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Alonso’nun Chelsea’deki ilk basın toplantısı: Mourinho’nun yetkileri ve Fernandes’in geleceği hakkında neler söyledi?

Chelsea - Juventus
Chelsea
Juventus
Club Friendlies
Fulham - Chelsea
Fulham
Premier Lig
X. Alonso
C. Palmer
A. Garnacho
J. Mourinho
E. Fernandez
M. Palestra
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Olağanüstü blues yeteneği yeni teknik direktörü hayran bıraktı: As ilk on birde yer alacak

Chabi Alonso, Chelsea’de teknik direktör olarak göreve başladığından bu yana ilk basın toplantısını düzenledi. Toplantıda, görevinin yetki alanıyla ilgili birçok konuyu ele aldı; bazı yıldız oyunculara ilişkin görüşlerini paylaştı ve Blues’un orta saha oyuncusu Enzo Fernández’in geleceği hakkında da konuştu.

Alonso, geçen sezonu Real Madrid'in teknik direktörü olarak başlamış, ancak 12 Ocak'ta görevden alınmıştı. Bundan birkaç gün önce ise Chelsea, teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayırmıştı. ardından kulübün 21 yaş altı takımının teknik direktörü Callum McFarland'ı geçici olarak iki maç için görevlendirmişti. Onun yerine yaklaşık 3 ay boyunca Callum Rossignol geçti, ancak o da görevden alındı ve McFarland sezon sonuna kadar takımı yönetmek üzere geri döndü.

Chelsea, yeni teknik direktörün atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “İspanyol teknik direktör, Stamford Bridge’de dört yıllık bir sözleşme imzaladıktan sonra 1 Temmuz 2026’da görevine başlayacak” dedi.

  • Alonso’nun hedefleri: Hırs ve azim

    Basın toplantısı, yeni teknik direktörün medya ile ilk buluşmasında kendisine hoş geldin dilekleriyle başladı ve ilk soru, Stamford Bridge’de göreve başlamaya ne kadar hazır hissettiğine odaklandı.

    Alonso olumlu yanıt verdi ve şöyle devam etti: “Spor direktörleri ve teknik ekiple omuz omuza çalışmak istiyorum, çünkü bu grubun büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Doğru kararları almamız gerekiyor. Sağlam bir temel atıldı ve rekabet edebilmek için bu zihniyeti güçlendirmeye devam etmeliyiz.”

    Hedefleri ve neyi başarmak istediği sorulduğunda ise şunları söyledi: “Bu yolculuğun bir parçası olmak, nasıl oynamak istediğimiz ve maçlara nasıl yaklaşmak istediğimiz; işte benim hedefim bu. Tüm takımla birlikte bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Hala başlangıç aşamasındayız ve mutluyum, ama kesinlikle orada (Avrupa’da) olmak istiyorum. Chelsea’de olmak için bu hırsa ve azme sahip olmalısınız.”

    Oyuncuların tutkusu sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: “Yaptıkları işe heyecan duyuyorlar. Enerjinin iyi olduğunu ve coşkunun mevcut olduğunu görebilirsiniz. İyi hazırlanmalıyız, doğru zihniyeti oluşturmalıyız ve hafta sonu maçlarına hazır olmak için gerekli temelleri atmalıyız.”

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  • Avrupa turnuvalarından uzak kaldıktan sonra neler değişti?

    Oyuncularından ne beklediği konusunda Alonso şunları söyledi: “Büyük bir istek ve tutkuya ihtiyacımız var; gelişme arzusuna ihtiyacımız var. İngiltere Premier Ligi son derece rekabetçidir. İyi hazırlanmalıyız; detaylarda ve oynamak istedikleri tarzda kararlı olmalıyız. Ancak hepsinden daha önemli olan, bizim oyun tarzımızdır.”

    Takımın Avrupa kupalarında yer almaması konusunda ise bunun bazı şeyleri değiştirdiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Elbette küçük detaylarda değişiklikler oldu, ancak Ağustos ayında nasıl bir başlangıç yapmak istediğimize dair ana odak noktamız pek değişmedi. Spor direktörleriyle birlikte çalışıyoruz. Güçlendirmemiz gereken noktalar belli, ancak bunun üzerinde çalışıyoruz.” 

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  • Enzo Fernández’in geleceği… ve Mourinho’nun yetkileri

    Chelsea’nin yıldızı Enzo Fernández’in geleceği, geçen sezonun sonunda oyuncunun Bernabéu’ya transfer olmak istediğine dair imalarda bulunmasının ardından tartışmalara yol açmıştı; Ancak Real Madrid bu iddialardan uzak durdu ve resmi bir açıklamada, ne doğrudan ne de dolaylı olarak oyuncuya yönelik herhangi bir girişimde bulunmadığını vurguladı. Kulüp, Chelsea'nin Fernandes'i en az 120 milyon sterlin karşılığında bırakmayacağı söylentilerinin ardından, hem oyuncuya hem de Chelsea'ye saygı duyduğunu belirtti.

