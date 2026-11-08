Xabi Alonso'nun Chelsea ile başlangıcı beklentileri karşılamadı; İngiltere Premier Lig mücadelesinde 10 hafta geride kalmasına rağmen İspanyol teknik adam, sonuçlardaki belirgin istikrarsızlık gölgesinde takıma beklenen görüntüyü kazandırmaktan hâlâ aciz durumda. Bunun son perdesi ise müsabakanın puan cetvelinin en dibinde yer alarak maça çıkan Sunderland karşısında alınan (1-0) mağlubiyet oldu. Böylece teknik adamın ve Chelsea'deki projesinin geleceğine dair soru işaretleri daha da arttı.

Chelsea'nin ilk 10 haftanın ardından bilançosu içaçıcı görünmüyor; takım yalnızca 5 galibiyet elde ederken, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu rakamlar, üst sıralar için yeniden mücadele etmeyi hedefleyen bir takım için güçlü bir başlangıcı yansıtmıyor. Özellikle de Chelsea bu sezon herhangi bir Avrupa kupasına katılmıyor; bu da ona, ek maçlar oynayan bazı rakiplerine kıyasla daha fazla dinlenme ve maçlara hazırlanma fırsatı veriyor.

Sunderland karşısında alınan yenilgi, Alonso üzerindeki baskıyı artırdı ve rekabet edebilecek bir takım kurma kapasitesine dair tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Özellikle de sorun yalnızca sonuçlarla ilgili değil; Chelsea'nin oyununda net bir kimliğin yokluğuna kadar uzanıyor. Bu da takımın neden tökezlediğine ve kulüp yönetiminin İspanyol teknik adama fikirlerini hayata geçirmesi için yeterli zamanı tanımaya ne kadar istekli olduğuna dair birçok soruyu beraberinde getiriyor.