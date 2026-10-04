Jonas Urbig - 6/10

Genç kaleci için nispeten sakin bir akşamdı; uzun bölümlerde büyük ölçüde seyirci kaldı. Kalesini gole kapatmak için iki kurtarış yaptı ancak isabetli sadece iki şut çeken Yunanistan karşısında nadiren ciddi şekilde sınandı. Top dağıtımı, Klopp’un sistemi için gereken yüksek savunma çizgisinin sürdürülmesine yardımcı oldu.

David Raum - 7/10

Raum, sol kanatta sürekli bir çıkış noktasıydı ve Yunanistan savunmasını genişletmek için gereken genişliği sağladı. Maçın sonlarında Wirtz’in yakaladığı fırsatta asist yaptı ve Almanya’nın en çok orta yapan oyuncusu oldu, ancak kalabalık ceza sahasında ortalarında çoğu zaman bunları karşılayacak bir hedef santrfor eksikti.

Waldemar Anton - 6/10

Geçişleri yönetme görevi verilen savunmacı, bunu büyük ölçüde etkili şekilde yaptı ancak 36. dakikada taktik faul nedeniyle sarı kart gördü. Hava toplarında sağlam bir performans sergileyerek Almanya’nın kazandığı 13 hava topu mücadelesine katkı sağladı; ardından maç tek taraflı bir topa sahip olma çalışmasına dönüştü.

Malick Thiaw - 5/10

Fiziksel olarak üstün olsa da Thiaw’ın akşamı, 90. dakikada yaptığı dikkatsiz müdahale sonrası gördüğü sarı kartla kötü bitti. Kontralarda zaman zaman Fotis Ioannidis’in hızı karşısında zorlandı ancak beklerin ileri çıkmasına izin veren iki kişilik tabanın önemli bir parçası olmayı sürdürdü.

Philipp Treu - 6/10

Treu sağda büyük bir enerji ortaya koydu ve 86. dakikada üstten auta giden şutuyla neredeyse son dakikalarda galibiyet golünü buluyordu. Ancak ikinci yarıda savunmada hazırlıksız yakalandı, bu da 66. dakikada sarı kart görmesine yol açtı; ayrıca zaman zaman alçak bloğu aşacak teknik incelikten yoksun kaldı.