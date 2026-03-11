Davies ve Musiala'nın kaybı Bavyera devleri için büyük bir darbe olsa da, Urbig ile ilgili endişeler Kompany için ciddi bir sorun teşkil edecek. Alman şampiyonu, geçen Cuma günü baldırından sakatlanan ve hafta ortasında Atalanta'ya karşı oynanan maçta forma giyemeyen Manuel Neuer'in sakatlığıyla da uğraşıyor. Uzun süredir Neuer'in tahtının varisi olarak görülen Urbig, beyin sarsıntısı protokolü nedeniyle bu hafta sonu Bayer Leverkusen ile oynanacak Bundesliga maçını kaçıracak gibi görünüyor, bu da Neuer'in forma giyememesi durumunda Sven Ulreich'in devreye girebileceği anlamına geliyor.