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Xabi Alonso Florentino Perez Real Madrid 2025Getty Images
Çeviri:

Alonso'nun kimliksiz Chelsea'si ve Mourinho ile dirilen Real Madrid: Perez'in tartışmalı kararını yeniden gündeme taşıyan tezat

FEATURES
Analysis
Sunderland - Chelsea
Sunderland
Chelsea
Premier Lig
Real Madrid
X. Alonso
J. Mourinho
İngiltere
İspanya
Portekiz

Sunderland yenilgisi İspanyol teknik direktörü zor durumda bıraktı

Xabi Alonso'nun Chelsea ile başlangıcı beklentileri karşılamadı; İngiltere Premier Lig mücadelesinde 10 hafta geride kalmasına rağmen İspanyol teknik adam, sonuçlardaki belirgin istikrarsızlık gölgesinde takıma beklenen görüntüyü kazandırmaktan hâlâ aciz durumda. Bunun son perdesi ise müsabakanın puan cetvelinin en dibinde yer alarak maça çıkan Sunderland karşısında alınan (1-0) mağlubiyet oldu. Böylece teknik adamın ve Chelsea'deki projesinin geleceğine dair soru işaretleri daha da arttı.

Chelsea'nin ilk 10 haftanın ardından bilançosu içaçıcı görünmüyor; takım yalnızca 5 galibiyet elde ederken, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu rakamlar, üst sıralar için yeniden mücadele etmeyi hedefleyen bir takım için güçlü bir başlangıcı yansıtmıyor. Özellikle de Chelsea bu sezon herhangi bir Avrupa kupasına katılmıyor; bu da ona, ek maçlar oynayan bazı rakiplerine kıyasla daha fazla dinlenme ve maçlara hazırlanma fırsatı veriyor.

Sunderland karşısında alınan yenilgi, Alonso üzerindeki baskıyı artırdı ve rekabet edebilecek bir takım kurma kapasitesine dair tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Özellikle de sorun yalnızca sonuçlarla ilgili değil; Chelsea'nin oyununda net bir kimliğin yokluğuna kadar uzanıyor. Bu da takımın neden tökezlediğine ve kulüp yönetiminin İspanyol teknik adama fikirlerini hayata geçirmesi için yeterli zamanı tanımaya ne kadar istekli olduğuna dair birçok soruyu beraberinde getiriyor.

  • Sunderland v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Chelsea, Alonso ile net bir kimlik arayışında

    Göreve geldiği günden bu yana Xabi Alonso, Chelsea'ye henüz net bir teknik kimlik kazandırmayı başaramadı; zira takım hâlâ oyun tarzı ve ilk on bir açısından istikrar eksikliğinden mustarip. İspanyol teknik adamın üzerine inşa ettiği kimlik hâline geldiği söylenebilecek sabit bir planın izlerine rastlanmıyor. Ayrıca kadrodaki sürekli değişiklikler, fikirlerini hayata geçirebileceğine güvendiği grubu bulup bulamadığı konusunda soru işaretleri doğuruyor.

    Etkili sakatlıklar, takımın inşa sürecini sekteye uğratan sebeplerden biri olabilir; özellikle de hücum sistemine büyük katkı sağlayan João Pedro gibi önemli isimlerin yokluğunda. Zira bu denli önemli bir oyuncunun eksikliği, teknik adamı gerek isimler gerekse sahadaki roller bazında sık sık değişikliğe gitmeye zorlayabilir ve bu da Londra ekibinin içinde bulunduğu istikrarsızlık hâlinin bir kısmını açıklayabilir.

    Ancak sakatlıklar tek başına sonuçlardaki gerilemeyi açıklamaya yeterli görünmüyor. Alonso'dan beklenen, alternatif çözümler bulması ve Chelsea'ye, bazı oyuncularının yokluğunda bile koruyabileceği net bir karakter kazandırması. Özellikle de geniş bir oyuncu grubuna sahip olmak ona çok sayıda seçenek sunuyor ve bu tür durumların üstesinden gelmesine yardımcı olması gerekiyordu.

    Temel sorun ise şu: Chelsea, oyuncuların maçların çeşitli anlarında kendilerinden ne istendiğini net biçimde bildikleri bir aşamaya henüz ulaşmış değil. Bu da takımın maçtan maça farklı bir görüntü sergilemesine yol açıyor ve Alonso'yu, bu grubu sabit bir oyun anlayışına sahip, bütünlüklü bir takıma dönüştürebilme yeteneğini kanıtlaması için büyük bir meydan okumayla karşı karşıya bırakıyor.

