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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Alonso ilk vuruşu yaptı ancak Arteta'nın kurduğu bahis tuzağına düştü

FEATURES
Arsenal - Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier Lig
M. Arteta
X. Alonso
C. Tzolis
K. Havertz
İngiltere
İspanya
Yunanistan
Almanya

77 saniye şampiyonu yıkamadı

Morgan Rogers'ın Chelsea'yi öne geçirmesi için yalnızca 77 saniye yetti, ancak Arsenal'in şampiyonluk unvanının sahibinin sadece maç istediği senaryoya göre gittiğinde yaptıklarıyla değil, erken bir darbe aldığında ve maçı yeniden inşa etmeye zorlandığında yaptıklarıyla da ölçüldüğünü kanıtlaması için 90 dakikadan fazlasına ihtiyacı oldu.

Londra derbisi, yalnızca büyük hedefleri olan iki takım arasındaki bir karşılaşma değil, aynı zamanda Arsenal'in farklı silahlara sahip bir rakip ve kimliğini hızla dayatmak isteyen yeni bir teknik direktör karşısında unvanını koruma kabiliyetinin erken bir sınavıydı. Chelsea güçlü başladı, ilk savunma karışıklığını değerlendirerek öne geçti, ancak Arsenal bu golün yapısını değiştirmesine ya da kendisini sinirli bir oyuna sürüklemesine izin vermedi.

Asıl fark bundan sonra ortaya çıktı: Arteta fikirlerinden tamamen vazgeçmeye değil, maç öncesinde seçtiği alanları ve rolleri daha iyi değerlendirmeye ihtiyaç duydu. Sonuç, Arsenal'in geriden gelerek 2-1 kazanması oldu, ancak daha da önemlisi maç, zaferi üç puandan çok daha fazlası haline getiren bir dizi taktiksel kararı gözler önüne serdi.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arteta'nın ilk kumarı: Havertz hücumun kalbinde

    Arteta'nın en dikkat çekici kararlarından biri, Kai Havertz'e forvet olarak asli bir rol vermekti. Bu karar birden fazla anlam taşıyordu; çünkü Havertz, iki stoper arasında sürekli var olmaya dayanan geleneksel bir santrfor değil, ceza sahasından çıkabilen, topu boşluklarda karşılayabilen, hava toplarına girebilen ve ardından uygun zamanlamayla yeniden ceza sahasına dönebilen bir oyuncu.

    İşte Arsenal'in Chelsea karşısında tam olarak ihtiyaç duyduğu şey buydu. Londra ekibi zaman zaman iyi savundu, dolayısıyla ceza sahasının önüne yapılacak basit bir pasla bu savunmayı geçmek zordu. Arsenal, savunmacıları yerlerinden çekebilecek ve aynı zamanda takıma ceza sahası içinde varlık kazandırabilecek bir forvete ihtiyaç duyuyordu.

    Havertz her iki rolü de üstlendi. Beraberlik golü yalnızca isabetli bir şuttan ibaret değil, hareket biçiminin doğrudan bir sonucuydu. Topu ceza sahası sınırına yakın bir noktada aldı, uygun boşluğa doğru hareket etti ve akıllı bir vuruşla atağı tamamladı.

    Ancak gerçek değeri ikinci golde ortaya çıktı. Topa ulaşıp atağı kendisi bitirmeye çalışmak yerine, topu zekice arkasındaki boşluğu değerlendiren ve öne geçiren golü kaydeden Martin Ödegaard'a bıraktı.

    İstatistikleri de bunu destekliyor. Havertz, ikisi isabetli olmak üzere üç şut çekti, Chelsea'nin ceza sahası içinde topa 10 kez dokundu; bu, maçtaki oyuncular arasındaki en yüksek rakamdı. Ayrıca üç gol pozisyonu hazırladı, dört hava topu mücadelesini kazandı ve iki faul kazandı.

    Bu nedenle performansının değerlendirilmesi sadece golle sınırlı kalmamalı. Alman oyuncu bir hücum dayanak noktasıydı ve Arsenal'in Chelsea savunmasını sabitlemesine, onu aynı anda birden fazla tehditle uğraşmaya zorlamasına yardımcı oldu.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ödegaard özgürleşiyor: Lewis-Skelly, Arteta'ya orta sahanın anahtarını veriyor

    Arsenal'in görünümünde belki de en etkili karar, Myles Lewis-Skelly'yi Declan Rice'ın yanında kullanmak oldu; bu sayede Martin Ödegaard daha serbest hareket edebildi. Bu, yalnızca bir oyuncunun mevkisini bir başkasıyla değiştirme meselesi değil; görevlerin yeniden dağıtılmasıydı.

