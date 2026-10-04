Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp ile Yunanistan'ın sol beki Kostas Tsimikas, A Grubu lideri Yunanistan'ın Atina'da Almanya ile karşılaşmaya hazırlandığı maçta karşı karşıya gelecek. İkili, 2020/21 ile 2023/24 sezonları arasında dört sezon boyunca Liverpool'da yakın bir çalışma ilişkisi paylaşmış ve Merseyside'da birlikte yerel kupa başarıları yaşamıştı.

Yunanistan, Sırbistan ve Almanya'yı mağlup edip ardından Hollanda ile 2-2 berabere kalarak yedi puanla grubun zirvesinde yer alıyor.

Almanya ise Sırbistan karşısında aldığı 2-0'lık galibiyete rağmen liderin üç puan gerisinde, üçüncü sırada bulunuyor.