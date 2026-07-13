Alonso’nun Chelsea’deki ilk basın toplantısı: Mourinho’nun yetkileri ve Fernandes’in geleceği hakkında neler söyledi?

Chabi Alonso, Chelsea’de teknik direktör olarak göreve başladığından bu yana ilk basın toplantısını düzenledi. Toplantıda, görevinin yetki alanıyla ilgili birçok konuyu ele aldı; bazı yıldız oyunculara ilişkin görüşlerini paylaştı ve Blues’un orta saha oyuncusu Enzo Fernández’in geleceği hakkında da konuştu.

Alonso, geçen sezonu Real Madrid'in teknik direktörü olarak başlamış, ancak 12 Ocak'ta görevden alınmıştı. Bundan birkaç gün önce ise Chelsea, teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayırmıştı. ardından kulübün 21 yaş altı takımının teknik direktörü Callum McFarland'ı geçici olarak iki maç için görevlendirmişti. Onun yerine yaklaşık 3 ay boyunca Callum Rossignol geçti, ancak o da görevden alındı ve McFarland sezon sonuna kadar takımı yönetmek üzere geri döndü.

Chelsea, yeni teknik direktörün atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “İspanyol teknik direktör, Stamford Bridge’de dört yıllık bir sözleşme imzaladıktan sonra 1 Temmuz 2026’da görevine başlayacak” dedi.