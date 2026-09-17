Klopp, Wirtz’e güçlü bir destek vererek yaratıcı orta sahanın etrafındaki yoğun inceleme ve baskının sona ermesi çağrısında bulundu. Wirtz, 2025’te Anfield’a sansasyonel bir transferi tamamladıktan sonra Premier League’deki istikrarsız performanslarının ardından yorumculardan bir eleştiri dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Ancak Klopp, dışarıdan gelen bu gürültünün oyuncunun milli takım yapılanması içindeki gerçek değerini yansıtmadığında ısrarcı. Eski Liverpool teknik direktörü, Wirtz’i 44 oyuncudan oluşan dev bir kadroya dahil etti.

Basın mensuplarına konuşan Klopp, Wirtz’in zorlandığı yönündeki anlatıyı hızlıca reddetti. Teknik adam, oyuncunun sürekli öne çıkan anlar üretmesi beklentisi olmadan gelişebileceği destekleyici bir ortama ihtiyaç olduğunu vurguladı. “İletişimimiz çok hoş geçti. Zaman zaman iletişim halinde kalıyoruz. Ondan özel anlar görmek istediğimiz fikrinden uzaklaşmamız gerekiyor. O, bize takım olarak yardımcı olmak için burada. ‘Flo’nun bizimle rahat hissetmesini sağlamalıyız,” dedi Klopp.