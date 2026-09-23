Klopp, Almanya Teknik Direktörü olarak görevine resmen başladı ve efsanevi teknik adam, şimdiden takımın günlük işleyişinde önemli değişikliklere gidiyor. Yaz aylarında göreve atanmasının ardından 59 yaşındaki çalıştırıcının, grupta birlik ve odaklanmayı artırmak amacıyla bir dizi disiplin önlemi uygulamaya koyduğu bildirildi; buna göre Blid. Klopp, bir sonraki büyük uluslararası döngü öncesinde daha uyumlu bir ortam kurmaya çalışırken, bu değişiklikler selefi Julian Nagelsmann döneminde belirlenen kurallardan dikkat çekici bir kopuşu temsil ediyor.

En hızlı şekilde hayata geçirilen değişikliklerden biri, takımın oteldeki yemek düzeniyle ilgili. Nagelsmann'ın önceki yönetiminde oyunculara yemek saatleri konusunda belli bir esneklik tanınıyor, futbolcular çoğu zaman akşam yemeği için 19.00 ile 20.00 arasında kademeli olarak geliyordu. Klopp ise bu uygulamaya son verdi ve tüm kadronun yemeğin başlangıcında zamanında hazır bulunup masaya oturmasını zorunlu kıldı.