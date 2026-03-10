Alphonso Davies'in acı gözyaşları: Sakatlık şoku, FC Bayern'in Atalanta Bergamo'ya karşı oynadığı muhteşem maçı gölgeledi

Ne olmuştu? Jamal Musiala'nın 6-0'lık golünden kısa bir süre sonra, Davies rakibin müdahalesi olmadan geriye doğru koşarken muhtemelen kas yaralanması geçirdi. En azından televizyon görüntüleri bunu gösteriyor. Kanadalı oyuncu hemen yedek kulübesine devam edemeyeceğini işaret etti. Birkaç saniye sonra yere yığıldı.

Davies, Şubat ayı sonunda Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ile oynanan maçta (3-2) sağ arka uyluk kasında kas yırtılması yaşamıştı. Muhtemelen aynı bölgede tekrar sakatlandı.

25 yaşındaki oyuncu, geçen yılın sonunda, 2025 Mart ayında geçirdiği çapraz bağ yırtığından kurtulmuştu. Bu sakatlık, zorlu pazarlıkların ardından 2030'a kadar sözleşmesini uzattıktan kısa bir süre sonra meydana gelmişti.