Buraya, habere uygun olan tüm alıntıları 🗣️ ekleyin.

Eğer bu alıntı odaklı bir haber değilse ya da konu hakkında eklenebilecek ilgili bir açıklama yoksa, bu slaytı ilave bağlam sunmak veya haberin 'daha geniş çerçevesini' ele almak için kullanın.

Yukarıdaki 'Headline' kutusu üzerinden, slayttaki içerikle ilgili, anahtar kelimeler içeren ve yazılanları uygun şekilde özetleyen kendi ara başlığınızı yazın.

Son olarak, aşağıdaki 'Post image/media' kutusu üzerinden slaytla ilgili bir görsel 🖼️ ekleyin. Bu görsel, ana görselde kullanılanla aynı olmamalıdır.

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