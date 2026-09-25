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Çeviri:
Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp, sakatlanan Jamal Musiala ve Kai Havertz'in yerine Liverpool yıldızı Florian Wirtz ile Eintracht Frankfurt'un Jonathan Burkardt'ını kadroya çağırdı
Bayern ve Arsenal yıldızları için sakatlık darbeleri
Almanya Milli Takımı, milli ara sırasında en etkili yaratıcı oyuncularından ikisinin kadro dışı kalmasının ardından kadro seçiminde sıkıntı yaşıyor. Musiala ve Havertz, Amsterdam'a yapılan son seyahatte yaşadıkları fiziksel sorunların ardından kamptan erken ayrıldı. Musiala, başlangıçta Hollanda ile 1-1 berabere kalınan maçın ilk 11'inde yer almıştı ancak rahatsızlık hissetmesinin ardından başlama vuruşundan sadece dakikalar önce kadrodan çıkmak zorunda kaldı. Sonraki tıbbi değerlendirmeler, Musiala'nın sağ uyluğunda kas lifi yırtığı yaşadığını doğruladı.
Bu arada Havertz, Johan Cruyff Arena'daki maça ilk 11'de başlamayı başardı ancak akşamı devre arasından çok önce sona erdi. Arsenal'in çok yönlü hücum oyuncusunun bacağını tutarak acı çektiği görüldü ve sonunda 30. dakikada oyundan alındı. Almanya Futbol Federasyonu daha sonra Havertz'in kas zorlanması yaşadığını açıkladı ve bu durum bir sonraki maçlarda forma giymesini imkansız hale getirdi.
- Getty Images Sport
Klopp, Wirtz ve Burkardt'ı öne çıkarıyor
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Musiala'nın iyileşme sürecine ilişkin takvim belli oldu
Yakın vadede odak noktası milli takım olsa da, Bayern Münih taraftarları genç yıldızlarının fiziksel durumu konusunda endişelenecek. Sky Almanya'dan gelen haberlere göre Musiala'nın sakatlığı hafif değil. Oyun kurucunun üç ila dört hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor; bu da onun Bavyera ekibinin Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçlarını kaçıracağı anlamına geliyor.
Musiala'nın yokluğu, özellikle sezonun ilk bölümünde sergilediği parlak form düşünüldüğünde, Bayern için yutması zor bir hap. 21 yaşındaki oyuncu takımın hücum hattının kalbi haline geldi ve onun yokluğu, Vincent Kompany'nin Augsburg ve Viking'e karşı oynanacak yaklaşan maçlar öncesinde planlarını yeniden şekillendirmesini gerektirecek.
- Getty Images Sport
Yunanistan karşılaşmasına doğru
Sakatlık haberlerinin yol açtığı aksaklığa rağmen Almanya kampı, Klopp yönetimindeki ilk galibiyetini almaya odaklanmış durumda. Amsterdam'daki beraberlik, eski Liverpool teknik direktörüyle özdeşleşen yüksek tempolu oyunun izlerini gösterdi, ancak galibiyet golünün gelmemesi işleri yarım kalmış hissettirdi. Augsburg'da Yunanistan'a karşı oynanacak yaklaşan maç, yeni isimlere ilk 11'de kalıcı bir yer edinmek için kendilerini gösterme adına ideal bir zemin sunuyor. Ufukta Selanik deplasmanını da içeren yoğun bir Uluslar Ligi fikstürü varken, yerlerine geçen oyuncuların takıma hızlı uyum sağlaması hayati önem taşıyacak.
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