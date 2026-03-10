Alphonso Davies için bir başka acı sakatlık darbesi! Bayern Münih yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'yı ezip geçen ilk maçında gözyaşları içinde sahayı terk etti

Beraberlik kesinleşmiş gibi görünürken, maçın son dakikalarında ilginç bir taktiksel olay yaşandı. Münih'teki ikinci maçın formalite haline geldiğini fark eden Olise ve Joshua Kimmich, bir maçlık cezaya çarptırılmak için kasıtlı olarak zaman kaybetmek için sarı kart gördüler.

Allianz Arena'daki rövanş maçında oynamayarak, her iki oyuncu da çeyrek finaller öncesinde disiplin kayıtlarının temizlenmesini sağlayacak. Olise, köşe vuruşunu alışılmadık bir şekilde uzun süre geciktirerek uyarı aldı, Kimmich ise maçın son 10 dakikasında benzer bir oyun taktiği sergiledi.