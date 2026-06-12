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Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Alphonso Davies, Dünya Kupası öncesinde sakatlık şokunu yaşarken, Kanada Bosna-Hersek maçında yıldız oyuncusundan yoksun kalacak

A. Davies
Kanada
Kanada - Bosna Hersek
Bosna Hersek
Dünya Kupası
Bayern Münih
Bundesliga

Kanada kaptanı Alphonso Davies, Bosna-Hersek ile oynanacak Dünya Kupası açılış maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Jesse Marsch, Bayern Münih’in sol bek oyuncusunun Mayıs ayında geçirdiği hamstring sakatlığından hâlâ iyileşme sürecinde olduğunu doğruladı. Bu büyük aksiliklere rağmen, turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Kanada, Davies’in grup aşamasının ilerleyen dönemlerinde sahalara döneceğine dair umudunu koruyor.

  • Kaptan, tarihi sezon açılış maçında forma giyemeyecek

    Ev sahibi takımlar, Bayern Münih’in Paris Saint-Germain ile oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yaşadığı hamstring sakatlığıyla boğuşan takımın sembolü olmadan Toronto Stadyumu’ndaki turnuvaya başlıyor. Davies, daha önce geçirdiği ön çapraz bağ yırtılması da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları nedeniyle Kanada’nın son 21 uluslararası maçından sadece ikisinde forma giyebildi. 1 Haziran’da kamp kadrona katıldığından beri ana kadrodan ayrı olarak sıkı bir bireysel iyileşme programını uyguluyor.

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    Marsch, sağlık durumuyla ilgili olumlu bir güncelleme yaptı

    Grup aşamasının açılış maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilere konuşan Marsch, kaptanının iyileşme süreciyle ilgili kararı açıkladı. Marsch şunları söyledi: "Çarşamba günü ona MR çektirdik. Sonuçlar, neredeyse tamamen iyileştiğine dair çok olumlu işaretler gösterdi. Artık antrenman yoğunluğunu artırmaya hazırlanıyoruz. Bence her zamanki gibi kas sakatlıklarından çok iyi bir şekilde toparlanma yeteneği sergiliyor."

    Bununla birlikte, eski Leeds United menajeri, yıldız oyuncusunun turnuvanın sonraki maçlarında forma giyme ihtimalini tamamen kapatmayı reddetti ve şunları ekledi: "Bence burada kendi özel fizyoterapistinin olması ve her gün vücudunun ihtiyaçlarına odaklanması çok yardımcı oldu. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde ve haftalarda süreci hızlandırabileceğimizi ve ona yakında burada katkı yapma şansı verebileceğimizi umuyoruz."

  • Bombito, form sorunu yaşamasına rağmen kadroda kaldı

    Takım için büyük bir taktiksel kazanç olarak, stoper Moise Bombito, Ekim ayında Nice formasıyla bacağını kırmasına rağmen kadroda kalacak. Genç savunma oyuncusu Luc de Fougerolles’in başlangıçta onun yerini alması beklense de, Marsch Bombito’nun direncini övdü: “Geçtiğimiz ay boyunca, özellikle de son bir hafta içinde inanılmaz bir ilerleme kaydetti ve bu da onu kadroda tutmamız gerektiği kararını nispeten kolaylaştırdı.

    "Yarın sahaya çıkmaya hazır olacak. Henüz yüzde 100 formunda değil ama maksimum hızına ulaştı. Antrenmanlarda her geçen gün daha da güçlendiğini ve geliştiğini gösterdi; artık futbolla ilgili davranışlara daha fazla odaklanabiliyor."

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    Grup aşamasının kritik maçları bizi bekliyor

    Avrupa play-off'larında İtalya'yı eleyen dirençli Bosna-Hersek takımıyla oynadıkları ilk sınavın ardından, Marsch'ın takımı Vancouver'a gidecek. Ev sahibi takımlardan biri olan Kanada, eleme turlarındaki kaderini belirleyecek olan Katar ve İsviçre ile arka arkaya karşılaşacak. Davies nihayet sahalara dönebilene kadar, önümüzdeki maçların teknik zorlukları zayıflamış savunma hattını ciddi şekilde zorlayacağından, erken puan toplamak hayati önem taşıyor.

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