Football London sitesinin aktardığına göre Alonso şunları söyledi: "Bugünkü gibi iki güzel gol attığında ondan son derece memnun oluyoruz. Ama goller bir yana, birçok iyi şey de yaptı. Bugünkü performansının çok eksiksiz olduğunu düşünüyorum. Maçın büyük bölümünde kontrol bizdeydi, bu yüzden memnunum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk yarıdaki bazı durumlar dışında savunmada da iyi bir istikrarımız var."

İkinci yarıda yaşanan bir miktar endişe hakkında ise şunları söyledi: "Bir gol yedikten sonra (3-1), dördüncü golü atana kadar 8 dakika boyunca kontrol bizde değildi, ama genel olarak maçtan ve performanstan memnunum. Gelecek adına birçok olumlu şey ve üzerinde devam etmemiz gereken başka konular var."

Henderson'ın rolü hakkında ise şunları ekledi: "Goller bir yana, gerçek bir orta saha oyuncusu performansı sergiledi, her zaman oyunun içindeydi ve takım arkadaşlarına çözümler sunuyordu. Herkesle iletişim kuruyor. Moi'nin (Caicedo) 65 dakika oynaması önemliydi. Bugün birçok iyi haber var."

Henderson ile Caicedo arasındaki ortaklığa dair ise Alonso şunları açıkladı: "İkisi de özellikleri bakımından farklı. Pozisyon alma açısından birbirlerine çok iyi yardımcı oluyorlar. Ayrıca varlıklarını hissettiriyor ve istikrar sağlıyorlar. Diğerlerine yardımcı olacak olanlar onlar olacak. Savunmada da iyi bir denge sağlıyorlar. Bu bölgeyi güçlü kılmamız esastır."