    Ödegaard daha geride oynadığında, topu oyuna çıkarma işine katılmak, baskı altında topu almak ve top kaybedildiğinde onun ardından geri dönmek zorunda kalıyor. Ancak arkasında, Rice'ın yanında boşlukları kapatabilecek bir oyuncu bulduğunda, en etkili olduğu bölgelerde kalabiliyor: çizgiler arasında, yarı alanlarda ve ceza sahasının sınırında.

    İşte olan da buydu. Ödegaard son üçlü bölgede daha fazla varlık gösterdi, aynı zamanda baskı yapma ve topu geri kazanma rolünü de kaybetmedi. Rakamlar bunu açıkça yansıtıyor: 65 top teması, 54 pasın 48'i isabetli, çizgileri kıran 16 pas, son üçlü bölgede 6 pas, yaratılan 4 fırsat -bunlardan ikisi net gol fırsatı- ve 3 başarılı ikili mücadele.

    Bu rakamlar yalnızca gol anında ortaya çıkan bir oyuncuyu değil, maçın temposunu kontrol etmeye katılan bir oyuncuyu tarif ediyor. Daha da önemlisi, golü Arteta'nın imzasını açıkça taşıyan kolektif bir atağın ürünüydü. Hareket rastgele değildi; oyuncular arasında rotasyon, savunmacıların yerlerinden çekilmesi ve Chelsea'nin ilk baskı hattının arkasında beliren boşluğun kullanılması vardı. Ödegaard atağın yalnızca bitiricisi değil, onu kuran mekanizmanın bir parçasıydı.

  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arsenal, Rogers'ın golünden sonra neden çökmedi?

    Erken gelen gol, Arsenal'e bambaşka bir maç dayatabilirdi. Chelsea psikolojik üstünlüğü ele geçirdi ve artık daha derin bölgelerde savunma yapıp geçiş oyununa güvenebilir hale gelmişti; Arsenal ise oyunu kurma sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldı. Ancak Arteta en yaygın tuzağa düşmeyi reddetti: kaliteyi artırmadan hızı artırmak.

    Arsenal, topları rastgele ceza sahasına yollayan bir takıma dönüşmedi ve arkadan oyun kurmaktan vazgeçmedi; aksine topu dolaştırmaya ve Chelsea savunmasını harekete geçirmek için doğru anı beklemeye devam etti.

    Bu yön son derece önemli; çünkü güçlü bir rakip karşısında erken öne geçilen takımlar, beraberlik peşinde koşarken pozisyonlarını kaybetmeye meyillidir. Arsenal ise neredeyse bunun tam tersini yaptı; hatları arasındaki mesafeleri korudu, baskısını yavaş yavaş artırdı ve kanatları ile ara bölgeleri kullanmaya devam etti. İşte takımın kişiliği, başka her istatistikten daha çok burada ortaya çıktı.

    Chelsea'nin en tehlikeli anları da maçın sonunda geldi; özellikle Estêvão'nun David Raya'yı önemli bir müdahaleye zorlayan girişimi. Bu kurtarış önemsiz bir ayrıntı değildi; çünkü tek bir golün Arsenal'in yaptığı tüm işi silip atmaya yeteceği bir aşamada geldi. Bu da takımın kişiliğinin bir başka yönünü yansıtıyor: inisiyatiften sonucu yönetmeye, konsantrasyonu kaybetmeden geçebilme yeteneği.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tzolis: Farkı yaratan tercih

    Christos Tzolis'in Eberechi Eze ve Nicolas Madueke'nin önünde tercih edilmesi, maç öncesinde önemsiz gibi görünebilecek kararlardan biriydi, ancak değerini oyun sırasında kazandı. Tzolis, topu bekleyen sabit bir kanat oyuncusu olarak oynamadı; aksine oyun kuruluşuna katılmak ve iç bölgelere girmek için sürekli hareket etti.

    Bu hareketler Arsenal'in hücumuna yeni bir boyut kattı; iç bölgedeki varlığı, Ödegaard ve Havertz ile pas üçgenleri oluşturmaya olanak sağlarken, Chelsea savunmasını baskıya kimin çıkacağı ve kimin yerinde kalacağı konusunda zor kararlar almaya zorladı.

    Rakamlar katkısının boyutunu doğruluyor: 90 dakika oynadı, topa 54 kez dokundu, 43 pasın 37'sini tamamladı, altı ikili mücadele kazandı, topu beş kez geri kazandı ve biri gole dönüşen olmak üzere dört gol pozisyonu yarattı; buna iki başarılı uzun pas da eklendi.

    En önemlisi de ikinci gole doğrudan katkı sağlamasıydı. İşte burada, etkisini çalım sayısıyla ölçen kanat oyuncusu ile sisteme hizmet eden kanat oyuncusu arasındaki fark ortaya çıkıyor. Tzolis'in etkili olmak için on bireysel deneme yapmasına gerek yoktu; hareketleri ve pasları, Chelsea savunmasını çözme sürecinin bir parçasıydı.

