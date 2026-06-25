"Alphonso Davies bir 'yem'di!" - Jesse Marsch, Kanada'nın İsviçre'ye yenilmesinden önce uygulanan aldatıcı maç öncesi taktiğini itiraf etti

Dünya Kupası’nın yüksek baskı ortamında her türlü psikolojik avantaj önemlidir. Kanada’nın Vancouver’da İsviçre’ye 2-1 yenilmesinin ardından Marsch, maç öncesinde Davies’in oynayabileceğine dair kamuoyuna yansıttığı iyimser tavrının hesaplı bir taktik olduğunu itiraf etti. Uzun süredir devam eden bir hamstring sakatlığıyla mücadele eden kaptan, Marsch’ın onun sahada yer alacağını ima etmesine rağmen maçın tamamını yedek kulübesinden izledi.

Marsch, “Alphonso henüz hazır değildi, bu yüzden onu biraz yem olarak kullandım,” dedi. “Bir sonraki maça hazır olacak.” Bu taktiğin ne kadar etkili olduğu sorulduğunda, eski Leeds United teknik direktörü şunları ekledi: “Basın toplantılarını dinledim ve Alphonso Davies hakkında üç soru soruldu; bu sayede en azından buna hazırlıklı olmak zorunda kaldılar.”