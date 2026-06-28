Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Canada Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Alphonso Davies’in gizemi: Kanada’nın en büyük yıldızı, gizemli antrenörü ve Kanada Milli Takımı tarihinin en önemli maçını belirleyebilecek Dünya Kupası’na dönüş gizemi

FEATURES
Analysis
Güney Afrika - Kanada
Güney Afrika
Kanada
Dünya Kupası
A. Davies
J. Marsch

Kanada, daha önce hiç görülmemiş bir duruma ulaştı ve Jesse Marsch, eleme maçlarının heyecanı ve artan sorular eşliğinde Davies’in geri dönüşünü yönetirken, Davies’in belirsiz rolü her şeyin üzerinde bir gölge gibi duruyor.

1997 yapımı “Austin Powers: International Man of Mystery” filminde, havalı İngiliz gizli ajanı, on yıllarca süren kriyojenik uykusundan uyanarak tuhaf ve yeni bir döneme adım atar.

Kanada’nın kendi gizemli adamı için on yıllar geçmemiş olsa da, Alphonso Davies’in etrafındaki hava neredeyse aynı derecede belirsiz. Üstelik son haftalarda, Kanada futbolundaki en gizemli figür Davies olmayabilir. Onun yanında duran adam, Matthias Blankenburg olabilir.

Kanada, erkekler Dünya Kupası’nda tarihindeki ilk eleme maçı öncesinde Davies’i kadroda bulunduruyor, ancak bu onun rolünün net olduğu anlamına gelmiyor. Maç öncesinde basına açıklamalarda bulunan Davies, ilk 11’de yer alıp almayacağı sorulduğunda alaycı bir tavır sergiledi; kadroda yer alsa da, gerçekten yedek kulübesinden oyuna gireceği konusunda hâlâ bir kesinlik yok.

Kanada, onsuz da Güney Afrika’yı yenebilecek kaliteye sahip olmalı. Ancak takımın en heyecan verici oyuncusuna sahip olmak büyük bir moral kaynağı olacaktır ve Kanada bir üst tura çıkarsa, Davies, 16 turunda Hollanda veya Fas karşısında kritik bir rol oynayabilir.

“Tek yapmak istediğim şey futbol oynamak. Asıl tutkum bu,” dedi Davies. “Bu benim için çok anlamlı olacak. 17 yaşındaki bir çocukken, Dünya Kupası’nın buraya getirilmesi konusunda FIFA Kongresi’nde konuşmak üzere Rusya’ya gittiğimi hatırlıyorum; bunun gerçeğe dönüşmesini görmek gerçekten çok özel bir şey.”

  • FBL-WC-2026-TRAINING-CANAFP

    Davies'in yanındaki adam

    Kanada’nın oyuncuları antrenmanlar için sahaya çıkarken, hakkında pek az kişinin bir şey bildiği gibi görünen iri yarı Alman antrenör de sahaya çıkıyor. Üzerinde, bench press egzersizlerine bolca zaman ayırdığı belli olan üst vücuduna zar zor sığan bir Kanada Futbol Federasyonu tişörtü ve siyah kramponlar var; neredeyse tamamı pembe krampon giyen oyuncular arasında oldukça dikkat çekiyor.

    Blankenburg, kendi web sitesinde kendisini “en üst düzeyde çalışan bir uzman” olarak tanımlıyor, ancak pek fazla ayrıntı vermiyor. Geçmişte Bayern Münih’in yıldızları David Alaba, Jerome Boateng, Malik Tillman ve Franck Ribéry ile çalışmış olan Blankenburg, şu anda Davies ile çalışıyor; ancak Bayern’in resmi kadrosunda yer almıyor.

    Bir zamanlar Kanada kadrosunda rahat ve enerjik bir lider olan Davies için Blankenburg, dikkatli bir varlık olmuştur.

