Almanya skandalının ardından... Rüdiger tartışmalara son vermiyor

Bild gazetesi, bu açıklamaların ardından Rüdiger’e saldırdı ve Dünya Kupası’ndan elenme fiyaskosunun ardından sergilediği tavır göz önüne alındığında, bu sözleri tartışmalı oyuncunun siciline eklenecek yeni bir skandal olarak nitelendirdi.

Gazete, “Rüdiger, ‘daha önce’ derken Dünya Kupası başlamadan önce kadroya çağrılmasıyla ilgili tartışmaları kastediyor olabilir. Zira Rüdiger’in kadroya çağrılması, geçmişte saha içinde ve dışında yaptığı sayısız aşırılıklar nedeniyle geniş çapta eleştirilere maruz kalmıştı” dedi.

Gazete şöyle devam etti: “Rüdiger’in adıyla anılan uzun bir tartışma geçmişi var ve daha önce yaptığı şeyler, ister taraftarlara yönelik hakaretler, ister kafa kesme işareti, ister 2018 Dünya Kupası sırasında nargile içmesi olsun. Geçen sezon Real Madrid formasıyla Barcelona'ya karşı oynanan İspanya Kralı Kupası finalinde (uzatmaların ardından 3-2 mağlubiyet) hakeme bir bant rulosu fırlatmasıyla son olarak sınırları aştıktan sonra, Alman Futbol Federasyonu'ndan net talimatlar geldi."

O dönemde 38 yaşındaki teknik direktör Julian Nagelsmann şöyle demişti: “Sınır aşıldı. Kendisine bundan fazlasını izin vermemeli, aksi takdirde daha büyük sonuçlar doğacaktır.”

Rüdiger daha sonra pişmanlığını dile getirerek şöyle demişti: “Bu tartışma bana bir kez daha, bazı anlarda üstlendiğim sorumluluğu layıkıyla yerine getirmediğimi gösteriyor. Ciddi ve objektif eleştirileri çok ciddiye alıyorum, çünkü açıkça aşırıya kaçan davranışlarda bulunduğumu çok iyi biliyorum.”

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