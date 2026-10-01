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Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Almanya - Sırbistan maçında oyuncu puanları: Allianz Arena'da ev sahibi ekip oyuna yön veren Florian Wirtz önderliğinde maça damga vurdu

Almanya
Sırbistan
Almanya - Sırbistan
UEFA Nations League A

Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ı 2-0'lık net bir skorla mağlup etti; maça Florian Wirtz'in yaratıcılık açısından sergilediği yıldız performans damga vurdu. Tom Bischof ve bizzat Wirtz'in attığı goller, ev sahibinin yüzde 73 topa sahip olduğu ve taktik açıdan tamamen kontrolü elinde tuttuğu bir karşılaşmayı yansıttı.

Almanya, Allianz Arena'da Sırbistan'ı 2-0 yenerek sahada alan hakimiyeti ve yapısal bütünlüğe dayalı etkileyici bir performans ortaya koydu. Taktik plan ilk andan itibaren netti; ev sahibi ekip topun yüzde 73'üne sahip oldu ve konuk takımı kaleyi bulan tek şutta tuttu. Beklenen gol (xG) verileri de gecenin hikâyesini anlattı; Almanya 4,05'lik kayda değer bir değer üretirken Sırbistan 0,02'de kaldı. Bu da pozisyon üretimi ve bitiricilikteki büyük farkı gözler önüne serdi.

Kilit an 39. dakikada geldi; Bischof, Wirtz'in mükemmel hazırladığı pozisyonda ağları buldu. Almanya devre arasının ardından da baskısını sürdürdü ve Wirtz, 61. dakikada Maximilian Mittelstädt'in de dahil olduğu atakta bu kez asist yapan değil golü atan isim oldu. Skor 2-0'da kalsa da atılan şut sayısının yüksekliği (30), bitiricilik daha acımasız olsaydı daha farklı bir sonucun mümkün olduğunu gösterdi. Yine de gol yemeden alınan galibiyet ve taktik ritim, teknik ekibi memnun edecektir.

  • Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Jonas Urbig - 6/10

    Sırbistan'ın topu son bölgeye taşıyamaması nedeniyle büyük ölçüde maçı izleyen kaleci için sakin bir akşamdı. Bir kurtarış yaptı ve Almanya geriden paslarla oyunu yeniden kurarken top dağıtımında güven verdi, ancak baskı altında hiçbir zaman gerçekten test edilmedi.

    Philipp Treu - 7/10

    Ortalama konumunu önde tuttu ve Almanya beklerini içe kat ettiğinde adeta yardımcı bir orta saha gibi oynadı. Savunmaya geçişlerde disiplinliydi ve ev sahibine karşı yalnızca tek şuta izin veren kolektif çabaya katkı sağladı.

    Waldemar Anton - 7/10

    Takımın savunmadaki dayanağı olan Anton, hava topu mücadelelerinde üstündü ve yaratıcı oyuncuların serbestçe dolaşabilmesi için gerekli güvenceyi sağladı. Oyunu okuma becerisi, Sırbistan'ın etkili kontra ataklar geliştirmesini engelledi.

    Malick Thiaw - 7/10

    Top ayağındayken soğukkanlı ve fiziksel olarak etkileyici olan Thiaw, Luka Jovic'in oyunun kenarında kalmasını sağladı. Orta sahaya çıkarak oynayabilmesi, Almanya'nın 90 dakika boyunca öndeki baskısını sürdürmesine yardımcı oldu.

    Maximilian Mittelstädt - 8/10

    Sol kanatta sürekli tehdit yarattı ve Sırbistan'ın derinde kurduğu savunma bloğunu genişleten genişliği sağladı. 61. dakikada Wirtz'in golünün asistini yaparak iyi performansını taçlandırdı.

  • Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport

    Orta saha

    Serge Gnabry - 6/10

    Gecenin kaptanı olan Gnabry, boş alanları akıllıca kullandı ancak önceki maçlarda görülen bitiriciliğini sahaya yansıtmakta zorlandı. Teknik direktör kanatları hareketlendirmek isteyince devre arasında yerini El Mala'ya bıraktı.

    Aleksandar Pavlovic - 7/10

    Sahanın merkezindeki metronom olan Pavlovic, paslarının büyük çoğunluğunu isabetli kullandı ve Almanya'nın toplam 737 pas yapmasında belirleyici rol oynadı. Oyunun temposunu kontrol etti ve geç oyundan alınana kadar savunma dörtlüsünü etkili şekilde korudu.

    Tom Bischof - 8/10

    39. dakikada skoru açarken büyük golcü içgüdüleri sergileyen genç oyuncudan etkileyici bir performans geldi. Golün ötesinde, Wirtz ile bağlantı oyunu öne çıktı; Sırbistan orta sahasındaki boşlukları istikrarlı biçimde buldu.

    Derry Scherhant - 6/10

    Kanatta çalışkan bir performans ortaya koyan Scherhant, enerji ve savunma disiplini sağladı. Gol ya da asist üretemese de hareketliliği, merkezdeki yaratıcı odağın değerlendirmesi için alan açılmasına yardımcı oldu.

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    Hücum

    Florian Wirtz - 9/10

    Maçın tartışmasız yıldızıydı. Wirtz, Almanya adına iyi olan her şeyin mimarıydı; açılış golünün asistini yaptıktan sonra 61. dakikada ikinci golü de kendisi attı. Taktik zekâsı ve Sırbistan savunmasını yönlendirme becerisi onu durdurulamaz hale getirdi.

    Nick Woltemade - 7/10

    Kilit bir odak noktası olarak görev yaptı; fiziğini kullanarak topu tuttu ve diğerlerini oyuna soktu. Skor katkısı yapmasa da varlığı iki Sırp stoperi de meşgul etti ve Wirtz'e serbestçe dolaşma özgürlüğü tanıdı.

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  • Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Said El Mala - 6/10

    Devre arasında Gnabry'nin yerine oyuna girdi. Taze enerji ve doğrudanlık kattı, Almanya'nın ikinci yarıdaki hücum oyunundaki yüksek tempoyu korumasına yardımcı oldu.

    Mika Baur - 6/10

    77. dakikada oyuna girdi. Celtic'in sansasyonel ismi, maçın son bölümündeki kısa sürede teknik kalitesinden kesitler sundu ancak oyuna dahil olduğunda karşılaşma büyük ölçüde zaten belirlenmişti.

    Jonathan Burkardt - 6/10

    Son 13 dakika için Woltemade'nin yerine girdi. Savunma arkasına yaptığı koşulardaki hızıyla farklı bir tehdit sundu ancak skora katkı yapma fırsatı sınırlı kaldı.

    Bamaba Conte - 5/10

    Geç oyuna dahil oldu ve Almanya maçın temposunu ve sonucunu koruma evresine geçerken sonucun alınmasına yardımcı oldu.

    Vitaly Janelt - N/A

    88. dakikada orta sahayı daha sağlam tutmak için oyuna girdi. Maça kayda değer ölçüde etki edecek kadar zamanı olmadı.

    Jurgen Klopp - 8/10

    Konumsal oyunda taktik bir ustalık dersi verdi. Klopp'un takımı son derece iyi çalışılmış göründü; önde kurduğu savunma hattı ve akıcı hücum rotasyonlarıyla Sırbistan'ı boğdu. Bischof'u Wirtz'le birlikte başlatma kararı ise tam isabet oldu.

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