haziran 2017'de, o zamanlar 16 yaşında olan Davies, Vancouver şehir merkezinde vatandaşlık yemini ettikten sonra, kısa süre içinde Gold Cup için Kanada kadrosuna katıldı. 

    "Annesinin ağladığını ilk kez o zaman gördü; tıpkı dünya gibi o da kendi hikayesinin [bazı yönlerini] öğreniyordu, işte o zaman gözlerim gerçekten açıldı," diye hatırlıyor 'Alphonso Davies: A New Hope' kitabının yazarı Farhan Devji.

    Davies ve ailesi, kültürü kucaklayarak ve ülkede kök salarak birçok yönden Kanada'nın hikayesini somutlaştırıyor. Davies, futbol hayranı, müzik tutkunu ve video oyunu yayıncısı olduğu kadar büyük bir hokey hayranıdır ve genellikle sezon dışında Edmonton Oilers maçlarında NHL yıldızlarının yanında görülebilir. 

    Tüm bunlar, 2018'de Moskova'da yaşanan kader belirleyici bir güne yol açtı. O zamanlar, diş teli takmış, zayıf yapılı, henüz bugünkü kaslı vücuduna kavuşmamış 17 yaşındaki bir genç, FIFA Kongresi'nde podyuma çıktı ve Kuzey Amerika ülkelerinin 2026 Dünya Kupası ev sahipliği hakkını kazanması için son bir konuşma yaptı. 

    "Benim adım Alphonso Davies. Ailem Liberya'dan geliyor ve iç savaştan kaçtı," dedi. "Zor bir hayattı, ama beş yaşındayken Kanada adında bir ülke bizi kabul etti ve futbol takımındaki çocuklar kendimi evimde hissetmemi sağladı.

    "Hayalim bir gün Dünya Kupası'nda oynamak. Kuzey Amerika halkı beni her zaman sıcak karşıladı ve fırsat verilirse, sizi de sıcak karşılayacaklarını biliyorum."

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Sakatlık kabusu

    Dört yıl önce Katar'da Davies, Dünya Kupası'nda oynama hayalini gerçekleştirmekle kalmadı; aynı zamanda erkekler turnuvasında Kanada'nın ilk golünü atarak takımına 2018 finalisti Hırvatistan karşısında erken bir üstünlük sağladı. Ve o maç – Kanada'nın Dünya Kupası'nda oynadığı altı maçın tümü gibi – yenilgiyle sonuçlansa da, Davies'in milli kariyerinin zirvesini oluşturdu.

    Ancak son iki yıl, sakatlıklar, tartışmalar ve sıkıntılarla geçti. 

    2024-25 ve 2025-26 sezonları boyunca Davies, sakatlıklarla boğuştu. Kanada formasıyla en son Mart 2025'te, CONCACAF Uluslar Ligi üçüncülük maçında ABD'ye karşı oynarken ön çapraz bağını yırtmıştı.

    İyileşmesi 221 gün sürdü ve bu süre zarfında kulüp ve milli takımda 39 maçı kaçırdı. Bu arada Bayern, Davies'in sakatlığının ele alınış şekli nedeniyle hem Canada Soccer'ı hem de Marsch'ı dava edeceğini iddia etmişti, ancak bu tehditler daha ötesine geçmedi. 

    Davies Aralık ayında sahalara döndü, ancak Şubat ayında kas lifinde yırtık yaşadı. İki buçuk hafta sonra, Bayern'in Bergamo'da Atalanta ile oynadığı maçın devre arasında yedek kulübesinden oyuna girdi, ancak hamstring problemi yaşadıktan sonra sadece 25 dakika sahada kalabildi.

    Birkaç hafta daha sahalardan uzak kaldıktan sonra tekrar sahalara döndü ve 10 maç daha oynadı, ancak PSG maçında hamstring sakatlığı nüksetti ve bu sakatlık sezonun sonunu getirdi. Toplamda Davies, 15 aydan kısa bir sürede 370 günden fazla sahalardan uzak kaldı.

  • Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

    "Kafamdaki şüphe"

    Davies, geçen hafta Montreal’de gazetecilere verdiği demeçte, son dönemdeki sakatlıkları ve bunların Dünya Kupası’na katılımına olası etkileri hakkında, “Kafamda bir şüphe vardı, üzgündüm” dedi.

    "17 yaşında bir çocuk olarak Rusya'ya gidip ülkemize bu Dünya Kupası'nı kazandıran birinden, katılamayan birine dönüşmek... Bu durumun farkına vardım... Ama yine de vücudumun ne kadar güçlü olduğunu ve çevremdeki insanların ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Onlar, mümkün olduğunca güvenli bir şekilde geri dönmem için bana destek olacaklar."


  • Team Canada Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Etki yaratmak

    Davies, Kanada’nın Kuzey Carolina’nın Charlotte kentinde düzenlenen Dünya Kupası öncesi hazırlık kampına katılamamış olsa da, Haziran başında Edmonton’da takıma katıldı ve bir antrenör eşliğinde uyguladığı özel bir programla iyileşme sürecini sürdürürken takıma kademeli olarak uyum sağlıyor. 

    Yine de Davies'in takımda olması ve kadrodaki 26 kişilik yerden birini alması önemli bir değer. Eğer sağlığına kavuşabilirse, Kanada'nın en büyük X faktörü olacak ve kaptanlık görevini üstlenecek. Bu rolü, Kanada'nın sürpriz bir şekilde yarı finale yükseldiği 2024 Copa America'dan beri üstleniyor. 

    Ancak Davies'in etkisi, sahanın veya hatta kadronun çok ötesine geçiyor. O, kendisinden önceki hiçbir Kanadalı futbolcuya benzemiyor ve muhtemelen kendisinden sonra gelecek olanlardan daha büyük bir yıldız. Kendisinin de kazanılmasına katkıda bulunduğu bu Dünya Kupası'nda oynamak istiyor, ancak replika formaları raflardan uçarken, şimdi kendini zamanla yarış içinde buluyor. 

    "Onlara ihtiyaç duydukları cesaret verici sözleri söyleyeceğim," diye ekledi Davies. Onun yokluğunda kaptanlık pazubandını orta saha oyuncusu Stephen Eustaquio takacak. "Onları daha fazla motive etmek için söyleyebileceğim pek bir şey yok. Dünya Kupası'nda yer almaları ve ülkelerinin önünde, ülkeleri için oynayabilmeleri yeterince motive edici."

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