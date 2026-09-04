Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, Fildişi Sahilili oyuncusu Yan Diomande ile Franco Mastantuono'nun yaşadığı durumun tekrarlanmasını istemiyor ve bu nedenle onu ileride parlayabilmesi için koruyor.

AS gazetesi, Diomande'nin Real Madrid'in bu sezon Espanyol, Real Sociedad ve Malaga karşısında La Liga'da oynadığı ilk üç maçta sırasıyla 25, 6 ve 26 dakika süre aldığını aktardı.

Sıradan bir taraftarın gözünden bu, Real Madrid tarihinin en pahalı transferi için oldukça az bir süre. Zira kulüp, onunla anlaşmak için 125 milyon euro ödedi.

Mourinho ise sakinliğini koruyor ve oyuncu için hazırladığı özel plana bağlı kalıyor. Bu plan, üzerindeki baskıyı hafifletmeye, ihtiyaç duyduğu zamana saygı göstermeye ve olayları aceleye getirerek projeyi bozmamaya dayanıyor.

Diomande'nin bu sezon Real Madrid'de hayati bir rol üstlenmesi ve kulübün transfer ettiği büyük yıldız olması bekleniyor. Ancak Mourinho, Malaga maçının ardından genç yıldıza dair düşüncesini şu sözlerle özetledi: "Adım adım ilerlemesi gerekiyor, çok ve iyi çalışıyor. Açık ve mütevazı biri, öğrenmek istiyor, takım arkadaşlarını dinliyor ve gelişecek."

Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "120 ya da 130 milyona bakamam... Ne kadar ödedik? Leipzig ile üst düzey bir sezon geçirmiş bir oyuncuya bakmam gerekiyor. Böyle devasa bir rakamdan bahsettiğimizde, gelir gelmez baştan itibaren tüm gücüyle patlayan birinden söz ediyoruz demektir. Ama durum böyle değil, o genç bir oyuncu. Sakinlik, işleri sade tutalım."

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