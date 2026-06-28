Alphonso Davies’in gizemi: Kanada’nın en büyük yıldızı, gizemli antrenörü ve Kanada Milli Takımı tarihinin en önemli maçını belirleyebilecek Dünya Kupası’na dönüş gizemi

1997 yapımı “Austin Powers: International Man of Mystery” filminde, havalı İngiliz gizli ajanı, on yıllarca süren kriyojenik uykusundan uyanarak tuhaf ve yeni bir döneme adım atar.

Kanada’nın kendi gizemli adamı için on yıllar geçmemiş olsa da, Alphonso Davies’in etrafındaki hava neredeyse aynı derecede belirsiz. Üstelik son haftalarda, Kanada futbolundaki en gizemli figür Davies olmayabilir. Onun yanında duran adam, Matthias Blankenburg olabilir.

Kanada, erkekler Dünya Kupası’nda tarihindeki ilk eleme maçı öncesinde Davies’i kadroda bulunduruyor, ancak bu onun rolünün net olduğu anlamına gelmiyor. Maç öncesinde basına açıklamalarda bulunan Davies, ilk 11’de yer alıp almayacağı sorulduğunda alaycı bir tavır sergiledi; kadroda yer alsa da, gerçekten yedek kulübesinden oyuna gireceği konusunda hâlâ bir kesinlik yok.

Kanada, onsuz da Güney Afrika’yı yenebilecek kaliteye sahip olmalı. Ancak takımın en heyecan verici oyuncusuna sahip olmak büyük bir moral kaynağı olacaktır ve Kanada bir üst tura çıkarsa, Davies, 16 turunda Hollanda veya Fas karşısında kritik bir rol oynayabilir.

“Tek yapmak istediğim şey futbol oynamak. Asıl tutkum bu,” dedi Davies. “Bu benim için çok anlamlı olacak. 17 yaşındaki bir çocukken, Dünya Kupası’nın buraya getirilmesi konusunda FIFA Kongresi’nde konuşmak üzere Rusya’ya gittiğimi hatırlıyorum; bunun gerçeğe dönüşmesini görmek gerçekten çok özel bir şey.”