    Alonso, oyuncunun geleceği hakkında şunları söyledi: “Konuştuk, ancak bu hâlâ özel bir konu.” Üzerine baskı yapılarak oyuncunun Chelsea’de kalmasını isteyip istemediği sorulduğunda İspanyol teknik adam, “Evet” diye ekledi.

    Teknik direktör unvanı ve bu pozisyonun getirdiği geniş yetkilerle ilgili olarak ise şunları açıkladı: “Benim için bu, planlama ve antrenman seanslarında doğru kararları almak için birlikte çalıştığımız anlamına geliyor. Aynı şekilde, her pozisyon için takımı nasıl hazırlamak istediğimizi de kapsıyor. Anlaştık ve ne yapmak istediğimiz konusunda önceliklerimizi belirledik.”

    Bunun, daha önce Stamford Bridge’de José Mourinho’nun üstlendiği rolle benzerliği sorulduğunda ise şöyle dedi: “İngiltere Premier Ligi, dünyanın en rekabetçi ligidir. Bu görevi üstlenmek, birlikte gelişmek ve öğrenmek, Chelsea’nin tarihini tanımak için çok heyecanlıyım. Kulüp muazzam başarılara imza attı ve pek çok büyük oyuncu ile büyük teknik direktör barındırdı. Gurur duyuyorum, kendimi şanslı hissediyorum ve hazırım.”

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  • Palmer hakkındaki izlenimler… Balestra’nın uyum süreci… Ve savunma dizilişi

    Cole Palmer hakkındaki ilk izlenimlerine ilişkin olarak şunları söyledi: “Zaten birkaç antrenman seansı yaptık. İlk günden itibaren onun olağanüstü bir yetenek olduğu anlaşılıyor. Onun gibi bir oyuncu bulmak kolay değil; kalitesini, oyun stilini ve kararlarını hemen fark ediyorsunuz. Harika bir sezon geçirmek için iyi bir ruh hali ve olumlu bir zihniyete sahip olduğu için mutluyum; biz de ondan en iyi performansı ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. O, ilk 11'de yer alacak bir oyuncu olacak."

    Atalanta’dan gelen yeni sağ bek İtalyan Marco Balestra ve onun nasıl uyum sağlayabileceği konusunda ise şunları söyledi: “Modern futbolun gerektirdiği birçok harika özelliğe sahip. Dört ya da beş kişilik savunma hattında, sol kanatta oynayabilir. Premier Lig’e uyum sağlayana kadar onunla çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Rekabetçilik ve hırs açısından harika bir zihniyete sahip.”

    Arka beşli veya dörtlü dizilişiyle ilgili olarak ise şunları söyledi: “Aklımda bazı fikirler var. Bu benim işim. Cesur olmak ve iyi futbol oynamak istiyoruz, ancak iyi bir zihniyete ihtiyacımız var. Her an ne yapmamız gerektiğini bilmeliyiz; bu, iyi bir yol olacaktır.”

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  • Dünya Kupası... ve Garnacho'nun ayrılışı

    Dünya Kupası’na katılan oyuncularla ilgili olarak Blues’un teknik direktörü şunları söyledi: “Bu önceden planlanmıştı. Bazı oyuncularımızın hâlâ orada olması şaşırtıcı değil. Onlar adına mutluyum, çünkü unutulmaz bir deneyim yaşıyorlar. Sonuçta, umarım bir şampiyonumuz olur ve kutlama yaparız. Esnek davranmalıyız ve bazı oyuncularla hazırlıklarımızı hızlandırmamız gerekecek."

    Dünya Kupası hakkında genel olarak ise şunları vurguladı: “İspanya’nın maçlarını izlemek bana pek çok anıyı geri getiriyor; hem takım nedeniyle, hem de enerjileri ve maçı kontrol etme şekilleri yüzünden. İyimser olmak için pek çok nedenimiz var. Fransa karşısında izlemesi harika bir maç olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum.”

    Son olarak Alejandro Garnarcho’nun geleceği hakkında şunları söyledi: “Şey, durum şu ki spor direktörleriyle konuştuk. Başka kulüpler de ona ilgi gösteriyor. O yüzden işlerin nasıl gelişeceğini görelim. Ancak umarım diğer kulüpler açısından da her şey en iyi şekilde sonuçlanır.”

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