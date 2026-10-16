AFP
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Alphadjo Cisse, AC Milan formasıyla yaptığı muhteşem hat-trick’le uzun süredir kırılamayan İtalya rekorunu kırdı
Cisse için Avusturya'da tarihi gece
Cisse, Milan'ın perşembe günü Avrupa Ligi'nde Salzburg karşısında aldığı farklı 4-0'lık galibiyette Avrupa futbol tarihine adını yazdırdı. 19 yaşındaki yıldız, takımını net bir deplasman galibiyetine taşıyan olağanüstü performansıyla manşetlere çıktı.
19 yaş 358 günlükken Cisse, büyük bir Avrupa turnuvasında hat-trick yapan en genç İtalyan futbolcu oldu. Rekor kıran performansı, San Siro'da oynanan ilk tur maçında Benfica karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından toparlanan Ruben Amorim'in takımını kritik bir galibiyete taşıdı.
- AFP
Rekorlar kırmak ve kulüp efsaneleriyle aynı seviyeye ulaşmak
Cisse, Eylül 1959'da 20 yıl 309 günlükken Milan formasıyla Olympiacos'a karşı üç gol atan ve altmış yılı aşkın süredir rekoru elinde tutan Giancarlo Danova'yı geride bıraktı. Cisse ayrıca, Filippo Inzaghi'nin Eylül 2002'de Deportivo La Coruña'ya karşı attığı üç golden bu yana Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk Milan oyuncusu oldu.
Genç İtalyan, maçın başlarında attığı kafa golüyle skoru açtı. İlk yarının sonlarına doğru yakın mesafeden bir gol daha atarak gol sayısını ikiye çıkardı. İkinci yarının başlamasından kısa süre sonra sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşla tarihi gecesini hat-trick'le tamamladı.
Cissé, bu başarısının ardından “Bu hat-trick'ten ve galibiyetten gerçekten çok mutluyum,” dedi. “Çok mutluyum ve bu formumu kesinlikle bir sonraki maça taşıyacağım.”
Dikkat çekici çıkış sezonunu sürdürerek
Bu performans, hücum orta saha oyuncusunun Milan'daki etkileyici başlangıcını taçlandırdı. Şubat ayında sözleşme imzalayan Cisse, bu yaz yeni takım arkadaşlarına resmen katılmadan önce ikinci lig ekibi Catanzaro'da kiralık olarak forma giydi.
Genç oyuncu, bu sezon şimdiye kadar çıktığı beş Serie A maçında iki gol atarak A takımda kendine yer edindi. Ayrıca bu ayın başlarında Ermenistan karşısında İtalya 21 yaş altı millî takımı adına gol atarak uluslararası arenadaki yeteneğini de gösterdi.
- AFP
Yaklaşan zorluklar için ivme kazanmak
Cisse, gol yollarındaki başarılı performansını Milan'ın yurt içindeki ve kıta düzeyindeki yaklaşan maçlarına da taşımak istiyor. Hızlı yükselişi, ivme kazanmayı hedefleyen kulübün teknik direktörü Amorim'e etkili bir hücum silahı sunuyor.
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