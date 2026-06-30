Almanya skandalının ardından... Rüdiger tartışmalara son vermiyor

Alman milli takımı, Dünya Kupası'nda 32'li turda Paraguay'a penaltı atışlarında elenmesinin ardından derin bir hayal kırıklığı yaşıyor. Alman medyası, rakibe kıyasla bu sonucu bir skandal olarak nitelendirdi.
Bu arada, savunma oyuncusu Antonio Rüdiger maç sonrası yaptığı açıklamalarda yenilginin nedenlerini bulmaya çalıştı.
Bir muhabir, Güney Amerika takımı karşısında elenmelerinin ardından takıma daha fazla “sert oyuncuya” ihtiyaç olup olmadığını temkinli bir şekilde sorduğunda, Rüdiger ciddiyetle ve aşırı hassasiyetle yanıt verdi.
Rüdiger, öncelikle Almanya’nın Dünya Kupası’ndaki zayıf performansından açıkça bahsetti. Bild gazetesinin aktardığına göre, Real Madrid’in savunma oyuncusu şöyle dedi: “Bu, kabul etmemiz gereken acı gerçek. Fildişi Sahili, Ekvador ve bugün de Paraguay karşısında… Bunlar İspanya, Arjantin ya da başka bir üst düzey takım değildi. Birçok şeyi yeniden gözden geçirmeliyiz.”