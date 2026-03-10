Getty Images
Çeviri:
Alphonso Davies için bir başka acı sakatlık darbesi! Bayern Münih yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'yı ezip geçen ilk maçında gözyaşları içinde sahayı terk etti
Davies'in kabusu tarihi geceyi mahvetti
Sakatlık, Davies'in Michael Olise'nin gecenin ikinci golüne muhteşem bir asist yaptığı dakikalar sonra meydana geldi. Alman devlerinin açık taktiksel üstünlüğüne rağmen, yıldız sol beklerinin sağlık durumu en çok konuşulan konu oldu. Davies'in oyundan çıktığı sırada skor 6-0'dı, ancak Davies gözyaşları içinde formayı başına geçirip Tom Bischof ile değiştirilmeden önce Bayern teknik ekibinin ruh hali gözle görülür şekilde değişti. İkinci yarıda oyuna giren Davies, sahada sadece 26 dakika kalmıştı.
Kulüp, sakatlığın ciddiyetini belirlemek için taranma sonuçlarını endişeyle bekleyecek.
Bayern ilk düdükten itibaren maçı domine etti.
Saha içinde, Kompany'nin adamları verimlilik konusunda ustalık dersi verirken, maç daha başlamadan bitmişti.
Josip Stanisic, 12. dakikada Serge Gnabry ve Michael Olise'nin akıllı kısa köşe vuruşu sonrasında ceza sahasına girerek skoru açtı. Konuk takım baskısını sürdürdü ve Olise, ceza sahası kenarından kendine özgü bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.
Sadece üç dakika sonra Gnabry, Olise'nin pasını alarak Marco Carnesecchi'yi geçip skoru 3-0'a getirdi ve Bayern'in hızlı hücumları Bergamo'daki ev sahibi taraftarları sessizliğe boğdu.
Olise ve Jackson gol yağmurunda parladı
İkinci yarıda Bundesliga lideri hız kesmedi. Nicolas Jackson, Luis Diaz'ın pasıyla sakin bir şekilde golü atarak skoru 4-0'a getirdi.
Olise, şanssız Davies'in hızlı koşusunun ardından sol ayağıyla attığı muhteşem bir golle ikinci golünü kaydetti. Devre arasında oyuna giren Jamal Musiala, 67. dakikada Jackson'ın düşük ortasını ağlara göndererek skoru belirledi.
Altıncı gol, İtalyan ekibinin Bayern'in hücum dörtlüsünün durmak bilmeyen hareketlerine ayak uydurmakta zorlanırken, iki takım arasındaki kalite farkını daha da belirgin hale getirdi.
Maçın son dakikalarında Atalanta geç bir teselli golü buldu. Mario Pašalic, uzatma dakikalarında sahneye çıkarak konuk takımın tek golünü attı, ancak bu gol ev sahibi takımın üstünlüğünü gölgeleyemedi.
İkinci maç öncesinde disiplin cezaları
Beraberlik kesinleşmiş gibi görünürken, maçın son dakikalarında ilginç bir taktiksel olay yaşandı. Münih'teki ikinci maçın formalite haline geldiğini fark eden Olise ve Joshua Kimmich, bir maçlık cezaya çarptırılmak için kasıtlı olarak zaman kaybetmek için sarı kart gördüler.
Allianz Arena'daki rövanş maçında oynamayarak, her iki oyuncu da çeyrek finaller öncesinde disiplin kayıtlarının temizlenmesini sağlayacak. Olise, köşe vuruşunu alışılmadık bir şekilde uzun süre geciktirerek uyarı aldı, Kimmich ise maçın son 10 dakikasında benzer bir oyun taktiği sergiledi.