    Antrenör bağımsız olarak çalışıyor gibi görünüyor ve Kanada, kamp içindeki tam görev yapısı hakkında kamuoyuna çok az ayrıntı verdi. Davies, Kanada Futbol Federasyonu ve Bayern Münih, ileriye dönük en iyi yolu belirlemek üzere bir araya geldikten sonra Blankenburg planın bir parçası haline geldi ve öngörülebilir gelecekte Davies ile çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

    “Alphonso, rehabilitasyonuna yardımcı olması için kişisel bir antrenör getirmek istediğini söylediğinde, ben bunu tam olarak destekledim. Özellikle Alphonso gibi seviyede bir sporcu olduğunuzda, vücudunuzun ihtiyaçlarını tam olarak bilen birinin olması gerçekten çok önemli ve bence o bu konuda büyük bir yardım sağladı,” dedi Kanada teknik direktörü Jesse Marsch.

    “En üst düzey sporculara, sanki birer Ferrariymiş gibi davranmak gerekir. Onları gerçekten iyi bakmalı ve tüm kriterleri karşıladığından emin olmalısın ki, sonra onları serbest bırakıp kendi hallerine bırakabilesin.”

    • Reklam
  • Canada Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yanıltma planı

    Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca, Marsch ve Davies basınla konuşurken Blankenburg sık sık onların sesini duyabileceği bir mesafede durduktan sonra Davies ile birebir çalışmaya başladı. Bu durum, Blankenburg’un Davies’in sahalara dönüş sürecinin gözle görülür bir parçası haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

    Davies’in gerçek fiziksel durumu, kısmen FIFA’nın antrenmanlara medya erişimini kısıtlaması nedeniyle belirsizliğini koruyor. Bu durum, taraftarları ipuçları aramaya itti; Kanada’nın en büyük yıldızının bu Dünya Kupası serüveninde gerçekçi olarak hangi rolü üstlenebileceğini belirlemeye çalışıyorlar.

    Grup aşamasının son iki maçında, Kanada’nın erkekler Dünya Kupası tarihindeki ilk golcüsüyle ilgili plan daha da belirsiz hale geldi ve daha fazla tartışmaya yol açtı.

    Marsch, Davies’in Katar maçında oynamaya hazır olacağını söylemiş ve İsviçre maçında sahaya çıkacağını fiilen garanti etmişti. Davies her iki maçta da forma giymedi ve Marsch daha sonra kamuoyuna yapılan açıklamaların bir “yanıltma” planının parçası olduğunu itiraf etti.

    Davies, İsviçre maçında oynamak için talepte bile bulunmuştu, ancak Marsch, Davies’in sahalara dönmek için gerekli fiziksel kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle maç öncesinde bu fikri reddetti. Bunun yerine Kanada, planına sadık kaldı.

    Marsch Perşembe günü, “Bir planımız olduğu için işler kolaydı,” diyerek, kamuoyuna yaptığı açıklamaların Kanada’nın iç planını tam olarak yansıtmadığını dolaylı olarak kabul etti. “Plandan tek sapma, bunu sizlere nasıl ilettiğimdir.”

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mevcut, ama ne kadar mevcut?

    Vancouver’da geçirdiği iki haftalık süre boyunca Davies, Katar maçı sonrası yapılan kısa bir röportajda gazetecilerle tam 45 saniye konuştu. İsviçre maçı sonrasında ise gazetecilerin yanından aceleyle geçerken, sahte bir aramayı kabul ediyormuş gibi görünerek telefonunu ters tuttu.

    Ancak Cumartesi günü Los Angeles’ta, turnuvadaki ilk maçına çıkmaya yaklaşırken, süreç, iyileşme süreci ve takımdaki yeri hakkında şimdiye kadarki en net açıklamalarını yaptı.

    “Bu, dünyanın en büyük turnuvası ve özellikle ev sahibi ülke olarak kendi sahamızda oynadığımızda her yerden eleştiri gelecektir, ancak şahsen ben buna pek odaklanmadım,” dedi Davies. “Eleme usulü futbol oynamak... Bunun ne kadar önemli olduğunu hepimiz anlıyoruz. Hata yapamayacağımızı biliyoruz ve yapsak bile bunları mümkün olduğunca çabuk düzeltmemiz gerekiyor.”

