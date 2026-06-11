Alphonso Davies, Kanada futbol tarihinin en büyük oyuncusu; ancak 2026 Dünya Kupası'na giden, sakatlıklarla dolu yol, Bayern Münih'in hızlı kanat oyuncusunu kariyerinin en önemli anını kaçırmamak için mücadele etmek zorunda bırakıyor

Davies olmasaydı, Kanada futbolu bugün bulunduğu noktada olmazdı ve muhtemelen ABD ve Meksika ile birlikte Dünya Kupası’na ev sahipliği yapamazdı.

Ailesi Liberya iç savaşından kaçtıktan sonra Gana'daki Buduburam mülteci kampında doğan Davies, çocukken iki küçük kardeşiyle birlikte Kanada'ya göç etti. Aile Edmonton'a yerleşti ve Davies, 14 yaşında Batı Kanada'nın elit futbolunun önemli bir parçası olan Vancouver Whitecaps MLS akademisine katılmadan önce, burada genç bir futbol fenomeni olarak parladı.

Davies, bir yıldan az bir süre sonra profesyonel olarak sahneye çıkmış olsa da, asıl hayali Kanadalı olmaktı. Haziran 2017'de, o zamanlar 16 yaşında olan Davies, Vancouver şehir merkezinde vatandaşlık yemini ettikten sonra, kısa süre içinde Gold Cup için Kanada kadrosuna katıldı.

"Annesinin ağladığını ilk kez o zaman gördü; tıpkı dünya gibi o da kendi hikayesinin [bazı yönlerini] öğreniyordu, işte o zaman gözlerim gerçekten açıldı," diye hatırlıyor 'Alphonso Davies: A New Hope' kitabının yazarı Farhan Devji.

Davies ve ailesi, kültürü kucaklayarak ve ülkede kök salarak birçok yönden Kanada'nın hikayesini somutlaştırıyor. Davies, futbol hayranı, müzik tutkunu ve video oyunu yayıncısı olduğu kadar büyük bir hokey hayranıdır ve genellikle sezon dışında Edmonton Oilers maçlarında NHL yıldızlarının yanında görülebilir.

Tüm bunlar, 2018'de Moskova'da yaşanan kader belirleyici bir güne yol açtı. O zamanlar, diş teli takmış, zayıf yapılı, henüz bugünkü kaslı vücuduna kavuşmamış 17 yaşındaki bir genç, FIFA Kongresi'nde podyuma çıktı ve Kuzey Amerika ülkelerinin 2026 Dünya Kupası ev sahipliği hakkını kazanması için son bir konuşma yaptı.

"Benim adım Alphonso Davies. Ailem Liberya'dan geliyor ve iç savaştan kaçtı," dedi. "Zor bir hayattı, ama beş yaşındayken Kanada adında bir ülke bizi kabul etti ve futbol takımındaki çocuklar kendimi evimde hissetmemi sağladı.

"Hayalim bir gün Dünya Kupası'nda oynamak. Kuzey Amerika halkı beni her zaman sıcak karşıladı ve fırsat verilirse, sizi de sıcak karşılayacaklarını biliyorum."