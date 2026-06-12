Grup aşamasının açılış maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilere konuşan Marsch, kaptanının iyileşme süreciyle ilgili kararı açıkladı. Marsch şunları söyledi: "Çarşamba günü ona MR çektirdik. Sonuçlar, neredeyse tamamen iyileştiğine dair çok olumlu işaretler gösterdi. Artık antrenman yoğunluğunu artırmaya hazırlanıyoruz. Bence her zamanki gibi kas sakatlıklarından çok iyi bir şekilde toparlanma yeteneği sergiliyor."

Bununla birlikte, eski Leeds United menajeri, yıldız oyuncusunun turnuvanın sonraki maçlarında forma giyme ihtimalini tamamen kapatmayı reddetti ve şunları ekledi: "Bence burada kendi özel fizyoterapistinin olması ve her gün vücudunun ihtiyaçlarına odaklanması çok yardımcı oldu. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde ve haftalarda süreci hızlandırabileceğimizi ve ona yakında burada katkı yapma şansı verebileceğimizi umuyoruz."