  • Arsenal FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arteta ve Klopp örnek gösteriliyor: Chelsea yönetimi sabredecek mi?

    Şu an için en önemli soru yalnızca Xabi Alonso'nun sonuçları iyileştirme kabiliyetiyle ilgili değil, aynı zamanda Chelsea yönetiminin ona gerçek bir proje inşa etmesi için yeterli zamanı tanımaya ne kadar hazır olduğuyla da ilgili. Zira Avrupa futbolundaki başarılı deneyimler, bazı teknik direktörlerin fikirlerini uygulayabilmek ve takımlarını kupa yarışında rakip haline getirebilmek için yıllara ihtiyaç duyduğunu kanıtladı.

    Burada Mikel Arteta'nın Arsenal ile olan örneği öne çıkıyor. İspanyol teknik direktör, yaptığı işin meyvelerini toplamaya başlamadan ve Arsenal kupalar için en önemli rakiplerden biri haline gelmeden önce, takımı kendi fikirlerine uygun transferlerle güçlendirerek birkaç sezona ihtiyaç duydu; üstelik sonuçların kulüp taraftarlarının beklentileri düzeyinde olmadığı zor dönemlerden de geçtikten sonra.

    Jürgen Klopp'un Liverpool ile olan deneyimi de sabrın önemine dair bir başka örnek teşkil ediyor. Alman teknik direktör, kulübü yerel ve Avrupa arenasında eski konumuna taşımadan önce takımını inşa etmek ve oyuncularını geliştirmek için zamana ihtiyaç duydu. Bu da başarılı bir projenin birkaç ayda kurulmadığını; aksine net bir vizyona, sürekli desteğe ve başarısızlık dönemlerinde teknik direktöre duyulan güvene ihtiyaç duyduğunu teyit ediyor.

    Ancak Chelsea bu düzeyde istikrarlı bir yakın geçmişe sahip değil. Yönetimi, sonuçlar düşüşe geçtiğinde teknik direktörler hakkında hızlı kararlar almaya alışmış durumda. Bu da Alonso'yu zor bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Peki İspanyol teknik direktör projesini tamamlamak ve takımı ihtiyaç duyduğu oyuncularla güçlendirmek için gerçek bir fırsat elde edecek mi, yoksa devam eden istikrarsızlık teknik direktörleri görevden alma senaryolarını tekrar gündeme getirip, yönetimin mevcut proje tamamlanmadan yeni bir proje arayışına çıkmasına mı yol açacak?

    Bu nokta Alonso'nun geleceğini belirlemede belirleyici görünüyor. Çünkü herhangi bir teknik direktörlük deneyimini değerlendirmek, erken sonuçların ötesine bakmayı gerektiriyor. Buna karşılık, puan durumunun en altında yer alan bir takıma karşı alınan yenilginin baskının boyutunu artırdığını ve teknik direktörü önümüzdeki maçlarda net bir gelişme göstermeye mecbur bıraktığını da göz ardı etmek mümkün değil.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Chelsea'nin başlangıcı Florentino Perez'in kararı hakkında soru işaretleri doğuruyor

    Xabi Alonso'nun Chelsea'deki kötü başlangıcı, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yaklaşık bir yıl önce İspanyol teknik adamı görevden alma kararını, daha doğrusu takımın İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'ya mağlup olmasının ardından verdiği bu kararı yeniden değerlendirme kapısını aralıyor. Söz konusu karar o dönemde geniş tartışmalara yol açmış ve Kraliyet Kulübü'nün başkanı bu nedenle taraftarların ve takipçilerin büyük bir kesiminin eleştirilerine maruz kalmıştı.

    O dönemde birçok kişi, Alonso'nun Real Madrid'deki projesini tamamlamak için yeterli fırsatı bulamadığını ve görevden alınmasının aceleci olduğunu düşünmüştü. Özellikle de İspanyol teknik adamın, Bayer Leverkusen ile önceki deneyiminde elde ettiği başarıların ardından büyük beklentiler eşliğinde görevi devraldığı göz önüne alındığında. Ancak şu anda Chelsea'de yaşananlar, farklı bir soruyu yeniden gündeme getiriyor: Perez, Alonso'nun o aşamada Real Madrid büyüklüğünde bir takımı yönetmek için uygun niteliklere sahip olmadığını mı düşünüyordu?

