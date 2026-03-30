Bild gazetesi, Arjantin'in de Almanya'nın U21 forveti Nicolo Tresoldi ile ilgilendiğini ve onu federasyon değiştirmeye ikna etmek istediğini bildiriyor. Habere göre, şu anki dünya şampiyonu, annesi Barbara Caffi'nin Güney Amerika ülkesinden olduğu Tresoldi ile şimdiden temasa geçmiş.
Almanya ve İtalya'nın ardından: Bir sonraki büyük ülke, U21 yıldızı Nicolo Tresoldi ile ilgileniyor
İtalya'dan bir telefon mu? Tresoldi: "Çok sevinirim"
Tresoldi, Sardunya'da doğdu ve ilk olarak İtalya'da büyüdü. Gençlik yıllarında ailesiyle birlikte Hannover'e taşındı ve ikinci lig takımı Hannover 96'nın genç takımında futbol oynadı. 2022 yılında 18 yaşında Alman vatandaşlığı aldı ve aynı ay içinde DFB'nin U19 milli takımında ilk kez forma giydi. O zamandan beri göğsünde kartal amblemi olan formayla oynuyor, ancak İtalya'dan da ilgisi devam ediyor.
Squadra Azzurra'ya transfer olasılığı hakkında Ekim ayında Sky Sports Italia'ya konuşan Tresoldi, "Kurallar buna izin veriyor ve telefonum açık. Gattuso (İtalya milli takım teknik direktörü, ed.) benimle konuşmak isterse çok sevinirim." dedi. Ancak ekledi: "Ancak şu anda Almanya için oynuyorum, sadece U21 olsa da bu kararı verdim. Kendimi çok rahat hissediyorum."
Tresoldi, Almanya U21 takımında iki gol attı
Şimdi Tresoldi için üçlü bir rekabet yaşanabilir. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Kasım ayında bu forveti takip ettiğini doğruladı ve bir basın toplantısında adını da açıkça söyledi. Ancak İsviçre ve Gana ile oynanan hazırlık maçlarının kadrosuna onu dahil etmedi.
Tresoldi bunun yerine Alman U21 takımında forma giydi ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kuzey İrlanda'ya karşı 3-0 kazanılan maçta iki gol attı. Takım Salı günü Yunanistan ile karşılaşacak.
Arsenal'in Nicolo Tresoldi ile ilgilendiği iddia ediliyor
Tresoldi, geçen yaz 7,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında Hannover 96'dan Club Brugge'ye transfer oldu ve ilk sezonunda Belçika ekibinde etkileyici bir performans sergiledi: 48 resmi maçta 17 gol attı ve 5 asist yaptı.
Bild gazetesinin haberine göre, bu nedenle Arsenal FC onu radarına aldı.
Almanya U21 Milli Takımı'nın önümüzdeki maçları:
31 Mart Yunanistan - Almanya 26.09. Letonya - Almanya 30.09. Malta - Almanya 06.10. Almanya - Gürcistan