70. dakikada Davies orta sahada aniden dizlerinin üzerine çöktü ve formasını yüzüne çekti. Takım arkadaşları onu teselli etmeye çalışırken, gözyaşları akmaya başlamıştı. En azından sahayı kendi başına terk edebildi. Henüz bir teşhis konulmadı.
Çeviri:
Alphonso Davies'in acı gözyaşları: Sakatlık şoku, FC Bayern'in Atalanta Bergamo'ya karşı oynadığı muhteşem maçı gölgeledi
Ne olmuştu? Jamal Musiala'nın 6-0'lık golünden kısa bir süre sonra, Davies rakibin müdahalesi olmadan geriye doğru koşarken muhtemelen kas yaralanması geçirdi. En azından televizyon görüntüleri bunu gösteriyor. Kanadalı oyuncu hemen yedek kulübesine devam edemeyeceğini işaret etti. Birkaç saniye sonra yere yığıldı.
Davies, Şubat ayı sonunda Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ile oynanan maçta (3-2) sağ arka uyluk kasında kas yırtılması yaşamıştı. Muhtemelen aynı bölgede tekrar sakatlandı.
25 yaşındaki oyuncu, geçen yılın sonunda, 2025 Mart ayında geçirdiği çapraz bağ yırtığından kurtulmuştu. Bu sakatlık, zorlu pazarlıkların ardından 2030'a kadar sözleşmesini uzattıktan kısa bir süre sonra meydana gelmişti.
Şanssız Davies, ancak devre arasından sonra oyuna girdi.
Özellikle acı verici olan şey: Davies, Bergamo'da 3-0'lık skorla devre arasından sonra, uyarı alan Konrad Laimer'in yerine oyuna girmişti. 30 dakika geçmeden iş günü yine sona ermişti. Her şeyin üstüne, oyuna giren Jamal Musiala da erken bir şekilde sahadan çıkmak zorunda kaldı.
Atalanta maçındaki kısa süreli performansı da dahil olmak üzere, Davies bu sezon 13 kez sahaya çıktı. Bu maçlarda bir asist yaptı.