    Chelsea'de yaşananlar, Perez'in kararının doğru olduğuna dair kesin bir kanıt olarak kabul edilemez. Zira her teknik direktörlük deneyiminin kendine özgü koşulları vardır. Ayrıca Alonso şu anda farklı bir ortamda ve imkanları ile özellikleri bakımından Real Madrid'de elinin altında bulunan oyunculardan farklı bir oyuncu grubuyla çalışıyor. Ancak net bir kimlik oturtma ve bir oyun tarzında istikrar sağlama konusundaki zorlukların tekrarlanması, onun şu anda büyük takımları yönetme kabiliyeti etrafında bazı soru işaretleri doğuruyor.

    Belki de Perez, Real Madrid'in kulübün doğası, baskıları ve anlık gereksinimleriyle başa çıkabilecek bir teknik adama ihtiyaç duyduğuna ve umut vadeden teknik fikirleri olsa bile Alonso'nun o aşamada uygun seçenek olmadığına ikna olmuştu. Bu, şu anda yaşananlar ışığında tartışılabilecek bir bakış açısı; ancak İspanyol teknik adamın Chelsea'deki deneyimine dair nihai yargının hâlâ erken olduğunu da göz ardı etmeden.

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    Mourinho, Real Madrid projesine liderlik ediyor: İki farklı deneyim arasında zorlu bir karşılaştırma

    Alonso'nun ayrılığının ardından Real Madrid, Jose Mourinho önderliğinde yeni bir dönemin başlamasından önce sezonun geri kalanını geçici teknik direktör olarak Alvaro Arbeloa ile geçirmeyi tercih etti. Mourinho, takımı tekrar doğru yola sokmayı hedefleyen bir proje çerçevesinde görevi devraldı ve zaman geçtikçe başarının izleri daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Özellikle geçtiğimiz milli ara döneminin sona ermesinin ardından takım bir dizi güçlü sonuç serisi yakaladı ve rakiplerine karşı kendisini yeniden kabul ettirmeyi başardı.

    Camp Nou'da oynanan El Clasico'da Barcelona'ya karşı alınan galibiyet (2-1), Real Madrid'in yaşadığı gelişmenin en belirgin göstergelerinden biriydi. Takım, deplasmanda kazanmayı başardığı bu karşılaşmada büyük maçlarla başa çıkabilme kabiliyetini kanıtladı ve Mourinho önderliğinde kişiliğinde meydana gelen gelişmenin boyutunu gözler önüne serdi. Böylece takım şu an rekabet edebilme kabiliyeti konusunda daha istikrarlı ve özgüvenli görünüyor.

    Buna karşılık Alonso, Chelsea ile hâlâ doğru yolu arıyor. Zira şimdiye kadar takımına gereken istikrarı sağlayacak kadroya ve oyun anlayışına ulaşmayı başaramadı. İki tecrübe arasındaki karşılaştırma güçlü bir şekilde gündemde; özellikle de Mourinho'nun nispeten kısa sürede Real Madrid'e net bir kimlik kazandırmayı başarmasına karşın İspanyol teknik adamın İngiltere'deki görevinde hâlâ zorluklarla karşılaşması bunu pekiştiriyor.

    Ancak bu karşılaştırmanın belli bir ölçüde nesnellik gerektirdiği de bir gerçek. Çünkü Real Madrid ile Chelsea arasında oyuncu kalitesi ve mevcut imkanlar bakımından yaşanan fark göz ardı edilemez. Real Madrid büyük maçları belirleyebilecek bir dizi oyuncuya sahipken, Chelsea hâlâ eksiksiz bir takım kurma aşamasında. Ayrıca her iki kulübü çevreleyen rekabetin doğası ve baskıların farklılığı, iki tecrübenin değerlendirilmesini sadece sonuçları karşılaştırmaktan çok daha karmaşık hale getiriyor.

    Sonuç olarak Chelsea'nin Sunderland karşısında aldığı mağlubiyet, Xabi Alonso için yeni bir alarm zili gibi görünüyor. Alonso artık projesinin izlerini, ister sonuçları iyileştirerek ister net bir teknik kimliğe ulaşarak, hızlı bir şekilde ortaya koymak zorunda. Chelsea yönetimi ona devam etme fırsatı verebilir, ancak kulübün doğası ve teknik direktörlerle olan geçmişi hata payını sınırlı kılıyor. Öte yandan Mourinho'nun Real Madrid ile olan tecrübesi ve Alonso'nun ayrılığını saran tartışmalar, önümüzdeki haftaların neyi ortaya koyacağı beklenirken sahnenin arka planında varlığını koruyor.