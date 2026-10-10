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Alonso, Chelsea olgusunu açıklamakta zorlanıyor: Benim hiçbir katkım yok, 8 dakika bizi endişelendirdi

Chelsea - AFC Bournemouth
Chelsea
AFC Bournemouth
Premier Lig
X. Alonso
C. Palmer
J. Henderson
M. Rogers
M. Caicedo
R. James
İngiltere
İspanya
Ekvador

Chelsea'nin teknik direktöründen Bournemouth galibiyeti sonrası: Henderson her şeyi yaptı, James'in sorunu ise bu

Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, bugün cumartesi günü Premier Lig'de Bournemouth'u 5-1 mağlup etmelerinin ardından takımının performansından tam anlamıyla memnun olduğunu dile getirdi.

Alonso, Jordan Henderson'ın "çok yönlü" performansını, Moisés Caicedo'nun dönüşünü ve Morgan Rogers'ın zihniyetini övdü; ayrıca Cole Palmer'ın sözleşmesinin uzatılmasının ardından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Alonso, maç sonrası basın toplantısına bugün iki gol atıp bir asist yapan Jordan Henderson'ın parlak performansından bahsederek başladı.

  • Eksiksiz performans: Henderson her şeyi yaptı

    Football London sitesinin aktardığına göre Alonso şunları söyledi: "Bugünkü gibi iki güzel gol attığında ondan son derece memnun oluyoruz. Ama goller bir yana, birçok iyi şey de yaptı. Bugünkü performansının çok eksiksiz olduğunu düşünüyorum. Maçın büyük bölümünde kontrol bizdeydi, bu yüzden memnunum."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk yarıdaki bazı durumlar dışında savunmada da iyi bir istikrarımız var."

    İkinci yarıda yaşanan bir miktar endişe hakkında ise şunları söyledi: "Bir gol yedikten sonra (3-1), dördüncü golü atana kadar 8 dakika boyunca kontrol bizde değildi, ama genel olarak maçtan ve performanstan memnunum. Gelecek adına birçok olumlu şey ve üzerinde devam etmemiz gereken başka konular var."

    Henderson'ın rolü hakkında ise şunları ekledi: "Goller bir yana, gerçek bir orta saha oyuncusu performansı sergiledi, her zaman oyunun içindeydi ve takım arkadaşlarına çözümler sunuyordu. Herkesle iletişim kuruyor. Moi'nin (Caicedo) 65 dakika oynaması önemliydi. Bugün birçok iyi haber var."

    Henderson ile Caicedo arasındaki ortaklığa dair ise Alonso şunları açıkladı: "İkisi de özellikleri bakımından farklı. Pozisyon alma açısından birbirlerine çok iyi yardımcı oluyorlar. Ayrıca varlıklarını hissettiriyor ve istikrar sağlıyorlar. Diğerlerine yardımcı olacak olanlar onlar olacak. Savunmada da iyi bir denge sağlıyorlar. Bu bölgeyi güçlü kılmamız esastır."

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  • Chelsea fenomeni: açıklaması yok

    Caicedo'nun geri dönüşüyle ilgili şunları söyledi: "Plan, maçın tamamını oynamaması yönündeydi. Her ne kadar sahada olmasını her zaman istesek de. İyi bir performans sergiledi. Onunla orta sahada daha iyi oluyoruz. Bu, üzerine inşa edebileceğimiz bir şey."

    Erken gol atma olgusuyla ilgili ise Alonso şöyle konuştu: "Bununla bir ilgim yok, dolayısıyla bir cevabım da yok. Her zaman maça iyi bir enerjiyle başlamayı denemekten bahsediyoruz, ancak bir açıklamam yok ve herhangi bir övgüyü de hak etmiyorum. Daha önce hiç bu kadar kısa bir sürede bu sayıda erken gol atmak başıma gelmemişti."

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  • Palmer sözleşmesi: Rodgers'ın zihniyeti ve James'in sakatlığı

    Cole Palmer'ın sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili olarak şunları vurguladı: "Ondan memnunuz. Kulüp adına da mutluyuz. Eminim taraftarlar da mutludur. Ona destek olmalı ve yardım etmeliyiz. İnşa etmeye başladığımız şey bu ve her açıdan önemli."

    Şunları ekledi: "Gençken en iyi oyuncuları yıllarca elinizde tutmak istersiniz. Cole'un uzun yıllar boyunca üst düzey bir oyuncu olacağına inanıyoruz; burada ne kadar uzun kalırsa o kadar iyi. Sözleşme işlerinin adamı ben değilim (gülüyor)."

    Morgan Rogers hakkında ise şöyle konuştu: "Genç, dinamik, güçlü, hızlı; son derece eksiksiz, modern bir futbolcu. Etkinliği de yüksek ve bu çok önemli. Dinamik görünüyor ve keyif alıyor. Takım arkadaşlarıyla iyi anlaşıyor. Büyük bir etkisi var."

    Reece James'in sakatlığına gelince, Alonso şunları açıkladı: "Bir şey hissetti ve öğleden sonranın ilerleyen saatlerinde testler yaptık. Dizinde ufak sorunlar var. Ne kadar süreceğini göreceğiz ve durumu haftadan haftaya değerlendireceğiz."

    Henderson'ın iki, Joao Pedro'nun iki gol atmasının ve buna ek olarak Morgan Rogers'ın attığı golün ardından gelen bu galibiyet, Chelsea'nin ligde ağustos sonundan bu yana aldığı ilk galibiyet oldu ve takımı geçici olarak ilk beş sıraya taşıdı.

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