  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Chelsea kötü oyun yüzünden kaybetmedi

    Maçı Arsenal'in geri dönüşüne indirgemek kolay olsa da bu, Chelsea'ye hakkını vermez. Takım, öne geçtikten sonra da tehlikeli olmayı sürdürdü ve Arsenal skoru tersine çevirmeden önce maçı bitirebilecek net fırsatlar yakaladı.

    Rogers bir gol daha eklemenin eşiğine geldi, Pedro Neto'nun girişimi ise direğe çarptı; bunlardan birinin değerlendirilmesi maçın tüm seyrini değiştirebilirdi.

    Dolayısıyla sorun, Chelsea'nin tehlike yaratma kapasitesinde değil, üstünlük anlarını rahat bir farka dönüştürememesindeydi. İki takım arasındaki fark da tam burada okunabilir.

    Chelsea daha çok bireysel ana ve hızlı geçişe dayanırken, Arsenal fırsat üretmek için daha istikrarlı mekanizmalara sahipti. 

    Arsenal bir gole ihtiyaç duyduğunda ona ulaşmak için birden fazla yolu vardı; Chelsea ise üstünlüğünü yeniden ele geçirmeye ihtiyaç duyduğunda aynı alanı bulamadı. Bu da uzun bir yarışta belirleyici olabilecek bir nokta.

  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Şampiyon karakteri: Asıl fark

    Arsenal'in galibiyetini yalnızca bir "remontada" olarak nitelendirmek, öncesindeki taktiksel çalışmanın değerini küçümsemek anlamına gelir. Arteta iç içe geçen birçok karar aldı: "Havertz'i santrfor mevkiinde tercih etti, Ödegaard'a daha fazla özgürlük tanıdı, Lewis-Skelly'yi ortaya kaydırdı, kanatta Zubimendi'yi seçti ve savunmada Saliba'ya güvendi."

    Alınan her karar, bir diğer kararı da etkiledi. Ödegaard'ın özgürlüğü, orta sahanın sağladığı denge olmadan aynı ölçüde mümkün olamazdı. Havertz'in hareketleri, Ödegaard'ın bölgeye ulaşabilmesi sayesinde daha etkili hale geldi. Zubimendi ise Chelsea savunmasını birden fazla seçenekle karşı karşıya bırakan ek pas açıları oluşturmaya yardımcı oldu. Maçın okunmasındaki en önemli nokta da bu: "Arteta tek bir karar sayesinde kazanmadı; kararları birbirini tamamladığı için kazandı."

    Sonuçta skor, Arsenal'in 2-1 kazandığını söylüyor; ancak maç bundan çok daha fazlasını anlatıyor. Takım yaklaşık ikinci dakikada bir gol yedi, buna rağmen yapısını kaybetmedi. Önce geriye düştü, sonra beraberliği yakaladı, ardından öne geçti ve son dakikaların baskısına dayandı. Bu sıralama, bir şampiyonluğu savunan takım için son derece önemli. Sezon, takımın en iyi halinde olduğu maçlarla değil, işlerin karmaşıklaştığı maçlarla belirlenir. İşte bu yüzden Chelsea galibiyeti, üç puanın ötesinde bir değer taşıyor.

    Arsenal kusursuz bir maç ortaya koymadı; Chelsea'ye fırsatlar bıraktı, maçı erken kapatamadı ve sonlarda yaptığı bazı hataların bedelini ödeyebilirdi. Ama kusursuzluktan daha önemli bir şeye sahipti: "Esneklik. Dizilişte esneklik, rollerde esneklik ve maçın senaryosuyla başa çıkmada esneklik." Arteta'nın kumarlarını başarılı kılan da tam olarak buydu.

    Havertz hücumu yönetebileceğini kanıtladı, Ödegaard planın kendisine sunduğu alanı değerlendirdi, Zubimendi tercih edilmesinin bir kumar olmadığını gösterdi, Lewis-Skelly orta sahada rollerin yeniden dağıtılmasına yardımcı oldu; Raya ise hatanın yasak olduğu anlarda takımının üstünlüğünü korudu.

    Chelsea ise mağlubiyete rağmen, büyükleri rahatsız edecek kadar donanıma sahip olduğunu teyit etti; ancak anlarını en yüksek verimle değerlendirmesi gereken maçı kaybetti. Bu yüzden Londra derbisinin büyük isimlerin belirlediği bir karşılaşma değil, "detayların kalitesinin" belirlediği bir maç olduğu söylenebilir.

    Başlangıç Chelsea'nindi. Maç ise Arsenal'in oldu. İkisi arasındaki fark, Arteta ile oyuncularının planı gerçeğe dönüştürme, ardından kimliklerini kaybetmeden maçın değişimleriyle başa çıkma becerisindeydi. Arteta'nın kumarları tuttu; ama daha da önemlisi, Arsenal işlerin lehine başlamadığı zamanlarda bile nasıl kazanacağını bilen bir takımın kişiliğine sahip olduğunu kanıtladı.

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