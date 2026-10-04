Ancak 21 şut çekmesine ve rakip ceza sahasında 45 kez topla buluşmasına rağmen, Almanya'nın son üçteki dikine oyun eksikliği belirgindi. Yalnızca dört kez Yunanistan kalecisini zorlayabildiler; bu da estetik oyundaki kontrolü somut sonuçlara dönüştürme konusunda artan sıkıntıyı ortaya koydu ve onları A2 Grubu'nda üçüncü sırada bıraktı. İşte Almanya oyuncularının hayal kırıklığı yaratan golsüz beraberlikteki puanları:
Almanya - Yunanistan maçında oyuncu puanları: Wirtz eski yüzünü gösterirken Klopp, sinir bozucu beraberlikte "dişsiz" bir ruh aşıladı
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Kaleci ve savunma
Jonas Urbig - 6/10
Genç kaleci için nispeten sakin bir akşamdı; uzun bölümlerde büyük ölçüde seyirci kaldı. Kalesini gole kapatmak için iki kurtarış yaptı ancak isabetli sadece iki şut çeken Yunanistan karşısında nadiren ciddi şekilde sınandı. Top dağıtımı, Klopp’un sistemi için gereken yüksek savunma çizgisinin sürdürülmesine yardımcı oldu.
David Raum - 7/10
Raum, sol kanatta sürekli bir çıkış noktasıydı ve Yunanistan savunmasını genişletmek için gereken genişliği sağladı. Maçın sonlarında Wirtz’in yakaladığı fırsatta asist yaptı ve Almanya’nın en çok orta yapan oyuncusu oldu, ancak kalabalık ceza sahasında ortalarında çoğu zaman bunları karşılayacak bir hedef santrfor eksikti.
Waldemar Anton - 6/10
Geçişleri yönetme görevi verilen savunmacı, bunu büyük ölçüde etkili şekilde yaptı ancak 36. dakikada taktik faul nedeniyle sarı kart gördü. Hava toplarında sağlam bir performans sergileyerek Almanya’nın kazandığı 13 hava topu mücadelesine katkı sağladı; ardından maç tek taraflı bir topa sahip olma çalışmasına dönüştü.
Malick Thiaw - 5/10
Fiziksel olarak üstün olsa da Thiaw’ın akşamı, 90. dakikada yaptığı dikkatsiz müdahale sonrası gördüğü sarı kartla kötü bitti. Kontralarda zaman zaman Fotis Ioannidis’in hızı karşısında zorlandı ancak beklerin ileri çıkmasına izin veren iki kişilik tabanın önemli bir parçası olmayı sürdürdü.
Philipp Treu - 6/10
Treu sağda büyük bir enerji ortaya koydu ve 86. dakikada üstten auta giden şutuyla neredeyse son dakikalarda galibiyet golünü buluyordu. Ancak ikinci yarıda savunmada hazırlıksız yakalandı, bu da 66. dakikada sarı kart görmesine yol açtı; ayrıca zaman zaman alçak bloğu aşacak teknik incelikten yoksun kaldı.
- AFP
Orta saha
Aleksandar Pavlovic - 7/10
Almanya'nın oyunundaki metronomdu. Pavlovic her şeyin merkezindeydi; tempoyu belirledi ve Almanya'nın %89,2 pas isabet oranını korumasını sağladı. Dörtlü savunmanın önünü iyi kapattı ancak takım arkadaşlarının birçoğu gibi Yunanistan orta sahasının merkezinden öldürücü pası bulmakta zorlandı.
Tom Bischof - 6/10
Bischof, hatlar arasında akıllıca alanlar buldu ancak Dimitrios Kourbelis ve Christos Zafeiris tarafından sıkıştırıldı. Son üçte oyunu yönlendirmek için çok çalıştı, ancak Klopp yaratıcı bir kıvılcım ararken 83. dakikada yerini Mika Baur'a bıraktı.
Lennart Karl - 5/10
Maça ağırlığını koyamayan Karl için zor bir geceydi. Bire birlerde rakibini geçmekte zorlandı ve sık sık geriye oynamak zorunda kaldı. Sahada büyük ölçüde silik kaldığı bir saatin ardından 63. dakikada yerini Said El Mala'ya bıraktı.
Derry Scherhant - 6/10
Scherhant kanatta zaman zaman kalitesini gösterdi ve Almanya'nın 21 şutuna katkı verdi, ancak son üçteki kararları beklentilerin oldukça altında kaldı. Disiplinli Kostas Tsimikas karşısında tüm enerjisini harcadıktan sonra maçın son bölümünde yerini Bambase Conte'ye bıraktı.
- Getty Images Sport
Hücum
Florian Wirtz - 7/10
Kaptan ve takımın odak noktası olarak Wirtz, eski yüzünü gösterdi ve Almanya'nın bireysel anlamda en tehlikeli oyuncusu olduğunu kanıtladı. 88. dakikada kaleye giden bir şutu engellendi, 84. dakikadaki başka bir vuruşu ise üstten auta gitti. Teknik kalitesi net şekilde görülse de topu almak için sık sık fazla derine gelmek zorunda kaldı ve bu da ceza sahasının boş kalmasına yol açtı.
Jonathan Burkardt - 5/10
Burkardt, Yunanistan'ın stoperlerinin yakın markajı altında sinir bozucu bir gece geçirdi. Kaleyi net şekilde görebildiği pozisyon sayısı azdı ve Wirtz'le oyunu etkili şekilde bağlayamadı. Maça anlamlı bir etki yapma konusunda zorlandıktan sonra 63. dakikada yerini Nick Woltemade'ye bıraktı.
- AFP
Yedekler ve teknik direktör
Nick Woltemade - 6/10
63. dakikada, hücum hattına farklı bir fiziksel profil kazandırmak için oyuna girdi. Uzun toplar için daha iyi bir zemin sundu ancak kilidi açmayı başaramadı.
Said El Mala - 6/10
Karl'ın yerine oyuna giren El Mala, daha direkt bir oyun sundu ve oyuna girdikten kısa süre sonra bir serbest vuruş kazandırdı, ancak son paslarında isabet yoktu.
Bambase Conte - N/A
83. dakikada oyuna girdi. Uzatma dakikalarında faul yaptı ancak skora etki edecek fazla zamanı olmadı.
Mika Baur - N/A
83. dakikada oyuna giren oyuncu, maçın son bölümünde Wirtz'e bir fırsat hazırladı ancak kilidi açılmasına yardımcı olamadı.
Jurgen Klopp - 6/10
Klopp, oyuncularına mücadele ruhu aşılıyor ancak takımı, savunmaya çekilmiş rakibe karşı tamamen etkisiz göründü. Ekibi topa ve sahaya net şekilde hükmeden, belirgin bir kimlikle oynadı ancak 4-4-2 sistemi gereken bitirici üstünlüğü ortaya koyamadı. Yaptığı değişiklikler proaktifti fakat sonuçta maçın taktik dinamiğini değiştiremedi.
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