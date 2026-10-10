Cole Palmer'ın sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili olarak şunları vurguladı: "Ondan memnunuz. Kulüp adına da mutluyuz. Eminim taraftarlar da mutludur. Ona destek olmalı ve yardım etmeliyiz. İnşa etmeye başladığımız şey bu ve her açıdan önemli."
Şunları ekledi: "Gençken en iyi oyuncuları yıllarca elinizde tutmak istersiniz. Cole'un uzun yıllar boyunca üst düzey bir oyuncu olacağına inanıyoruz; burada ne kadar uzun kalırsa o kadar iyi. Sözleşme işlerinin adamı ben değilim (gülüyor)."
Morgan Rogers hakkında ise şöyle konuştu: "Genç, dinamik, güçlü, hızlı; son derece eksiksiz, modern bir futbolcu. Etkinliği de yüksek ve bu çok önemli. Dinamik görünüyor ve keyif alıyor. Takım arkadaşlarıyla iyi anlaşıyor. Büyük bir etkisi var."
Reece James'in sakatlığına gelince, Alonso şunları açıkladı: "Bir şey hissetti ve öğleden sonranın ilerleyen saatlerinde testler yaptık. Dizinde ufak sorunlar var. Ne kadar süreceğini göreceğiz ve durumu haftadan haftaya değerlendireceğiz."
Henderson'ın iki, Joao Pedro'nun iki gol atmasının ve buna ek olarak Morgan Rogers'ın attığı golün ardından gelen bu galibiyet, Chelsea'nin ligde ağustos sonundan bu yana aldığı ilk galibiyet oldu ve takımı geçici olarak ilk beş sıraya taşıdı.