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Alphonso Davies, Dünya Kupası öncesinde sakatlık şokunu yaşarken, Kanada Bosna-Hersek maçında yıldız oyuncusundan yoksun kalacak
Kaptan, tarihi sezon açılış maçında forma giyemeyecek
Ev sahibi takımlar, Bayern Münih’in Paris Saint-Germain ile oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yaşadığı hamstring sakatlığıyla boğuşan takımın sembolü olmadan Toronto Stadyumu’ndaki turnuvaya başlıyor. Davies, daha önce geçirdiği ön çapraz bağ yırtılması da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları nedeniyle Kanada’nın son 21 uluslararası maçından sadece ikisinde forma giyebildi. 1 Haziran’da kamp kadrona katıldığından beri ana kadrodan ayrı olarak sıkı bir bireysel iyileşme programını uyguluyor.
- Getty Images Sport
Marsch, sağlık durumuyla ilgili olumlu bir güncelleme yaptı
Grup aşamasının açılış maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilere konuşan Marsch, kaptanının iyileşme süreciyle ilgili kararı açıkladı. Marsch şunları söyledi: "Çarşamba günü ona MR çektirdik. Sonuçlar, neredeyse tamamen iyileştiğine dair çok olumlu işaretler gösterdi. Artık antrenman yoğunluğunu artırmaya hazırlanıyoruz. Bence her zamanki gibi kas sakatlıklarından çok iyi bir şekilde toparlanma yeteneği sergiliyor."
Bununla birlikte, eski Leeds United menajeri, yıldız oyuncusunun turnuvanın sonraki maçlarında forma giyme ihtimalini tamamen kapatmayı reddetti ve şunları ekledi: "Bence burada kendi özel fizyoterapistinin olması ve her gün vücudunun ihtiyaçlarına odaklanması çok yardımcı oldu. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde ve haftalarda süreci hızlandırabileceğimizi ve ona yakında burada katkı yapma şansı verebileceğimizi umuyoruz."
Bombito, form sorunu yaşamasına rağmen kadroda kaldı
Takım için büyük bir taktiksel kazanç olarak, stoper Moise Bombito, Ekim ayında Nice formasıyla bacağını kırmasına rağmen kadroda kalacak. Genç savunma oyuncusu Luc de Fougerolles’in başlangıçta onun yerini alması beklense de, Marsch Bombito’nun direncini övdü: “Geçtiğimiz ay boyunca, özellikle de son bir hafta içinde inanılmaz bir ilerleme kaydetti ve bu da onu kadroda tutmamız gerektiği kararını nispeten kolaylaştırdı.
"Yarın sahaya çıkmaya hazır olacak. Henüz yüzde 100 formunda değil ama maksimum hızına ulaştı. Antrenmanlarda her geçen gün daha da güçlendiğini ve geliştiğini gösterdi; artık futbolla ilgili davranışlara daha fazla odaklanabiliyor."
- Getty Images Sport
Grup aşamasının kritik maçları bizi bekliyor
Avrupa play-off'larında İtalya'yı eleyen dirençli Bosna-Hersek takımıyla oynadıkları ilk sınavın ardından, Marsch'ın takımı Vancouver'a gidecek. Ev sahibi takımlardan biri olan Kanada, eleme turlarındaki kaderini belirleyecek olan Katar ve İsviçre ile arka arkaya karşılaşacak. Davies nihayet sahalara dönebilene kadar, önümüzdeki maçların teknik zorlukları zayıflamış savunma hattını ciddi şekilde zorlayacağından, erken puan toplamak hayati önem taşıyor.