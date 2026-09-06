Arsenal'in galibiyetini yalnızca bir "remontada" olarak nitelendirmek, öncesindeki taktiksel çalışmanın değerini küçümsemek anlamına gelir. Arteta iç içe geçen birçok karar aldı: "Havertz'i santrfor mevkiinde tercih etti, Ödegaard'a daha fazla özgürlük tanıdı, Lewis-Skelly'yi ortaya kaydırdı, kanatta Zubimendi'yi seçti ve savunmada Saliba'ya güvendi."
Alınan her karar, bir diğer kararı da etkiledi. Ödegaard'ın özgürlüğü, orta sahanın sağladığı denge olmadan aynı ölçüde mümkün olamazdı. Havertz'in hareketleri, Ödegaard'ın bölgeye ulaşabilmesi sayesinde daha etkili hale geldi. Zubimendi ise Chelsea savunmasını birden fazla seçenekle karşı karşıya bırakan ek pas açıları oluşturmaya yardımcı oldu. Maçın okunmasındaki en önemli nokta da bu: "Arteta tek bir karar sayesinde kazanmadı; kararları birbirini tamamladığı için kazandı."
Sonuçta skor, Arsenal'in 2-1 kazandığını söylüyor; ancak maç bundan çok daha fazlasını anlatıyor. Takım yaklaşık ikinci dakikada bir gol yedi, buna rağmen yapısını kaybetmedi. Önce geriye düştü, sonra beraberliği yakaladı, ardından öne geçti ve son dakikaların baskısına dayandı. Bu sıralama, bir şampiyonluğu savunan takım için son derece önemli. Sezon, takımın en iyi halinde olduğu maçlarla değil, işlerin karmaşıklaştığı maçlarla belirlenir. İşte bu yüzden Chelsea galibiyeti, üç puanın ötesinde bir değer taşıyor.
Arsenal kusursuz bir maç ortaya koymadı; Chelsea'ye fırsatlar bıraktı, maçı erken kapatamadı ve sonlarda yaptığı bazı hataların bedelini ödeyebilirdi. Ama kusursuzluktan daha önemli bir şeye sahipti: "Esneklik. Dizilişte esneklik, rollerde esneklik ve maçın senaryosuyla başa çıkmada esneklik." Arteta'nın kumarlarını başarılı kılan da tam olarak buydu.
Havertz hücumu yönetebileceğini kanıtladı, Ödegaard planın kendisine sunduğu alanı değerlendirdi, Zubimendi tercih edilmesinin bir kumar olmadığını gösterdi, Lewis-Skelly orta sahada rollerin yeniden dağıtılmasına yardımcı oldu; Raya ise hatanın yasak olduğu anlarda takımının üstünlüğünü korudu.
Chelsea ise mağlubiyete rağmen, büyükleri rahatsız edecek kadar donanıma sahip olduğunu teyit etti; ancak anlarını en yüksek verimle değerlendirmesi gereken maçı kaybetti. Bu yüzden Londra derbisinin büyük isimlerin belirlediği bir karşılaşma değil, "detayların kalitesinin" belirlediği bir maç olduğu söylenebilir.
Başlangıç Chelsea'nindi. Maç ise Arsenal'in oldu. İkisi arasındaki fark, Arteta ile oyuncularının planı gerçeğe dönüştürme, ardından kimliklerini kaybetmeden maçın değişimleriyle başa çıkma becerisindeydi. Arteta'nın kumarları tuttu; ama daha da önemlisi, Arsenal işlerin lehine başlamadığı zamanlarda bile nasıl kazanacağını bilen bir takımın kişiliğine sahip olduğunu kanıtladı.