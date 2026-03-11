Goal.com
Canlı
FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP
خالد محمود

Çeviri:

Alphonso Davies'in hamstring sakatlığı doğrulandı; Bayern Münih'te Jamal Musiala ve Jonas Urbig de forma giyemeyecek

Bayern Münih'in sağlık departmanı Çarşamba günü, Alphonso Davies, Jonas Urbig ve Jamal Musiala'nın Atalanta'yı 6-1 yendikleri Şampiyonlar Ligi maçında sakatlık geçirdikten sonra bir süre sahalardan uzak kalacaklarını doğruladı. Bu haber, Vincent Kompany'nin takımına gölge düşürdü. Kulübün resmi raporunda, Davies'in Bergamo'daki Avrupa maçının ikinci yarısında sağ hamstringinde kas gerilme yaşadığı doğrulandı. Bu durum, sezonun kritik bir döneminde Bundesliga lideri için önemli bir gerileme anlamına geliyor.

  • Davies ve Musiala için tekrarlayan kabuslar

    Maça ikinci yarıda yedek olarak giren Davies'in sahadaki varlığı, Bayern'in 6-0 önde olduğu 70. dakikada sona erdi. Kanadalı milli oyuncu, görünürde temas olmayan bir sakatlık sonrasında çömelmiş bir pozisyona geçti ve hayal kırıklığıyla kollarını salladıktan sonra Tom Bischof ve teknik direktör Kompany tarafından saha kenarında teselli edildi. Bu aksilik, Aralık ayında ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle sahalara yeni dönen bek için özellikle yıkıcı oldu. Maç, Kompany için daha da endişe verici bir şekilde sona erdi. Geçen yılki Kulüpler Dünya Kupası'nda bacağını kıran ve Ocak ayında sahalara dönen Musiala, tekrarlayan ayak bileği problemi nedeniyle uzatma dakikalarında sahayı topallayarak terk etmek zorunda kaldı.

    • Reklam
  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Bayern üçlü hakkında güncelleme yayınladı

    Kulüpten yapılan açıklamada, bu iki oyuncunun ve kaleci Urbig'in "bir süre sahalardan uzak kalacakları" doğrulandı ve şu açıklama yapıldı: "Davies sağ hamstringinde kas gerginliği yaşarken, kaleci Urbig'de beyin sarsıntısı teşhisi kondu. Musiala ise geçen yaz geçirdiği ayak bileği sakatlığının ağrısına tepki gösterdi. Üç oyuncu da kulübün sağlık departmanı tarafından kapsamlı bir şekilde muayene edildi."

  • Urbig'in beyin sarsıntısı geçirmesi kaleci endişesi yaratıyor

    Davies ve Musiala'nın kaybı Bavyera devleri için büyük bir darbe olsa da, Urbig ile ilgili endişeler Kompany için ciddi bir sorun teşkil edecek. Alman şampiyonu, geçen Cuma günü baldırından sakatlanan ve hafta ortasında Atalanta'ya karşı oynanan maçta forma giyemeyen Manuel Neuer'in sakatlığıyla da uğraşıyor. Uzun süredir Neuer'in tahtının varisi olarak görülen Urbig, beyin sarsıntısı protokolü nedeniyle bu hafta sonu Bayer Leverkusen ile oynanacak Bundesliga maçını kaçıracak gibi görünüyor, bu da Neuer'in forma giyememesi durumunda Sven Ulreich'in devreye girebileceği anlamına geliyor.

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Kompany seçim konusunda baş ağrısı yaşıyor

    Üç oyuncunun forma giyememesi nedeniyle takımın kadro derinliği sınanacak. Kulüp, resmi açıklamasının sonunda "üç oyuncunun da kulübün sağlık departmanı tarafından ayrıntılı bir şekilde muayene edildiğini ve sakatlıklarının tam boyutunun belirlendiğini" belirtti. Şampiyonlar Ligi, Bundesliga ve DFB-Pokal şampiyonluğu için mücadele kızışırken, Kompany bu üç oyuncunun bir an önce sahalara dönmesini umuyor. 

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Bundesliga
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
0