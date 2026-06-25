"Almanya'ya bir ders": Uluslararası basın, Ekvador'a karşı alınan yenilginin ardından DFB takımını eleştiriyor ve bu takımı Dünya Kupası şampiyonluğu adayı olarak görmüyor

İNGİLTERE

Daily Mail: "Güney Amerikalılar kampanyalarına yeni bir ivme kazandırdı, çünkü Manuel Neuer'in yaptığı bir hata, New Jersey'deki zayıf rakibe galibiyeti hediye etti."

The Guardian: "Son derece hak edilmiş bir galibiyet! Almanya maçın ikinci dakikasında gol attı, ancak Ekvador kaderine boyun eğmeyi reddetti. Kalan 88 dakika boyunca (...) daha iyi oynayan taraf onlardı ve bu geri dönüşün ödülü, eleme turuna kesin bir şekilde yükselme oldu."

İSPANYA

Marca: "Plata'dan altın gol! La Tri, bu Dünya Kupası'nda form düşüşü yaşayan ve potansiyel şampiyonluk adayı statüsü artık üzerine uymayan bir ceket gibi görünen Almanya karşısında geri dönüş yaptı."

AS: "Kahraman Ekvador, zayıf bir Almanya karşısında sansasyonel bir galibiyetle son dakikada son 16’ya kalmayı garantiledi. Ekvador, hayal edilebilecek en zorlu sahada kendini gösterdi ve dizginlenemez bir mücadele ruhu sergiledi."