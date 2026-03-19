Audi FIS Alpine Ski World Cup - Women's Super GGetty Images Sport

Alp disiplini, iniş genel klasmanı ve Dünya Kupası genel klasmanı: Emma Aicher, Lillehammer'da Kristal Küre'yi nasıl kazanabilir?

Emma Aicher, bu yılki Kayak Dünya Kupası Finali'nde iki Kristal Küre'yi birden kazanmayı hedefliyor. SPOX, bunu nasıl başarabileceğini sizlere anlatıyor.

Lillehammer'da yapılacak finalde (21-25 Mart), 22 yaşındaki sporcunun gözü tarihi bir hedefte: Emma Aicher, iki Kristal Küre'yi birden kazanma şansına sahip. İniş Dünya Kupası'nın küçük küresinin yanı sıra, genel Dünya Kupası şampiyonluğu da onun için artık parmaklarının ucunda.

SPOX, Emma Aicher'in Kristal Küreleri nasıl kazanabileceğini açıklıyor.

  • Alp Disiplini, İniş Genel Klasmanı ve Dünya Kupası Genel Klasmanı: Emma Aicher, Lillehammer'da İniş Kupası'nı nasıl kazanabilir?

    Dünya Kupası finali öncesinde, Emma Aicher'i iniş klasmanında lider konumdaki Laura Pirovano'dan sadece 28 puan ayırıyor. İtalyan sporcuyu yakalamak için Aicher'in son yarışta galip gelmesi veya ikinci olması ideal bir başlangıç noktası olacaktır – tabii ki, genel klasmanda Pirovano'dan en az iki sıra önde bitirmesi şartıyla.

    Emma Aicher, iniş klasmanında şampiyonluğu şu şekilde kazanabilir:

    • Birincilik durumunda: Pirovano en fazla üçüncü sırada yer alabilir.
    • İkinci olursa: Pirovano dördüncü sıradan daha öteye geçemez.
    • 3. sırada bitirirse: Pirovano en fazla dokuzuncu sırada yer alabilir.
    • 4. sırada: Pirovano en fazla 13. sırada yer alabilir.
    • 5. sırada: Pirovano en fazla 15. sırada yer alabilir.
    • 6. ila 9. sıralarda: Aicher, Pirovano tamamen elenirse (16. sıra veya daha kötü ya da yarış dışı kalırsa) kupayı kazanır.
    Alp disiplini, iniş genel klasmanı ve Dünya Kupası genel klasmanı: Emma Aicher, Lillehammer'da Dünya Kupası genel klasmanını nasıl kazanabilir?

    Mikaela Shiffrin, genel klasmanda şu anda 140 puanlık bir avantajla lider durumda. Kulağa çok gibi gelen bu fark, aslında Amerikalı sporcu için büyük bir güvenlik marjı değil. Birincilik 100 puan, diğer podyum sıralamaları ise sırasıyla 80 ve 60 puan kazandırdığı için, Emma Aicher Lillehammer’daki iniş ve süper dev slalom yarışlarında ikinci ve üçüncü olsaydı bu farkı kapatabilirdi.

    Aicher, hız disiplinlerinde bu sezon şimdiden beş galibiyet alarak favori konumunu açıkça pekiştirdi. Buna karşılık Shiffrin, iki yıldır iniş yarışlarına katılmıyor. Süper-G'yi de bu sezona kadar es geçmişti; Val di Fassa'da elde ettiği 23. sıra en iyi sonucuydu.

    Bu nedenle genel klasman şampiyonluğu, Hafjell'deki teknik disiplinlerde belirlenecek. 

    Emma Aicher genel Dünya Kupası'nı şu şekilde kazanabilir:

    • Kvitfjell iniş yarışı: Aicher 2. sıra (80 puan), Shiffrin 0 puan
    • Kvitfjell Süper-G: Aicher 2. sıra (80 puan), Shiffrin 0 puan
    • Hafjell dev slalom: Aicher 4. sıra (50 puan), Shiffrin 5. sıra (45 puan)
    • Hafjell Slalom: Aicher 2. sıra (80 puan), Shiffrin 1. sıra (100 puan)

    Emma Aicher, Maria Höfl-Riesch'ten (2011) bu yana genel klasmanı kazanan ilk Alman kayakçı olabilir. DSV tarihinde bu başarıyı elde eden dördüncü sporcu olacaktır.

  • Alp Disiplini, İniş Genel Klasmanı ve Dünya Kupası Genel Klasmanı: Emma Aicher, Lillehammer'da Dünya Kupası Genel Klasmanı'nı nasıl kazanabilir? - Canlı yayın

    Yarışların sonuçlarını ZDF kanalından takip edebilirsiniz. Yarışlar Eurosport'ta da yayınlanıyor; burada TV yayını ile internet yayını arasında seçim yapabilirsiniz. Ancak çevrimiçi olarak sadece discovery+, DAZN ve HBO Max gibi ücretli platformlar üzerinden izleyebilirsiniz. 

  • Alp Disiplini: Lillehammer'daki program

    TarihSaat Disiplin
    21 Mart Cumartesi12:30Kalkış
    22 Mart Pazar10:45Süper-G
    24 Mart Salı10:30Slalom (1. tur)
     13:30Slalom (2. tur)
    25 Mart Çarşamba09:30Dev slalom (1. tur)
     12:30Dev slalom (2. tur)