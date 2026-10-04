Jan Huebner
Çeviri:
Almanya, Yunanistan'la oynayacağı Uluslar Ligi maçına hazırlanırken Jurgen Klopp ile Kostas Tsimikas yeniden bir araya geldi
Anfield müttefikleri, Yunanistan'ın Almanya'yı Uluslar Ligi'nde ağırlamasıyla yeniden bir araya geliyor
Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp ile Yunanistan'ın sol beki Kostas Tsimikas, A Grubu lideri Yunanistan'ın Atina'da Almanya ile karşılaşmaya hazırlandığı maçta karşı karşıya gelecek. İkili, 2020/21 ile 2023/24 sezonları arasında dört sezon boyunca Liverpool'da yakın bir çalışma ilişkisi paylaşmış ve Merseyside'da birlikte yerel kupa başarıları yaşamıştı.
Yunanistan, Sırbistan ve Almanya'yı mağlup edip ardından Hollanda ile 2-2 berabere kalarak yedi puanla grubun zirvesinde yer alıyor.
Almanya ise Sırbistan karşısında aldığı 2-0'lık galibiyete rağmen liderin üç puan gerisinde, üçüncü sırada bulunuyor.
- AFP
Tsimikas, Klopp önceki yenilginin hak edilmiş olduğunu kabul ederken Yunanistan hedefini açıkladı
Maç öncesinde konuşan Tsimikas, Yunanistan'ın Ivan Jovanovic yönetimindeki taktik disiplininin ülkenin uluslararası alandaki konumunu değiştirdiğini vurguladı. Bu arada, eski kulüp teknik direktörü de geçen ay Augsburg'da Yunanistan'ın 1-0'lık galibiyeti tamamen hak ettiğini açıkça kabul etti.
İki isim de Yunanistan milli takım yapılanmasının gelişimi üzerine değerlendirmelerde bulundu.
"Oyuncular ve bir ülke olarak değerimizi kanıtlıyoruz" diyen Tsimikas, sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük şeyler başarmanın eşiğindeyiz. Herkes büyük bir turnuvada oynamak istiyor. Çok sıkı çalışıyoruz ve bu üç maç bize kesinlikle yardımcı oldu. Bizi buraya getiren basamaklar oldular ve takım olarak sahada daha hazır olmamızı sağladılar."
Klopp, ilk karşılaşmada takımının eksiklerini kabul etti.
"İlk maçta birçok şey denedik, bunların bazıları işe yaradı ama Yunanistan'ı yenmek için yeterli olmadı" diyen Klopp, şöyle devam etti: "Çok büyük bir taktik disiplinle oynadılar ve kazanmayı hak etmediler diyemem, bunu söylemem gerek. Futbolda asla kesin olarak bilemezsiniz ama beklentilere ve güçlü bir hisse sahip olabilirsiniz."
Teknik hazırlık, Yunanistan'ın ivmesiyle buluşuyor
Klopp, taktik ipuçlarını belirlemek için teknik ekibinin Yunanistan'ın Hollanda ile yakın zamanda berabere kaldığı maçın görüntülerini incelediğini açıkladı. Ancak Almanya'nın antrenmanları, son maçta Tom Bischof ve Florian Wirtz'in golleri sonrası öncelikli olarak kendi pozisyon yapıları ve orta saha akışkanlığına odaklandı.
Tsimikas ve savunmadaki takım arkadaşları, iç sahadaki güçlü formlarını sürdürmeyi ve Almanya'nın hücumunu bir kez daha sınırlamayı hedefliyor.
Klopp, "Yunanistan'ın Hollanda'ya karşı oynadığı maç, ne yapabileceklerine dair bir ipucu veriyor ama bundan fazlası değil" diye ekledi. "Çocuklar, bu akşam Yunanistan'la ilgili önemli olarak belirlediğimiz videoyu izleyecek, ancak şu ana kadar sadece ne yapmak istediğimiz ve ne yapmamız gerektiği üzerine çalıştık."
- Nico Herbertz
Atina'daki düelloda A Grubu liderliği tehlikede
Klopp ve Tsimikas, şimdi dikkatlerini Atina'da kendi ülkeleri adına kritik bir sonuç almaya çevirdi. Yunanistan'ın galibiyeti, dört kez dünya şampiyonu olan rakibi karşısında tarihi bir duble anlamına gelecek. Almanya ise grup sıralamasının zirvesinde puanları eşitlemek için üç puan arıyor.
Almanya, kampanyaya yaptığı yavaş başlangıcın ardından istikrar yakalamayı hedefliyor.
Maç, TSİ 21.45'te başlayacak.
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