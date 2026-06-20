Almanya-Paraguay maçı oyuncu değerlendirmeleri: Julian Nagelsmann’ın sonu geldi! Jonathan Tah, Die Mannschaft’ın Dünya Kupası’ndan şok bir şekilde elenmesiyle kahramandan sıfıra düştü; bu durum, teknik direktörün kovulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu

Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR), Almanya’nın savunma oyuncusu Waldemar Anton ile Paraguay kalecisi Orlando Gill arasındaki hafif teması incelemek üzere Jalal Jayed’i monitör başına çağırdı ve maç hakemi tartışmalı bir kararla golü geçersiz saydı.

Sonuç olarak maç penaltılara gitti ve ikinci yarı başlar başlamaz Florian Wirtz'in ortasını kafayla ağlara göndererek 42. dakikada Julio Enciso'nun açtığı skoru eşitleyen Kai Havertz, penaltı atışlarında ilk penaltıyı kaçırdı. Yedek oyuncu Nick Woltemade de penaltısını kaçırdı ve Paraguay'a son 16'ya yükselme şansı bir değil iki kez daha verdi; ancak Paraguay her iki fırsatı da boşa harcadı: Antonio Sanabria'nın vuruşu kaleyi ıskalarken, Manuel Neuer de Fabian Balbuena'nın penaltısını kurtardı.

Ancak drama henüz bitmemişti. Şanssız Tah, penaltısını üst direğin üstünden dışarı attı ve Paraguay'a penaltı atışlarını kazanması için bir şans daha sundu. Bu kez Paraguay, önceki 120 dakikalık maç boyunca Almanya'nın arka arkaya gelen ataklarını püskürtmede kilit rol oynayan olağanüstü Jose Canale sayesinde bu fırsatı değerlendirdi.

Aşağıda GOAL, Die Mannschaft’ın Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir penaltı atışlarını kaybetmesinin yaşandığı Foxborough’daki maçta sahaya çıkan tüm Alman oyuncuları sıralıyor...