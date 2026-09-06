Morgan Rogers'ın Chelsea'yi öne geçirmesi için yalnızca 77 saniye yetti, ancak Arsenal'in şampiyonluk unvanının sahibinin sadece maç istediği senaryoya göre gittiğinde yaptıklarıyla değil, erken bir darbe aldığında ve maçı yeniden inşa etmeye zorlandığında yaptıklarıyla da ölçüldüğünü kanıtlaması için 90 dakikadan fazlasına ihtiyacı oldu.

Londra derbisi, yalnızca büyük hedefleri olan iki takım arasındaki bir karşılaşma değil, aynı zamanda Arsenal'in farklı silahlara sahip bir rakip ve kimliğini hızla dayatmak isteyen yeni bir teknik direktör karşısında unvanını koruma kabiliyetinin erken bir sınavıydı. Chelsea güçlü başladı, ilk savunma karışıklığını değerlendirerek öne geçti, ancak Arsenal bu golün yapısını değiştirmesine ya da kendisini sinirli bir oyuna sürüklemesine izin vermedi.

Asıl fark bundan sonra ortaya çıktı: Arteta fikirlerinden tamamen vazgeçmeye değil, maç öncesinde seçtiği alanları ve rolleri daha iyi değerlendirmeye ihtiyaç duydu. Sonuç, Arsenal'in geriden gelerek 2-1 kazanması oldu, ancak daha da önemlisi maç, zaferi üç puandan çok daha fazlası haline getiren bir dizi taktiksel kararı gözler önüne serdi.

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