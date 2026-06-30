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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Almanya skandalının ardından... Rüdiger tartışmalara son vermiyor

Almanya - Paraguay
Almanya
Paraguay
Dünya Kupası
A. Ruediger
Real Madrid
Almanya
Paraguay
ABD
İspanya

Mançaft'ın savunması değişmiyor

Alman milli takımı, Dünya Kupası'nda 32'li turda Paraguay'a penaltı atışlarında elenmesinin ardından derin bir hayal kırıklığı yaşıyor. Alman medyası, rakibe kıyasla bu sonucu bir skandal olarak nitelendirdi.

Bu arada, savunma oyuncusu Antonio Rüdiger maç sonrası yaptığı açıklamalarda yenilginin nedenlerini bulmaya çalıştı.

Bir muhabir, Güney Amerika takımı karşısında elenmelerinin ardından takıma daha fazla “sert oyuncuya” ihtiyaç olup olmadığını temkinli bir şekilde sorduğunda, Rüdiger ciddiyetle ve aşırı hassasiyetle yanıt verdi.

Rüdiger, öncelikle Almanya’nın Dünya Kupası’ndaki zayıf performansından açıkça bahsetti. Bild gazetesinin aktardığına göre, Real Madrid’in savunma oyuncusu şöyle dedi: “Bu, kabul etmemiz gereken acı gerçek. Fildişi Sahili, Ekvador ve bugün de Paraguay karşısında… Bunlar İspanya, Arjantin ya da başka bir üst düzey takım değildi. Birçok şeyi yeniden gözden geçirmeliyiz.”

  • Muhabir daha sonra takım içindeki atmosferi sorgulayıp, daha fazla “sorunlu oyuncu”ya ihtiyaç olup olmadığına dair bir soru yönelttiğinde, Rüdiger’in ciddi ifadesi daha da sertleşti.

    Defans oyuncusu şöyle yanıt verdi: “Sizler ‘kötü adamlar’ (sorun çıkaranlar) istemiyorsunuz, değil mi?”

    Muhabir ise, takıma kesinlikle yardımcı olabilecek “sahada gözdağı veren oyuncular”ı kastettiğini söyleyerek itiraz etti.

    Rüdiger alaycı bir gülümsemeyle muhabire dönerek şöyle dedi: “Daha önce ne olduğunu biliyorsun… Kötüler!”

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  • Yeni bir skandal… Sert eleştiri

    Bild gazetesi, bu açıklamaların ardından Rüdiger’e saldırdı ve Dünya Kupası’ndan elenme fiyaskosunun ardından sergilediği tavır göz önüne alındığında, bu sözleri tartışmalı oyuncunun siciline eklenecek yeni bir skandal olarak nitelendirdi.

    Gazete, “Rüdiger, ‘daha önce’ derken Dünya Kupası başlamadan önce kadroya çağrılmasıyla ilgili tartışmaları kastediyor olabilir. Zira Rüdiger’in kadroya çağrılması, geçmişte saha içinde ve dışında yaptığı sayısız aşırılıklar nedeniyle geniş çapta eleştirilere maruz kalmıştı” dedi.

    Gazete şöyle devam etti: “Rüdiger’in adıyla anılan uzun bir tartışma geçmişi var ve daha önce yaptığı şeyler, ister taraftarlara yönelik hakaretler, ister kafa kesme işareti, ister 2018 Dünya Kupası sırasında nargile içmesi olsun. Geçen sezon Real Madrid formasıyla Barcelona'ya karşı oynanan İspanya Kralı Kupası finalinde (uzatmaların ardından 3-2 mağlubiyet) hakeme bir bant rulosu fırlatmasıyla son olarak sınırları aştıktan sonra, Alman Futbol Federasyonu'ndan net talimatlar geldi."

    O dönemde 38 yaşındaki teknik direktör Julian Nagelsmann şöyle demişti: “Sınır aşıldı. Kendisine bundan fazlasını izin vermemeli, aksi takdirde daha büyük sonuçlar doğacaktır.”

    Rüdiger daha sonra pişmanlığını dile getirerek şöyle demişti: “Bu tartışma bana bir kez daha, bazı anlarda üstlendiğim sorumluluğu layıkıyla yerine getirmediğimi gösteriyor. Ciddi ve objektif eleştirileri çok ciddiye alıyorum, çünkü açıkça aşırıya kaçan davranışlarda bulunduğumu çok iyi biliyorum.”

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