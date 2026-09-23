Getty Images Sport
Çeviri:
Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp, milli takım yıldızları için sıkı disiplin kuralları getiriyor
Yeni rejim altında kültürel değişim
Klopp, Almanya Teknik Direktörü olarak görevine resmen başladı ve efsanevi teknik adam, şimdiden takımın günlük işleyişinde önemli değişikliklere gidiyor. Yaz aylarında göreve atanmasının ardından 59 yaşındaki çalıştırıcının, grupta birlik ve odaklanmayı artırmak amacıyla bir dizi disiplin önlemi uygulamaya koyduğu bildirildi; buna göre Blid. Klopp, bir sonraki büyük uluslararası döngü öncesinde daha uyumlu bir ortam kurmaya çalışırken, bu değişiklikler selefi Julian Nagelsmann döneminde belirlenen kurallardan dikkat çekici bir kopuşu temsil ediyor.
En hızlı şekilde hayata geçirilen değişikliklerden biri, takımın oteldeki yemek düzeniyle ilgili. Nagelsmann'ın önceki yönetiminde oyunculara yemek saatleri konusunda belli bir esneklik tanınıyor, futbolcular çoğu zaman akşam yemeği için 19.00 ile 20.00 arasında kademeli olarak geliyordu. Klopp ise bu uygulamaya son verdi ve tüm kadronun yemeğin başlangıcında zamanında hazır bulunup masaya oturmasını zorunlu kıldı.
- getty
Sıkı elektronik cihaz kısıtlamaları
Yemekhanedeki değişikliklere ek olarak Klopp, antrenman gününün belirli bölümlerinde teknoloji kullanımını da sınırlamaya yöneldi. Maç günü aktivasyon seansları sırasında yeni bir cep telefonu yasağı uygulamaya kondu; buna spor salonunda ya da tedavi masasında geçirilen süre de dahil. Teknik direktör, oyuncularının bu hazırlık aşamalarında tamamen ana odaklanmasını istiyor.
Bu adımın arkasındaki mantık, modern profesyonel futbolun sıkça beraberinde getirdiği dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmak. Klopp, ekranları sağlık ve hazırlık alanlarından kaldırarak yıldız oyuncularını birbirleriyle ve teknik ekiple iletişim kurmaya zorluyor. Haberlere göre teknik direktör, zamanın bu kısa dilimlerinin, uluslararası futbolun en üst seviyesinde başarı için gerekli olan "takım ruhunu" inşa etmede hayati önem taşıdığı görüşünde.
Profesyonellik ve iş standartları
Yeni teknik direktör, oyuncularından takım kampına gelmeden önce de daha yüksek düzeyde kişisel hazırlık talep ediyor. Klopp’un getirdiği daha sıra dışı kurallardan biri, profesyonel saç kesiminin takım otelinde ya da antrenman tesislerinde yapılmasının yasaklanması oldu. Teknik adamın gerekçesi basit ve milli takımı profesyonel bir iş yeri olarak görmesine dayanıyor.
Bu özel düzenleme, DFB ile geçirilen zamanın kesinlikle futbol amaçlı olduğu fikrini pekiştirmeyi hedefliyor. Modern kampları zaman zaman çevreleyen "lüks" atmosferi ortadan kaldıran Klopp, üst düzey profesyonellik tonunu belirliyor. Oyunculara verilen mesaj net: Milli takım kampı çalışmak için var ve tüm kişisel işler kendi zamanlarında halledilmeli.
- Getty Images Sport
Sınırlı aile erişimi ve odaklanma
Klopp ayrıca milli ara dönemlerindeki aile ziyaretleriyle ilgili politikayı da gözden geçirdi. Nagelsmann kapsayıcı yaklaşımıyla, mümkün olduğunda aile üyelerinin takım kampında kalmasına ya da takımın kamp yaptığı yere seyahat etmesine sık sık izin vermesiyle bilinirken, yeni patron daha kısıtlayıcı bir tutum benimsiyor. Aile ziyaretlerine artık açık kapı politikası yerine yalnızca belirli, seçilmiş durumlarda izin verilecek.
Amaç, özellikle son büyük turnuvalardaki hayal kırıklığının ardından yeni bir döneme girilirken takımın kamp merkezinde birlikte kalarak bir bütün olarak gelişmesi. Perşembe günü Hollanda'ya karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı yaklaşırken, bu kurallar hemen sınanacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun