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"Alphonso Davies bir 'yem'di!" - Jesse Marsch, Kanada'nın İsviçre'ye yenilmesinden önce uygulanan aldatıcı maç öncesi taktiğini itiraf etti
Bir taktiksel zihin oyunu ortaya çıktı
Dünya Kupası’nın yüksek baskı ortamında her türlü psikolojik avantaj önemlidir. Kanada’nın Vancouver’da İsviçre’ye 2-1 yenilmesinin ardından Marsch, maç öncesinde Davies’in oynayabileceğine dair kamuoyuna yansıttığı iyimser tavrının hesaplı bir taktik olduğunu itiraf etti. Uzun süredir devam eden bir hamstring sakatlığıyla mücadele eden kaptan, Marsch’ın onun sahada yer alacağını ima etmesine rağmen maçın tamamını yedek kulübesinden izledi.
Marsch, “Alphonso henüz hazır değildi, bu yüzden onu biraz yem olarak kullandım,” dedi. “Bir sonraki maça hazır olacak.” Bu taktiğin ne kadar etkili olduğu sorulduğunda, eski Leeds United teknik direktörü şunları ekledi: “Basın toplantılarını dinledim ve Alphonso Davies hakkında üç soru soruldu; bu sayede en azından buna hazırlıklı olmak zorunda kaldılar.”
- Getty Images Sport
Marsch'ın manevrasına İsviçre'nin tepkisi
İsviçre milli takım teknik direktörü Murat Yakin, taktik antrenmanları sırasında bir hayalet peşinde koştuğunun ortaya çıkmasından hiç etkilenmemiş görünüyordu. İsviçreli teknik direktör, takımının bireylerden ziyade kolektif oyuna odaklandığını vurguladı; bu birey, Davies gibi yetenekli bir oyuncu olsa bile. Ancak, Bayern Münih’in kanat bekçisi gibi bir oyuncunun varlığının bazı hususları göz önünde bulundurmayı gerektirdiğini kabul etti.
Yakin, “Her zaman kaptanı da planlamaya dahil etmelisiniz,” diye açıkladı. “Farklı maçları ve farklı oyun tarzlarını incelemelisiniz. Yedek oyuncuları da göz önünde bulundurmalısınız. Elbette bu turnuva boyunca Davies’i inceledik, ancak sadece tek tek oyunculara yönelik hazırlık yapmadık. Şu anda sadece sahada olanlara göre tepki veriyoruz.”
Davies'in fiziksel durumuna ilişkin endişeler
Kanada, eleme turlarına girerken 25 yaşındaki oyuncunun fiziksel durumu hâlâ en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Davies, Mayıs ayı başlarında Bayern Münih formasıyla Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde oynarken hamstring yırtığı geçirdiğinden beri resmi bir maçta forma giymedi. Milli takımdaki yokluğu ise daha da uzun sürüyor; bu durum, Mart 2025’te ABD ile oynanan maçta geçirdiği bağ yaralanmasına kadar uzanıyor.
Oynama süresi az olmasına rağmen Marsch, yıldız oyuncusunun takımda olmasının psikolojik olarak ne kadar moral verici olduğunu vurgulamıştı. İsviçre maçı öncesinde şunları söyledi: “Maçta ondan neye ihtiyacımız olduğunu değerlendireceğiz. Kesinlikle onu maça sokmak istiyorum. Ve kaptanımızın, en iyi oyuncumuzun takıma geri dönmesinin hem fiziksel hem de futbol açısından, aynı zamanda zihinsel ve psikolojik olarak da büyük bir etkisi olacağını düşünüyorum. Bunun önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum.”
- Getty Images Sport
Eleme turlarına bakış
Mağlubiyete rağmen, Kanada B Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak yoluna devam ediyor. Bunun karşılığında, bu Pazar günü Los Angeles’ta A Grubu ikincisi Güney Afrika ile karşılaşacak. Şimdi tüm dikkatler, Davies’in nihayet sahalara dönebilecek mi, yoksa Marsch’ın Jacob Shaffelburg ve golcü Promise David gibi diğer seçeneklere mi güvenmek zorunda kalacağına odaklanmış durumda. Davies ise maçın bitiş düdüğünün ardından herhangi bir ipucu vermedi; kulağında telefonla karışık bölgedan geçerken basın mensuplarıyla konuşmayı reddetti.