Alp disiplini, iniş genel klasmanı ve Dünya Kupası genel klasmanı: Emma Aicher, Lillehammer'da Kristal Küre'yi nasıl kazanabilir?

Mikaela Shiffrin, genel klasmanda şu anda 140 puanlık bir avantajla lider durumda. Kulağa çok gibi gelen bu fark, aslında Amerikalı sporcu için büyük bir güvenlik marjı değil. Birincilik 100 puan, diğer podyum sıralamaları ise sırasıyla 80 ve 60 puan kazandırdığı için, Emma Aicher Lillehammer’daki iniş ve süper dev slalom yarışlarında ikinci ve üçüncü olsaydı bu farkı kapatabilirdi.

Aicher, hız disiplinlerinde bu sezon şimdiden beş galibiyet alarak favori konumunu açıkça pekiştirdi. Buna karşılık Shiffrin, iki yıldır iniş yarışlarına katılmıyor. Süper-G'yi de bu sezona kadar es geçmişti; Val di Fassa'da elde ettiği 23. sıra en iyi sonucuydu.

Bu nedenle genel klasman şampiyonluğu, Hafjell'deki teknik disiplinlerde belirlenecek.

Emma Aicher genel Dünya Kupası'nı şu şekilde kazanabilir:

Kvitfjell iniş yarışı: Aicher 2. sıra (80 puan), Shiffrin 0 puan

Kvitfjell Süper-G: Aicher 2. sıra (80 puan), Shiffrin 0 puan

Hafjell dev slalom: Aicher 4. sıra (50 puan), Shiffrin 5. sıra (45 puan)

Hafjell Slalom: Aicher 2. sıra (80 puan), Shiffrin 1. sıra (100 puan)

Emma Aicher, Maria Höfl-Riesch'ten (2011) bu yana genel klasmanı kazanan ilk Alman kayakçı olabilir. DSV tarihinde bu başarıyı elde eden dördüncü sporcu olacaktır.