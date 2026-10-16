Alphadjo Cisse, AC Milan formasıyla yaptığı muhteşem hat-trick’le uzun süredir kırılamayan İtalya rekorunu kırdı

Cisse, Eylül 1959'da 20 yıl 309 günlükken Milan formasıyla Olympiacos'a karşı üç gol atan ve altmış yılı aşkın süredir rekoru elinde tutan Giancarlo Danova'yı geride bıraktı. Cisse ayrıca, Filippo Inzaghi'nin Eylül 2002'de Deportivo La Coruña'ya karşı attığı üç golden bu yana Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk Milan oyuncusu oldu.

Genç İtalyan, maçın başlarında attığı kafa golüyle skoru açtı. İlk yarının sonlarına doğru yakın mesafeden bir gol daha atarak gol sayısını ikiye çıkardı. İkinci yarının başlamasından kısa süre sonra sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşla tarihi gecesini hat-trick'le tamamladı.

Cissé, bu başarısının ardından “Bu hat-trick'ten ve galibiyetten gerçekten çok mutluyum,” dedi. “Çok mutluyum ve bu formumu kesinlikle bir sonraki maça taşıyacağım.”