Alphonso Davies'in talihsiz şans: FC Bayern, Jamal Musiala ve Jonas Urbig'in üçlüsünün teşhislerini açıkladı

Musiala ise "yaz aylarında sakatlanan sol ayak bileğinde ağrı hissediyor" dedi. Bu nedenle yakında takım antrenmanlarına tekrar katılabilecektir. Musiala, yaz aylarında geçirdiği ciddi ayak bileği kırığı ve tüm bağların zarar görmesi nedeniyle halen iyileşme aşamasındadır.

Kaleci Urbig ise maçın son dakikasında ve Münih'in tek golünde beyin sarsıntısı geçirdi. 22 yaşındaki oyuncu, Mario Pasalic'in topu ağlara göndermeden önce Atalanta'dan Nikola Krstovic ile şiddetli bir çarpışma yaşadı. Spor direktörü Max Eberl, Urbig'in "biraz sersemlemiş" olduğunu ve "tabii ki şu anda şiddetli baş ağrısı" çektiğini açıkladı.

Önümüzdeki Cumartesi, Sven Ulreich büyük olasılıkla sezonun ilk maçına çıkacak. Urbig'in yanı sıra, kaleci Manuel Neuer de geçen haftadan beri kas lifinde yırtık nedeniyle tekrar sakat. Yedek kulübesinde, Bergamo'da ilk kez Bayern kadrosunda yer alan 16yaşındaki kaleci Leonard Prescott oturabilir. Uzun süredir sözleşme uzatmasını bekleyen ve talihsiz bir olay yaşayan Ulreich için bu, 21 Eylül 2024'ten bu yana Bayern formasıyla oynayacağı ilk resmi maç olacak. O tarihte Bayern'in Werder Bremen'i 5-0 yendiği maçta kaleyi korumuştu.