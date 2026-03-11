AFP
Çeviri:
Alphonso Davies'in hamstring sakatlığı doğrulandı; Bayern Münih'te Jamal Musiala ve Jonas Urbig de forma giyemeyecek
Davies ve Musiala için tekrarlayan kabuslar
Maça ikinci yarıda yedek olarak giren Davies'in sahadaki varlığı, Bayern'in 6-0 önde olduğu 70. dakikada sona erdi. Kanadalı milli oyuncu, görünürde temas olmayan bir sakatlık sonrasında çömelmiş bir pozisyona geçti ve hayal kırıklığıyla kollarını salladıktan sonra Tom Bischof ve teknik direktör Kompany tarafından saha kenarında teselli edildi. Bu aksilik, Aralık ayında ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle sahalara yeni dönen bek için özellikle yıkıcı oldu. Maç, Kompany için daha da endişe verici bir şekilde sona erdi. Geçen yılki Kulüpler Dünya Kupası'nda bacağını kıran ve Ocak ayında sahalara dönen Musiala, tekrarlayan ayak bileği problemi nedeniyle uzatma dakikalarında sahayı topallayarak terk etmek zorunda kaldı.
- Getty Images Sport
Bayern üçlü hakkında güncelleme yayınladı
Kulüpten yapılan açıklamada, bu iki oyuncunun ve kaleci Urbig'in "bir süre sahalardan uzak kalacakları" doğrulandı ve şu açıklama yapıldı: "Davies sağ hamstringinde kas gerginliği yaşarken, kaleci Urbig'de beyin sarsıntısı teşhisi kondu. Musiala ise geçen yaz geçirdiği ayak bileği sakatlığının ağrısına tepki gösterdi. Üç oyuncu da kulübün sağlık departmanı tarafından kapsamlı bir şekilde muayene edildi."
Urbig'in beyin sarsıntısı geçirmesi kaleci endişesi yaratıyor
Davies ve Musiala'nın kaybı Bavyera devleri için büyük bir darbe olsa da, Urbig ile ilgili endişeler Kompany için ciddi bir sorun teşkil edecek. Alman şampiyonu, geçen Cuma günü baldırından sakatlanan ve hafta ortasında Atalanta'ya karşı oynanan maçta forma giyemeyen Manuel Neuer'in sakatlığıyla da uğraşıyor. Uzun süredir Neuer'in tahtının varisi olarak görülen Urbig, beyin sarsıntısı protokolü nedeniyle bu hafta sonu Bayer Leverkusen ile oynanacak Bundesliga maçını kaçıracak gibi görünüyor, bu da Neuer'in forma giyememesi durumunda Sven Ulreich'in devreye girebileceği anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Kompany seçim konusunda baş ağrısı yaşıyor
Üç oyuncunun forma giyememesi nedeniyle takımın kadro derinliği sınanacak. Kulüp, resmi açıklamasının sonunda "üç oyuncunun da kulübün sağlık departmanı tarafından ayrıntılı bir şekilde muayene edildiğini ve sakatlıklarının tam boyutunun belirlendiğini" belirtti. Şampiyonlar Ligi, Bundesliga ve DFB-Pokal şampiyonluğu için mücadele kızışırken, Kompany bu üç oyuncunun bir an önce sahalara dönmesini umuyor.
Reklam