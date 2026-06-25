Çeviri:
"Almanya'ya bir ders": Uluslararası basın, Ekvador'a karşı alınan yenilginin ardından DFB takımını eleştiriyor ve bu takımı Dünya Kupası şampiyonluğu adayı olarak görmüyor
İNGİLTERE
Daily Mail: "Güney Amerikalılar kampanyalarına yeni bir ivme kazandırdı, çünkü Manuel Neuer'in yaptığı bir hata, New Jersey'deki zayıf rakibe galibiyeti hediye etti."
The Guardian: "Son derece hak edilmiş bir galibiyet! Almanya maçın ikinci dakikasında gol attı, ancak Ekvador kaderine boyun eğmeyi reddetti. Kalan 88 dakika boyunca (...) daha iyi oynayan taraf onlardı ve bu geri dönüşün ödülü, eleme turuna kesin bir şekilde yükselme oldu."
İSPANYA
Marca: "Plata'dan altın gol! La Tri, bu Dünya Kupası'nda form düşüşü yaşayan ve potansiyel şampiyonluk adayı statüsü artık üzerine uymayan bir ceket gibi görünen Almanya karşısında geri dönüş yaptı."
AS: "Kahraman Ekvador, zayıf bir Almanya karşısında sansasyonel bir galibiyetle son dakikada son 16’ya kalmayı garantiledi. Ekvador, hayal edilebilecek en zorlu sahada kendini gösterdi ve dizginlenemez bir mücadele ruhu sergiledi."
- AFP
"Almanya'ya bir ders – Ekvador mutluluktan gözyaşlarına boğuldu"
EKVADOR
El Universo: "Ekvador, dört kez dünya şampiyonu olan Almanya'yı 2-1 yenerek Dünya Kupası tarihindeki en önemli sayfalardan birini yazdı. Bu galibiyet, La Tri'nin daha önce Dünya Kupası'nı kazanmış bir takıma karşı elde ettiği ilk zaferdir."
La Hora: "Ekvador, turnuvadaki en eksiksiz performanslarından birini sergiledi. Yıldızlarla dolu bir takıma karşı skoru tersine çevirmekle kalmadı, maçın büyük bir bölümünde üstünlük kurdu; yoğun bir oyun, iyi bir top kontrolü ve Dünya Kupası'nda tarihe adını yazmaya devam etme umudu veren bir karakter sergiledi. Biz Ekvadorlular, bir kez daha her şeyin mümkün olduğunu gösterdik."
İTALYA
Gazzetta dello Sport: "Ekvador kutlama modunda: Almanya’ya karşı galibiyet ve son 16’ya yükseliş – Plata maçı belirledi, Neuer ise güvensiz bir performans sergiledi (...). Yenilginin yanı sıra, özgüvene de bir darbe vurulma tehlikesi var."
İSVİÇRE
Blick: "Almanya’ya ders – Ekvador mutluluktan ağlıyor. Almanlar için önemsiz mi? Ekvador maçı öncesinde zaten grup birincisiydiler. Ama Almanlar için kesinlikle önemsiz değil. Bu Dünya Kupası’nda şimdiye kadar hiç gol yemeden oynamamış olmaları canlarını sıkıyor. Ekvador karşısında da başaramadılar. Aksine. Maçın sonunda iki gol bile yediler."
Tages-Anzeiger: "Almanya, Ekvador karşısında tökezledi: Yedek oyuncu Undav bile bunu engelleyemedi. Rüya gibi bir başlangıcın ardından Almanya, maçı elinden kaçırdı ve böylece Ekvador’un bir üst tura yükselmesini sağladı."
- Getty
"Almanya, şampiyonluğu kazanmak için fazla kararsız mı?"
AVUSTURYA
Krone: "Zayıf Almanlar Ekvador karşısında elenecek"
FRANSA
L'Equipe: "Bu takım, Fildişi Sahili'ne karşı (2-1) zorlanmasının ardından yön bulmaya ihtiyaç duyuyor ve bu önemsiz üçüncü grup maçının ona bu konuda pek bir şey kattığı şüpheli."
ABD
New York Times: "Ekvador, Dünya Kupası’nda bir başka şaşırtıcı sürpriz daha yarattı. Almanya, şampiyonluğu kazanmak için yeterince istikrarlı değil mi? Almanya şimdiye kadar turnuvanın favorisi olarak görülmemişti ve bu maç bunun nedenini gösterdi."