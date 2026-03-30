Almanya ve İtalya'nın ardından: Bir sonraki büyük ülke, U21 yıldızı Nicolo Tresoldi ile ilgileniyor

Tresoldi, Sardunya'da doğdu ve ilk olarak İtalya'da büyüdü. Gençlik yıllarında ailesiyle birlikte Hannover'e taşındı ve ikinci lig takımı Hannover 96'nın genç takımında futbol oynadı. 2022 yılında 18 yaşında Alman vatandaşlığı aldı ve aynı ay içinde DFB'nin U19 milli takımında ilk kez forma giydi. O zamandan beri göğsünde kartal amblemi olan formayla oynuyor, ancak İtalya'dan da ilgisi devam ediyor.

Squadra Azzurra'ya transfer olasılığı hakkında Ekim ayında Sky Sports Italia'ya konuşan Tresoldi, "Kurallar buna izin veriyor ve telefonum açık. Gattuso (İtalya milli takım teknik direktörü, ed.) benimle konuşmak isterse çok sevinirim." dedi. Ancak ekledi: "Ancak şu anda Almanya için oynuyorum, sadece U21 olsa da bu kararı verdim. Kendimi çok rahat hissediyorum."