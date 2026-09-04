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Alonso'nun aksine: Mourinho, Diomande konusunda Mastantuono senaryosundan kaçınıyor

FEATURES
Real Madrid
La Liga
Y. Diomande
J. Mourinho
X. Alonso
F. Mastantuono
İspanya

Mourinho, Güler ve Diaz'ın parlak performansına saygı gösterip Diomande konusunda acele etmiyor

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, Fildişi Sahilili oyuncusu Yan Diomande ile Franco Mastantuono'nun yaşadığı durumun tekrarlanmasını istemiyor ve bu nedenle onu ileride parlayabilmesi için koruyor. 

AS gazetesi, Diomande'nin Real Madrid'in bu sezon Espanyol, Real Sociedad ve Malaga karşısında La Liga'da oynadığı ilk üç maçta sırasıyla 25, 6 ve 26 dakika süre aldığını aktardı.

Sıradan bir taraftarın gözünden bu, Real Madrid tarihinin en pahalı transferi için oldukça az bir süre. Zira kulüp, onunla anlaşmak için 125 milyon euro ödedi.

Mourinho ise sakinliğini koruyor ve oyuncu için hazırladığı özel plana bağlı kalıyor. Bu plan, üzerindeki baskıyı hafifletmeye, ihtiyaç duyduğu zamana saygı göstermeye ve olayları aceleye getirerek projeyi bozmamaya dayanıyor.

Diomande'nin bu sezon Real Madrid'de hayati bir rol üstlenmesi ve kulübün transfer ettiği büyük yıldız olması bekleniyor. Ancak Mourinho, Malaga maçının ardından genç yıldıza dair düşüncesini şu sözlerle özetledi: "Adım adım ilerlemesi gerekiyor, çok ve iyi çalışıyor. Açık ve mütevazı biri, öğrenmek istiyor, takım arkadaşlarını dinliyor ve gelişecek."

Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "120 ya da 130 milyona bakamam... Ne kadar ödedik? Leipzig ile üst düzey bir sezon geçirmiş bir oyuncuya bakmam gerekiyor. Böyle devasa bir rakamdan bahsettiğimizde, gelir gelmez baştan itibaren tüm gücüyle patlayan birinden söz ediyoruz demektir. Ama durum böyle değil, o genç bir oyuncu. Sakinlik, işleri sade tutalım."

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  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho, düşünülmüş bir planla Diomande'yi koruyor

    Mourinho, Fildişili oyuncuyla ilişkisinde acele etmeyerek aynı anda iki hedefe ulaşıyor; bir yandan oyuncunun uyum sağlaması için ihtiyaç duyduğu zamana saygı gösteriyor.

    Diğer yandan ise teknik direktör, mükemmel bir hazırlık dönemi geçiren ve yıllar içinde takım kadrosundaki yerlerini kazanmayı başaran Arda Güler ve İbrahim Diaz gibi oyunculara adil davranıyor.

    Bu, örneğin Xabi Alonso'nun saygı göstermediği bir durumdu; kendisi, yeni gelen Mastantuono'yu Rodrygo ve yine Diaz, hatta Vinicius gibi oyuncular pahasına ön plana çıkarmıştı.

    İspanyol teknik direktör bu şekilde, sürekli ilk 11'de yer alacak kadar olgun olmayan Arjantinli oyuncusunu yıprattı ve soyunma odası üzerindeki kontrolünü de kaybetti.

    Mourinho ise planı sayesinde Diomande'yi ileride parlayabilmesi için koruyor; oyuncu, işler yolunda giderse ilk 11'e ulaşana kadar kademeli olarak daha fazla oynama süresi elde edecek, ancak baskı hissetmeden.

    Aynı zamanda Mourinho, Fildişili oyuncunun takım içindeki oyun dinamiklerini anlaması için ona antrenmanlarda önemli bir zaman ayırıyor.

    Oyuncuya gelince, o da durumu anladı, teknik direktörüne güveniyor ve gülümsemesini kaybetmedi; ayrıca daha önce en üst seviyede bir tecrübe yaşamış olmasına rağmen sakin görünüyor. Geçen sezon Leipzig ile Almanya Ligi'nde 34 maçın 33'ünde forma giymiş, bunların 28'ine ilk 11'de başlamış, 12 gol atmış ve 8 asist yapmıştı.

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