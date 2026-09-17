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Florian Wirtz Liverpool 2026-27Getty
Donny Afroni
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Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp, yorumculardan gelen yoğun eleştiriler arasında zorlanan Liverpool yıldızı Florian Wirtz'i sert şekilde savundu

F. Wirtz
Liverpool
J. Klopp
Premier Lig
Almanya
UEFA Nations League A

Jürgen Klopp, Liverpool'un oyun kurucusu Florian Wirtz'ü savunarak 23 yaşındaki oyuncunun son performanslarını eleştiren "uzmanlara" tepki gösterdi. Almanya teknik direktörü, odağın yalnızca bireysel istatistiklerde değil, Wirtz'ün takıma katkısında olması gerektiğinde ısrar ediyor.

  • Klopp, Wirtz tartışmasında "uzmanlar"a yanıt verdi

    Klopp, Wirtz’e güçlü bir destek vererek yaratıcı orta sahanın etrafındaki yoğun inceleme ve baskının sona ermesi çağrısında bulundu. Wirtz, 2025’te Anfield’a sansasyonel bir transferi tamamladıktan sonra Premier League’deki istikrarsız performanslarının ardından yorumculardan bir eleştiri dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Ancak Klopp, dışarıdan gelen bu gürültünün oyuncunun milli takım yapılanması içindeki gerçek değerini yansıtmadığında ısrarcı. Eski Liverpool teknik direktörü, Wirtz’i 44 oyuncudan oluşan dev bir kadroya dahil etti.

    Basın mensuplarına konuşan Klopp, Wirtz’in zorlandığı yönündeki anlatıyı hızlıca reddetti. Teknik adam, oyuncunun sürekli öne çıkan anlar üretmesi beklentisi olmadan gelişebileceği destekleyici bir ortama ihtiyaç olduğunu vurguladı. “İletişimimiz çok hoş geçti. Zaman zaman iletişim halinde kalıyoruz. Ondan özel anlar görmek istediğimiz fikrinden uzaklaşmamız gerekiyor. O, bize takım olarak yardımcı olmak için burada. ‘Flo’nun bizimle rahat hissetmesini sağlamalıyız,” dedi Klopp.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    Milli takım teknik direktörü, yorumcunun olumsuz yaklaşımını hedef aldı

    Wirtz'e yönelik eleştiriler, Liverpool'un kısa süre önce Fulham'la golsüz berabere kaldığı maçın ardından zirveye çıktı; yorumcular Alman oyuncunun Merseyside'daki etkisini sorguladı. Ancak Klopp, istatistiklerin bir oyuncunun özgüvenini yıkmak için sık sık haksız şekilde kullanıldığına inanıyor. Skor katkısı yapıp yapmadığı ya da belirleyici bir pas verip vermediğine bakılmaksızın, asıl ölçütün takımın kazanan performansı olduğunu savundu.

    Klopp, Almanya'nın kolektif başarısının bireysel övgüden daha önemli olduğu yönündeki görüşünde kararlı kaldı. Her maçın ardından oluşan medya döngüsünü doğrudan eleştirerek şunları söyledi: "1-0 ya da 2-0 kazandık, sonra da dünyadaki tüm uzmanlar oturup bunun onun için neden hâlâ işe yaramadığını tartışıyor. Oysa şöyle demek için de en az aynı sayıda neden var: 'Gayet iyi performans gösteriyor.' Şimdi bir sonraki adımları birlikte atacağız."

  • Liverpool'daki geçiş sürecini yönetmek

    Wirtz'in Premier League'e geçişi, özellikle Bayer Leverkusen'den transferinde ödenen yüksek bonservis bedeli nedeniyle Avrupa futbolunda önemli bir gündem maddesi oldu. Anfield'daki ilk sezonunda 49 maçta yedi gol ve 10 asistlik saygın bir katkı ortaya koysa da beklentiler hâlâ son derece yüksek. Klopp, Wirtz'i milli takım düzeyinde koruyarak orta sahanın en akıcı formunu anında gelecek tepkilerden korkmadan yeniden bulabileceği bir sığınak sağlamayı umuyor.

    Klopp, “'Flo' Wirtz'in her şeyini verdiği ama gol ya da asist yapamadığı bir maçtan memnun olmanız gerekir. Bu çocuğa basitçe şu hissi vermeliyiz: 'Bu bugün fazlasıyla yeterince iyiydi. Bize takım olarak yardımcı oldun'” ifadelerini kullandı.

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    Wirtz'in uluslararası kariyer geçmişi

    Mevcut gürültüye rağmen, Wirtz'in milli takım istatistikleri yaşındaki bir oyuncu için etkileyici olmaya devam ediyor. 2021'de ilk kez forma giydiğinden bu yana Die Mannschaft formasıyla çıktığı 45 maçta 11 gol atıp 14 asist yaptı. Teknik direktörün, tecrübeli isimlerle birlikte 16 potansiyel ilk kez forma giyecek oyuncunun yer aldığı geniş 44 kişilik kadroya Wirtz'i dahil etme kararı, oyuncunun yeni düzende ne kadar merkezi bir role sahip olduğunu ortaya koyuyor.

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