    Davies’in hikâyesi dışarıdan bakıldığında hâlâ anlaşılması zor. Kanada, onun fiziksel durumunun ne olduğunu biliyor, ancak kamuoyunun gözünde kondisyonu hâlâ tam olarak netleşmiş değil. Ancak kameralar önünde liderlik rolünü benimsemiş ve sık sık takımdaki genç oyuncularla neşeli anlar paylaşıyor.

    Bu arada, Marsch’ın Davies’in dönüşünü ele alış biçimi, Kanada’nın Dünya Kupası’ndaki en belirleyici hikayelerden biri haline geldi. Davies, şimdilik, yedek tahtasında numarası yanana kadar kenarda bekliyor.

    Ve bu an geldiğinde, Blankenburg da çok uzakta olmayacak.

  • FIFA World Cup 2026 Venues - Los Angeles StadiumGetty Images Sport

    Los Angeles’a geri dönelim...

    Kanada’nın Dünya Kupası’ndaki ilk eleme maçı, bundan daha uygun bir ortamda oynanamazdı.

    Takım elbette B Grubu’nu kazanıp, 32’li tur ve muhtemelen 16’lı tur boyunca da ev sahibi olarak oynamayı tercih ederdi. Yine de, çok sayıda Kanadalı’nın yaşadığı Los Angeles, fena bir orta yol sayılmaz.

    Burası aynı zamanda Kanada futbolu için gerçekten önemli bir yer. 2000 yılında Kanada, finalde Kolombiya’yı mağlup ederek yakınlardaki Rose Bowl’da CONCACAF Altın Kupa’yı kaldırmış ve erkekler kategorisinde tek büyük kupasını kazanmıştı. Mart 2025’te Los Angeles, Davies’in milli takım formasıyla oynadığı son yerdi; o maçta ön çapraz bağını yırtan Davies’in sakatlığı, daha sonra Bayern’in Kanada Futbol Federasyonu’na karşı yasal işlem başlatma tehdidinde bulunmasına neden olmuştu.

    Bayern bu tehdidini hiçbir zaman hayata geçirmedi, ancak Davies o günden beri Kanada için forma giymedi.

    “Bu stadyuma geri dönerek, bir yıl önce Mart ayında başladığım bir şeyi tamamlama fırsatı buluyorum,” dedi Davies. “[O,] stadyuma ilk kez girdiğim zamandı. Burası güzel bir stadyum, atmosferi harika; maç yarıda kesilmişti ama sonuçta futbol böyle bir şey.”

    Amerika’ya taşınmak, Kanada’yı ev sahibi olarak spot ışıklarının dışına çıkarıyor; bu, coşkulu ev sahibi seyircilerin önünde oynamanın baskısına hâlâ alışmaya çalışan bir takım için en kötü şey olmayabilir. Kanada, 2022 Dünya Kupası ile bu yaz arasında sadece 13 iç saha maçı oynadı ve daha önce hiç bu tür bir ilgiyle gerçek anlamda başa çıkmak zorunda kalmamıştı.

    Los Angeles’ta Kanadalılar da olacak — 4.000’den fazlası Kanada Futbol Federasyonu aracılığıyla organize oldu ve sayının artması bekleniyor — ancak stadyum tamamen kırmızıya boyanmayacak. Belki de bu, Kanada erkek futbol tarihinin en önemli maçını kazanmaya çalışan bir takım için yararlı olabilir.

    Peki ya kazanırlarsa? Davies bunun bir parçası olmak istiyor.

    O, bu Dünya Kupası’nda Kanada’nın en büyük bilinmeyeni ve en büyük yeteneği. İster ilk 11’de başlasın, ister yedek kulübesinden oyuna girsin ya da sadece fırsatını beklesin, Blankenburg muhtemelen yakınlarda olacak; bu da Kanada’nın Davies’in dönüşünü ne kadar dikkatli yönettiğinin bir başka görünür kanıtı olacak.

Dünya Kupası
Güney Afrika crest
Güney Afrika
RSA
Kanada crest
Kanada
CAN