Almanya, Allianz Arena'da Sırbistan'ı 2-0 yenerek sahada alan hakimiyeti ve yapısal bütünlüğe dayalı etkileyici bir performans ortaya koydu. Taktik plan ilk andan itibaren netti; ev sahibi ekip topun yüzde 73'üne sahip oldu ve konuk takımı kaleyi bulan tek şutta tuttu. Beklenen gol (xG) verileri de gecenin hikâyesini anlattı; Almanya 4,05'lik kayda değer bir değer üretirken Sırbistan 0,02'de kaldı. Bu da pozisyon üretimi ve bitiricilikteki büyük farkı gözler önüne serdi.

Kilit an 39. dakikada geldi; Bischof, Wirtz'in mükemmel hazırladığı pozisyonda ağları buldu. Almanya devre arasının ardından da baskısını sürdürdü ve Wirtz, 61. dakikada Maximilian Mittelstädt'in de dahil olduğu atakta bu kez asist yapan değil golü atan isim oldu. Skor 2-0'da kalsa da atılan şut sayısının yüksekliği (30), bitiricilik daha acımasız olsaydı daha farklı bir sonucun mümkün olduğunu gösterdi. Yine de gol yemeden alınan galibiyet ve taktik ritim, teknik ekibi memnun edecektir.